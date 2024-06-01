7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
195 000₽ за человека
8 дней
Путешествие от Сахалина до Итурупа: вулканы, горячие источники и океанские просторы
Расслабиться в термах, осмотреть заброшенный маяк и полюбоваться Белыми скалами
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, утро
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
255 000₽ за человека
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
Завтра в 08:00
21 фев в 08:00
183 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На ноябрьские праздники»
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