Мини-группа
до 6 чел.
Дыхание огненной земли: Малая долина гейзеров
Откройте для себя Малую долину гейзеров на Камчатке! Величественные вулканы, горячие источники и водопады ждут вас в этом однодневном приключении
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, Елизов...
Расписание: ежедневно в 06:30
1 окт в 06:30
2 окт в 06:30
19 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мыс Маячный и Халактырский пляж
Отправляйтесь на край земли, чтобы увидеть величественные вулканы и насладиться свежим крабом на мысе Маячный. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: В месте вашего размещения в Петропавловске-Камчатс...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
11 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучшее на Камчатке: вулкан Горелый
Погрузитесь в мир вулканов Камчатки, где Горелый, Мутновский и Вилючинский создают уникальный ландшафт. Вас ждёт треккинг к кратеру с бирюзовым озером
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
25 сен в 06:30
18 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Бухта Русская: рыбалка и крабовое сафари
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Камчатке, посетите бухту Русскую, насладитесь рыбалкой и крабовым сафари, а также вкусным обедом на борту
Начало: В районе Богородского озера в Петропавловске-Камча...
Расписание: ежедневно в 08:00
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
22 000 ₽ за человека
