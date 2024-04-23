Егор проводит ещё 1 экскурсию

Представьте, как вы прокладываете свой путь по снежным тропам к подножию Вилючинского вулкана, одного из символов Камчатки.Вас ждет не только восхождение к величественному вулкану, но и посещение замерзшего Вилючинского водопада,

превращающегося зимой в огромную сосульку. По пути к этим чудесам природы вы сможете насладиться захватывающими панорамами зимней Камчатки, узнать множество интересных фактов о вулканизме и, как завершение вашего приключения, согреться в термальном источнике под открытым небом

Описание экскурсии

По снежным тропам — к Вилючинской сопке

Наш путь лежит к снежным вершинам горного перевала, среди которых исполином смотрится Вилючинский вулкан. По пути вы полюбуетесь зимними панорамами Камчатки, к северу от сопки увидите шлаковые конусы и лавовые купола. А оказавшись у подножия, прикоснётесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку.

Панорамы Камчатки и термальный источник

По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках, чтобы сделать фотографии вулкана и насладиться зимними пейзажами Камчатки. Вам откроются виды на Мутновское плато и вулкан Горелый, а также впечатляющие ракурсы Вилючинской сопки. Во время остановок я буду делиться нетривиальными фактами о природе Камчатки и феномене вулканизма. А на обратном пути мы сможем заехать в один из расположенных в окрестностях термальных бассейнов, где вы согреетесь в горячей воде под открытым зимним небом.

Организационные детали