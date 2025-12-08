На автобусе, вахтовке или джипе мы доберёмся до места старта и отправимся в треккинг к живописному озеру Тахколоч (3,5 км в одну сторону). Вы посетите 2–3 водопада и горный цирк, познакомитесь с местной флорой и фауной. Узнаете о местах силы и отдохнёте телом и душой. А гид снимет фильм о ваших приключениях в горах Камчатки.

Описание экскурсии

Старт у озера Вачкажец — живописная долина среди гор с отражением вершин в зеркальной глади воды.

Горные ручьи и водопады — по пути вы увидите каскады воды, окружённые зеленью и каменными склонами.

Альпийские луга — летом здесь цветут яркие дикие цветы.

Смотровые площадки — с них открываются панорамные виды на вулканические хребты, которые можно снять с дрона.

Вы узнаете:

как образовался природный парк Вачкажец

почему Вачкажец называют местом силы на Камчатке

какие растения и животные встречаются только в этом регионе

а также интересные истории и легенды, связанные с горами и вулканами

Кроме того, вы получите советы по фото- и видеосъёмке в дикой природе.

Примерный тайминг

10:00 — выезд от автостанции

12:00–19:00 — пеший маршрут по Вачкажцу: прогулка к озеру, водопадам, альпийским лугам, фото- и видеосъёмка. В течение маршрута — обед-пикник (шашлык, чай, сладости)

20:00 — возвращение к машинам. Ориентировочное время прибытия в город — 21:00

Организационные детали