3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Начало: Петропавловск камчатский
«Перед вами предстанет чудесная панорама: старая и новая часть Петропавловска-Камчатского, Култучное озеро, а также Театральная площадь и набережная, на которых вы побывали час назад»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Авачинский перевал: поездка в нарте за снегоходом
Прокатиться к подножью вулканов, посетить смотровые и узнать удивительные факты о природе края
«Вы откроете невероятные панорамы и полюбуетесь заснеженными просторами Камчатки»
от 33 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Водная прогулка
Поднимаясь над землёй: вертолётная экскурсия на Камчатке
Увидеть множество вулканов и насладиться спа-процедурами в термальной реке
«Мы поднимемся в воздух — и вам откроется впечатляющая панорама»
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
244 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 июля 2024Спасибо большое за интересную и содержательную экскурсию! Вид ночного Петропавловска очаровывает!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Панорамы»
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