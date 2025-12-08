На автобусе, вахтовке или джипе мы доберёмся до места старта и отправимся в треккинг к живописному озеру Тахколоч (3,5 км в одну сторону). Вы посетите 2–3 водопада и горный цирк, познакомитесь с местной флорой и фауной. Узнаете о местах силы и отдохнёте телом и душой. А гид снимет фильм о ваших приключениях в горах Камчатки.
Описание экскурсии
Старт у озера Вачкажец — живописная долина среди гор с отражением вершин в зеркальной глади воды.
Горные ручьи и водопады — по пути вы увидите каскады воды, окружённые зеленью и каменными склонами.
Альпийские луга — летом здесь цветут яркие дикие цветы.
Смотровые площадки — с них открываются панорамные виды на вулканические хребты, которые можно снять с дрона.
Вы узнаете:
- как образовался природный парк Вачкажец
- почему Вачкажец называют местом силы на Камчатке
- какие растения и животные встречаются только в этом регионе
- а также интересные истории и легенды, связанные с горами и вулканами
Кроме того, вы получите советы по фото- и видеосъёмке в дикой природе.
Примерный тайминг
10:00 — выезд от автостанции
12:00–19:00 — пеший маршрут по Вачкажцу: прогулка к озеру, водопадам, альпийским лугам, фото- и видеосъёмка. В течение маршрута — обед-пикник (шашлык, чай, сладости)
20:00 — возвращение к машинам. Ориентировочное время прибытия в город — 21:00
Организационные детали
- Программа 8+
- В стоимость включён обед (шашлык, травяной камчатский чай, сладости и закуски)
- Это не мастер-класс, а профессиональная съёмка путешествия. Во время маршрута гид будет снимать вас с разных локаций (с земли и с дрона). В течение 4 дней после прогулки вы получите смонтированный ролик с музыкой и лучшими моментами
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 502 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.
