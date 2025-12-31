Мне хочется, чтобы вы сразу почувствовали себя как дома. Встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле, дождусь вне зависимости от задержек рейса, помогу с багажом и отвезу в любую точку Петропавловска-Камчатского, Елизово или с. Паратунка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

По прибытию в аэропорт вам не придётся искать такси! Я встречу вас около зоны прилёта, помогу погрузить багаж и на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica или Suzuki Escudo доставлю по указанному адресу.

При хорошей погоде по пути вы увидите Авачинско-Корякскую группу вулканов. Остановимся у скульптурной композиции «Медведи» с надписью «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне многочисленных гор и вулканов.

Организационные детали