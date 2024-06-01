В ноябре – туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» на Камчатке, цены от 183 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
1 отзыв
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
195 000 за человека
Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы
На машине
8 дней
Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы
Расслабиться в термах, осмотреть заброшенный маяк и полюбоваться Белыми скалами
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, утро
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
255 000 за человека
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
183 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
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    май все таки, не совсем сезон. Очень помогли мне Анастасия и Сергей из туристической фирмы "Это твоя Камчатка", подобрали замечательные экскурсии, которые реальны для сезона мая; и не только, предложили проживание в гостинице Double L Hotel. Хочу отдельно отметить это место, так как очень мне понравилось, ресторан гостиницы, обслуживание, девочки на ресепшене очень заботливы и внимательны!!! У меня были экскурсии: в малую долину гейзеров "Дачные источники" - подножие вулкана Мутновский, вулкан Горелый - восхождение на снегоходе, морская прогулка на остров Старичков и по самой Авачинской бухте, увидела скалы "Три брата", вблизи все выглядит иначе, завораживает. Халактырский пляж, как я его лично называю "галактический" с черным песком, при чем песок магнитится и этно - деревня "Кайныран" с живущим там камчатским медведем Сильвестром. Ещё был свободный день, в который погуляла по сопкам города, посетила театр, музеи города, самый главный это конечно Вулканариум, советую сходить и посетить эту экскурсию, Анастасия также ее может предложить, а почему? Так после нее сразу становится ясно, какие места хочется увидеть, какие вулканы и заповедники, и каким путем: на джип туре или вертолетной экскурсией или морской. Лично у меня уже сложился новый тур на следующий год, но уже в летний сезон. Очень хочется увидеть другие вулканы, потрогать на ощупь породы. Чем музей и понравился и привлек, что там можно все трогать и понимаешь, что необходимо увидеть это своими глазами уже. Хочется и на Толбачек, Ключевской, Шивелучь, Курильское озеро, озеро Толмачёво, снова Горелый так как зимой не видно бирюзового кратерского озера, бухту Русскую. А потом понимаешь, что есть ещё и заповедники и ещё вулканы, в общем если кого и зацепит, тот будет возвращаться неоднократно. 😀 Меня зацепило, при чем глубоко. И город, и вулканы, и океан, и люди живущие там. Отдельное спасибо и благодарность организаторам моего тура Анастасии и Сергею, благодаря им мне хочется снова вернуться!!! ❤️

    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «В ноябре»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
  2. Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы
  3. В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Вулкан Мутновский
  2. Халактырский пляж
  3. Авачинская бухта
  4. Набережная
  5. Долина Гейзеров
Сколько стоит тур на Камчатке в феврале 2025
Сейчас на Камчатке в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 183 000 до 255 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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