Егор проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

По снежным тропам — к Вилючинской сопке

Наш путь лежит к снежным вершинам горного перевала, среди которых исполином смотрится Вилючинский вулкан. По пути вы полюбуетесь зимними панорамами Камчатки, к северу от сопки увидите шлаковые конусы и лавовые купола. А оказавшись у подножия, прикоснетесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь 👣 до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку.

Панорамы Камчатки и термальный источник

По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках, чтобы сделать фотографии 📸 вулкана и насладиться зимними панорамами Камчатки. Вам откроются виды на Мутновское плато и вулкан Горелый, а также впечатляющие ракурсы Вилючинской сопки. Во время остановок я буду делиться нетривиальными фактами о природе Камчатки и феномене вулканизма. А на обратном пути мы сможем заехать в один из расположенных в окрестностях термальных бассейнов, где вы согреетесь в горячей воде под открытым зимним небом.

Организационные детали