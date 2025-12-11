Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от 45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние панорамы Камчатки и Вилючинский водопад
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка к скалам Три Брата
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед и обучение управлению яхтой ждут вас
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
14 янв в 08:00
1 мая в 08:00
11 000 ₽ за человека
