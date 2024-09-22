Экскурсии на Камчатке весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» на Камчатке, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
На машине
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Мутновский и термальные источники: индивидуальная экскурсия
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Весной, летом и осенью пеший путь к Дачным источникам лежит через глубокие овраги»
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
от 51 000 за всё до 3 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три Брата и Халактырский пляж
На машине
Джиппинг
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«В период с января по апрель маршрут может немного измениться: если будет очень снежно, вы пересядете на нарты и доберетесь до озера Приливное»
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
37 000 за человека
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Зимой, весной и ранним летом, пока лежит снег, из всех локаций доступна только Лавовая падь до первого лавового потока у подножия Авачинского вулкана»
Завтра в 09:00
6 окт в 09:00
от 36 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 сентября 2024
    Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три Брата и Халактырский пляж
    Шикарная машина и отличный водитель! Добрались до всех мест и увидела все, что хотела!!!
    Шикарная машина и отличный водитель!Шикарная машина и отличный водитель!Шикарная машина и отличный водитель!
  • С
    Светлана
    9 сентября 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом! Сергей учел все пожелания, не лучшую физическую форму туристов и желание увидеть все главные локации.
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    В результате 7 часов превратились в 11. Спасибо огромное, Сергей, за доставленные впечатления, фантастические виды и отличный обед с местными деликатесами!

  • Н
    Ника
    15 августа 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Потрясающее путешествие! Путь на каньон Опасный просто невероятен, будто пробираешья по луне. Сам каньон огромен, а со смотровой открывается вид
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    на вулканы. На источниках очень интересная растительность, будто зеленые бархатистые облачка. В общем поездка незабываемая. Но стоит учитывать, что погода в этой области не предсказуема, сначала едешь буквально в облаке, затем выглядывает солнце, заезжаешь в ливень, то снова все спокойно. Большое спасибо, Сергею за такую экскурсию, все показали, рассказали, накормили и покорили своими навыками вождения!

    Потрясающее путешествие! Путь на каньон Опасный просто невероятен, будто пробираешья по луне. Сам каньон огромен, аПотрясающее путешествие! Путь на каньон Опасный просто невероятен, будто пробираешья по луне. Сам каньон огромен, а
  • В
    Виктория
    17 июля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Замечательная поездка! Огромное спасибо Сергею за организацию и Олегу за полный приключений и красоты день! Мы были на экскурсии 29 июня 2024. Поездка
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    получилась очень насыщенной: и видовые площадки, и проезд по бездорожью в тумане и снеге, мы добрались до каньона Опасный и на несколько минут облака расступились! Заехали и в «Мини Долину Гейзеров» - очень красиво и неожиданно. Огромное спасибо за отвагу и целеустремленность нашему гиду Олегу 🙏🙏🙏🤝 Получились прекрасные фото и совершенно незабываемые впечатления. С Сергеем мы были в поездке еще на экскурсии на гору Верблюд. Прекрасно организована поездка, восхождение, интересный рассказ и много разных фактов из жизни региона! Сергею огромное спасибо за оперативность и чуткость!!

    Замечательная поездка!Замечательная поездка!Замечательная поездка!Замечательная поездка!Замечательная поездка!
  • П
    Павел
    30 сентября 2022
    Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три Брата и Халактырский пляж
    Говорят, главное найти Проводника, который позволит увидеть, почувствовать и пережить удивительный опыт путешествия, обновит тебя и очистит от пыли привычного
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    ритма. Нам посчастливилось открыть для себя красоту Камчатки и её сердца - Петропавловска-Камчатского - с Алексеем. Это как будто перед тобой открывают книгу, каждая страница которой поражает воображение. В качестве пролога - яркое камчатское утро, уверенный в себе ветер, и Проводник на своём железном коне-вездеходе, которому ни по чем бездорожье, лесные подтопленные дороги (я бы называл их даже не дорогами, а "козьими тропами"), крутые подъёмы и песок. Глава первая о Трех братьях - скалах, встречающих входящие в Авачинскую бухту и провожающих в океан корабли, о неописуемо красивых скалах, шелесте деревьев и трав. Глава вторая о маяке на мысе Маячном, океанской безбрежности, которая заставляет почувствовать себя песчинкой по сравнению с чём-то великим и может даже божественном, и снова о скалах. Пикник на одной из них стал прекрасным дополнением красот, а припасы Алексея (пирожки его отца с жимолостью, бутерброды с икрой и вкуснейший ягодный чаёк) позволили насытиться физически, после предшествующего этому моральному насыщению красотами природы. Глава третья о невероятном, непостижимом и неимоверно сильном Тихом океане и побережье Халактырского пляжа. Чёрный песок и океан напомнили о том, что время течёт и мы не вечны, а эту красоту нужно сохранить, чтобы восхищаться ей могли наши последующие поколения. И все это под чутким руководством и восхищаясь мастерским вождением Алексея. В качестве эпилога только слова благодарности) за время, впечатления, потрясающую организацию и камчатское гостеприимство!

  • И
    Ирина
    2 июля 2022
    Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три Брата и Халактырский пляж
    Очень крутая экскурсия! Красивые места. Огромное спасибо Андрею за интереснейшие рассказы о Камчатке, за отличное вождение на очень сложной дороге и отдельное спасибо за мега-крутой пикник в конце поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Весенние»

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  1. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  2. Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три Брата и Халактырский пляж
  3. К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в октябре 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 36 000 до 51 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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