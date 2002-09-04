Егор проводит ещё 1 экскурсию

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К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду

Добраться на снегоходе к знаменитой сопке и искупаться в термальном бассейне под открытым небом

Егор
Егор – Гид из Камчатки
Вилючинский вулкан, словно страж Петропавловска-Камчатского, возвышается над городом и виден из любой его точки.

Именно к подножию этого великана вы отправитесь на нартах по хрустящему снегу! Я открою для вас лучшие ракурсы сопки, проведу к скованному льдом водопаду и расскажу о вулканизме Камчатки.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 20 000 ₽ за экскурсию

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К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду

Что вас ожидает

По снежным тропам — к Вилючинской сопке
Наш путь лежит к снежным вершинам горного перевала, среди которых исполином смотрится Вилючинский вулкан. По пути вы полюбуетесь зимними панорамами Камчатки, к северу от сопки увидите шлаковые конусы и лавовые купола. А оказавшись у подножия, прикоснетесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь 👣 до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку.

Панорамы Камчатки и термальный источник
По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках, чтобы сделать фотографии 📸 вулкана и насладиться зимними панорамами Камчатки. Вам откроются виды на Мутновское плато и вулкан Горелый, а также впечатляющие ракурсы Вилючинской сопки. Во время остановок я буду делиться нетривиальными фактами о природе Камчатки и феномене вулканизма. А на обратном пути мы сможем заехать в один из расположенных в окрестностях термальных бассейнов, где вы согреетесь в горячей воде под открытым зимним небом.

Организационные детали

  • Участники едут, сидя в нарте, которая крепится за снегоходом. Обычно дорога на снегоходе занимает 25 км. Возможна поездка на отдельном снегоходе с самостоятельным управлением: напишите мне, чтобы узнать детали.
  • По вашему желанию можно преодолеть большую часть дороги на джипе и только последние несколько километров на снегоходе (оплачивается отдельно)
  • Посещение термального бассейна бассейне оплачивается самостоятельно: от 300 до 1000 руб. /чел.
  • Забираем вас от гостиницы из Петропавловска или из Паратунки. Трансфер из других локаций оплачивается отдельно.
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
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