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ритма. Нам посчастливилось открыть для себя красоту Камчатки и её сердца - Петропавловска-Камчатского - с Алексеем. Это как будто перед тобой открывают книгу, каждая страница которой поражает воображение. В качестве пролога - яркое камчатское утро, уверенный в себе ветер, и Проводник на своём железном коне-вездеходе, которому ни по чем бездорожье, лесные подтопленные дороги (я бы называл их даже не дорогами, а "козьими тропами"), крутые подъёмы и песок. Глава первая о Трех братьях - скалах, встречающих входящие в Авачинскую бухту и провожающих в океан корабли, о неописуемо красивых скалах, шелесте деревьев и трав. Глава вторая о маяке на мысе Маячном, океанской безбрежности, которая заставляет почувствовать себя песчинкой по сравнению с чём-то великим и может даже божественном, и снова о скалах. Пикник на одной из них стал прекрасным дополнением красот, а припасы Алексея (пирожки его отца с жимолостью, бутерброды с икрой и вкуснейший ягодный чаёк) позволили насытиться физически, после предшествующего этому моральному насыщению красотами природы. Глава третья о невероятном, непостижимом и неимоверно сильном Тихом океане и побережье Халактырского пляжа. Чёрный песок и океан напомнили о том, что время течёт и мы не вечны, а эту красоту нужно сохранить, чтобы восхищаться ей могли наши последующие поколения. И все это под чутким руководством и восхищаясь мастерским вождением Алексея. В качестве эпилога только слова благодарности) за время, впечатления, потрясающую организацию и камчатское гостеприимство!