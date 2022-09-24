Наталья — Организатор на Камчатке

Провела 454 экскурсии для 205 туристов

Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!