Мне хочется, чтобы вы сразу почувствовали себя как дома. Встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле, дождусь вне зависимости от задержек рейса, помогу с багажом и отвезу в любую точку Петропавловска-Камчатского, Елизово или с. Паратунка.
Описание трансфер
По прибытию в аэропорт вам не придётся искать такси! Я встречу вас около зоны прилёта, помогу погрузить багаж и на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica или Suzuki Escudo доставлю по указанному адресу.
При хорошей погоде по пути вы увидите Авачинско-Корякскую группу вулканов. Остановимся у скульптурной композиции «Медведи» с надписью «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне многочисленных гор и вулканов.
Организационные детали
- Поедем на 5-местном автомобиле Mitsubishi Delica или Suzuki Escudo
- Стоимость трансфера указана из расчёта поездки до локаций в черте городов Елизово, Петропавловск-Камчатский и баз отдыха Паратунка. Дополнительный пробег оплачивается отдельно и по запросу.
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер рейса и время прибытия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 50 туристов
Привет! 👋 Меня зовут Евгений, давно живу на Камчатке, и очень рад, что оказался именно тут, прожил большую часть жизни в этом потрясающем месте. Много путешествую по нашему краю, люблю делиться невероятными красотами полуострова. Для этого обучился на гида-экскурсовода, показываю и рассказываю о нашем удивительном, суровом и в то же время восхитительном крае! Камчатка — она такая разная!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое! Все было четко и вовремя. Наш рейс задержали. По прилету долго ждали багаж, Евгений все это время ждал нас в аэропорту. Рекомендую всем, кому требуется подобная услуга. У нашей семьи остались только положительные эмоции. 💛
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Рекомендую - отличная машина, достойный гид. Маршрут легко меняется по предпочтениям 🤝
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Внезапная возможность посетить Камчатку с детьми, совпала с приближающимся циклоном. Надо было использовать остаток солнечного дня после прилета, чтобы что-то увидеть. Нашли на сайте координаты Евгения. В ночи, почти из
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И
Евгений встретил нас в аэропорте, помог с багажом и отвёз в отель. По дороге рассказал много интересного о местных достопримечательностях и подсказал интересные места для посещения. Был доброжелателен и предложил свою помощь в организации дальнейших экскурсий. Рекомендую
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Спасибо огромное Евгению! Встретил ровно в то время, как и планировали, провел небольшую экскурсию по городу, порекомендовал вкусные места в городе, подождал, пока разобрались с вещами. От всей души рекомендуем с девушкой!
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Моё знакомство с неповторимым и удивительным краем Камчатки началось ещё когда самолёт совершал посадку. Но когда тебя встречает такой внимательный и тактичный гид, как Евгений, то первые впечатления утраиваются. Профессионал своего дела, Евгений оправдал все мои ожидания и даже больше.
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