7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Мутновский и термальные источники: индивидуальная экскурсия
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Весной, летом и осенью пеший путь к Дачным источникам лежит через глубокие овраги»
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
от 51 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«В период с января по апрель маршрут может немного измениться: если будет очень снежно, вы пересядете на нарты и доберетесь до озера Приливное»
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
37 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Зимой, весной и ранним летом, пока лежит снег, из всех локаций доступна только Лавовая падь до первого лавового потока у подножия Авачинского вулкана»
Завтра в 09:00
6 окт в 09:00
от 36 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 сентября 2024Шикарная машина и отличный водитель! Добрались до всех мест и увидела все, что хотела!!!
- ССветлана9 сентября 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом! Сергей учел все пожелания, не лучшую физическую форму туристов и желание увидеть все главные локации.
- ННика15 августа 2024Потрясающее путешествие! Путь на каньон Опасный просто невероятен, будто пробираешья по луне. Сам каньон огромен, а со смотровой открывается вид
- ВВиктория17 июля 2024Замечательная поездка! Огромное спасибо Сергею за организацию и Олегу за полный приключений и красоты день! Мы были на экскурсии 29 июня 2024. Поездка
- ППавел30 сентября 2022Говорят, главное найти Проводника, который позволит увидеть, почувствовать и пережить удивительный опыт путешествия, обновит тебя и очистит от пыли привычного
- ИИрина2 июля 2022Очень крутая экскурсия! Красивые места. Огромное спасибо Андрею за интереснейшие рассказы о Камчатке, за отличное вождение на очень сложной дороге и отдельное спасибо за мега-крутой пикник в конце поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Весенние»
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