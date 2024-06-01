7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
185 000₽ за человека
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900₽ за человека
7 дней
Лососи Камчатки: рыболовный тур в мини-группе
Порыбачить в проверенных местах с лодки и берега, поймать трофеи и сварить уху
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
87 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На 7 дней»
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