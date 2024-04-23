Егор проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
Представьте, как вы прокладываете свой путь по снежным тропам к подножию Вилючинского вулкана, одного из символов Камчатки.
Вас ждет не только восхождение к величественному вулкану, но и посещение замерзшего Вилючинского водопада, читать дальшеуменьшить
превращающегося зимой в огромную сосульку.
По пути к этим чудесам природы вы сможете насладиться захватывающими панорамами зимней Камчатки, узнать множество интересных фактов о вулканизме и, как завершение вашего приключения, согреться в термальном источнике под открытым небом
Наш путь лежит к снежным вершинам горного перевала, среди которых исполином смотрится Вилючинский вулкан. По пути вы полюбуетесь зимними панорамами Камчатки, к северу от сопки увидите шлаковые конусы и лавовые купола. А оказавшись у подножия, прикоснётесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку.
Панорамы Камчатки и термальный источник
По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках, чтобы сделать фотографии вулкана и насладиться зимними пейзажами Камчатки. Вам откроются виды на Мутновское плато и вулкан Горелый, а также впечатляющие ракурсы Вилючинской сопки. Во время остановок я буду делиться нетривиальными фактами о природе Камчатки и феномене вулканизма. А на обратном пути мы сможем заехать в один из расположенных в окрестностях термальных бассейнов, где вы согреетесь в горячей воде под открытым зимним небом.
Организационные детали
Посещение термального бассейна оплачивается самостоятельно: от 300 до 1000 руб. /чел.
Забираем вас от гостиницы в Петропавловске или Паратунке. Трансфер из других локаций оплачивается отдельно
Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 301 туриста
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошёл почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в поездках по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал остановки по нашей просьбе и рекомендовал, где лучше выбрать места читать дальшеуменьшить
для обзора и фото. Дополнил экскурсию поездкой на Дачные источники, купанием в горячих источниках и пикником. Все прошло на ура, все остались максимально довольны! Егор профессиональный гид на Камчатке, любящий и знающий свое дело на 100% рекомендуем гида для всех туристов.
+2
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Анна
Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала маршрута сменили его на Вачкажец, о чем не пожалели ни минуты. Пунктуален, не мало читать дальшеуменьшить
знает о Камчатке, а самое главное- отличный водитель! Большую часть пути мы проделали по невероятному бездорожью. Остальные группы к слову сказать, останавливались гораздо раньше и шли пешком. Мы же проехали максимально близко к старту подъема, благодаря чему не так сильно пострадали от нападок комариной армии))) в целом смело могу рекомендовать Егора
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Полина
Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня экипировкой, угостил горячим чаем с бутербродом наверху. Чтобы разглядеть вулканы (со читать дальшеуменьшить
стороны основной смотровой площадки они были закрыты облаками), он подобрал наиболее удобную точку. А ещё большое ему спасибо за то, что дал самостоятельно повести снегоход. Обязательно обращусь к нему ещё, когда снова приеду на Камчатку.
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Юлия
Благодарю Егора за наше приключение! У нас было всего 2 дня на Камчатке. Очень мало, но с его помощью это стало настоящим путешествием! За один день мы увидели больше, чем иногда получается читать дальшеуменьшить
увидеть за недели отдыха. Вулканы, дикие леса, непролазные дороги, бескрайние снежные пейзажи, МЕДВЕДЯ (!!!), побывали на горячих источниках, гуляли по снегу в потрясающем месте, катались на снегоходах, наслаждались чистым воздухом и атмосферой дикой природы! Благодаря этой поездке я знаю, что обязательно приеду на Камчатку ещё! Рекомендую друзьям и планирую новое, более масштабное путешествие!
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Н
Наталья
Спасибо большое Егору за экстремальное катание на снегоходе по бескрайней белой "пустыне"!! незабываемые впечатления. Снег, солнце, ни малейшего ветерка, величественная тишина природы. . безмолвие такое что воспринимается как кусочек другой читать дальшеуменьшить
планеты - не Земли. . Егор был отлично подготовлен технически - все работало и не давало сбоев. к тому же он снарядил меня недостающей экипировкой - очень теплые проверенные сапоги -всегоходы:),горнолыжные очки, куртка - все это очень пригодилось в поездке. Егор, спасибо большое! очень хочу вернуться. Наталья
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