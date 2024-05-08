читать дальше массу впечатлений. Сделали кучу красивых снимков. Нагулялись. Пообедали на снежном перевале с видом на вулканы и на живописном пляже с видом на океан.

Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За два дня мы получили