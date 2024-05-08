Перезагрузка – экскурсии на Камчатке

Найдено 5 экскурсий в категории «Перезагрузка» на Камчатке, цены от 12 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
26 июня в 06:00
27 июня в 06:00
4777542 998 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    С Павлом мы посмотрели интересные точки Камчатки, приятно пообщались, Павел сделал нам красивые фото, и у нас осталась куча впечатлений! В общем нам понравилось. Рекомендуем. До августа!)))
  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За два дня мы получили
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    массу впечатлений. Сделали кучу красивых снимков. Нагулялись. Пообедали на снежном перевале с видом на вулканы и на живописном пляже с видом на океан.

    Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За
  • М
    Мария
    3 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую его экскурсии всем! Планирую посетить Камчатку летом. И за экскурсиями только к Павлу!
    Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
  2. На снегоходе - к Авачинскому вулкану
  3. Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
  4. Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
  5. Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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