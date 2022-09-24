Пять элементов Камчатки

Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов

В очень маленькой — всего 2-4 человека, но очень тёплой компании мы устроим осенний автотур по далёкой и загадочной Камчатке. Вы насладитесь запахом океана и увидите, как «дышит» наша планета.

Полюбуетесь заснеженными пиками вулканов, расслабитесь в горячих термальных источниках, пошуршите необычным песком на Халактырском пляже. Увидите символ края — кекуры Три брата и попробуете поймать евражек в объектив.
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
Ближайшие даты:
2
окт
9
окт
16
окт
23
окт
30
окт
6
ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Многое будет во власти погоды, поэтому программа предварительная и гибкая, возможны изменения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы, иные согласуем в индивидуальном порядке
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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