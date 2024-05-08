1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
26 июня в 06:00
27 июня в 06:00
4777542 998₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия8 мая 2024С Павлом мы посмотрели интересные точки Камчатки, приятно пообщались, Павел сделал нам красивые фото, и у нас осталась куча впечатлений! В общем нам понравилось. Рекомендуем. До августа!)))
- ММарина8 мая 2024Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За два дня мы получили
- ММария3 мая 2024Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую его экскурсии всем! Планирую посетить Камчатку летом. И за экскурсиями только к Павлу!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Перезагрузка»
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