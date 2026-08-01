Описание тура
Путешествие на край земли на Камчатку!
Вулканы, берег океана, поиск китов, термальные источники, свежий лосось, крабы и много красной икры!
- Вулканы
- Берег океана
- Поиск китов в океане
- Термальные источники
- Мощные внедорожники
- Сплав и рыбалка
- Медведи в дикой природе
- Свежий лосось, крабы и много красной икры!
Программа тура по дням
Халактырский пляж
Встречаемся с группой в 10.00 в Елизово и едем знакомиться с Камчаткой.
От местного гида мы услышим историю региона и его столицы - старейшего города на Дальнем Востоке.
Со смотровой площадки на сопке увидим панораму одной из лучших гаваней мира - Авачинской бухты, которая окружена действующими и потухшими вулканами.
Следующий пункт сегодня - знаменитый Халактырский пляж протяженностью 50 км.
Мы пройдем по берегу Великого Тихого Океана! Ощутим мощь океанического прибоя, пройдемся босиком по черным вулканическим пескам.
Во время пикника на пляже мы получше познакомимся с группой, а вечером поедем заселяться в отель.
Бухта Русская
Сегодня ранний подъем: отправляемся на целый день на морскую прогулку по самому насыщенному маршруту едем в бухту Русская.
Мы поедем на современном быстроходном катере на встречу морским просторам.
Бухта Русская — одна из самых красивых бухт, узкая и длинная, глубокая, с высокими, круто обрывающимися к воде берегами, эта бухта очень напоминает норвежские фьорды.
Посетим по пути скалу Три брата, остров Старичков, гористые берега, вулканы, живописные бухты и мыс Кекурный.
Мы обязательно увидим гнездовья птиц, скальные гряды и морских котиков!
Но самое незабываемое это возможность увидеть китов и касаток, лежбища сивучей.
Бухта Русская идеальна для рыбалки. Каждый сможет закинуть удочку и поймать рыбку. А потом повар приготовит вкуснейший обед из свежепойманной морской рыбы и Крабов!
Авачинский вулкан
Пора начинать знакомство с камчатскими вулканами. На подготовленных внедорожниках едем к Авачинскому вулкану. Покорять будем гору (экструзию) Верблюд.
Путь пройдет через просторы мертвых каменистых холмов с редкой зеленью и небольшой горной рекой, которая создает причудливые пещерки в ледниках.
С вершины экструзии можно будет рассмотреть Авачинский и Корякский вулканы.
По пути мы познакомимся с местными зверушками-грызунами евражками, камчатскими сурками, тарбаганами или черношапочными сурками. Они не боятся людей и подходят к ним довольно близко.
И все это на фоне живописной природы, которую частенько сравнивают с исландскими пейзажами.
После восхождения отправимся на термальные источники Зеленовские озерки.
Сплав
После завтрака выезжаем на сплав по реке Быстрая.
Это одна из самых доступных и интересных рек для рыбалки и сплава.
По пути к точке старта заедем за большими и вкусными Сокочинскими пирожками.
Мы будем любоваться потрясающими пейзажами камчатской природы, сами ловить рыбу на удочку! И не просто рыбу, а дикого лосося!
Потом сварим ароматную уху из пойманной нами рыбы, будем наслаждаться камчатской красной икрой и филе краба.
Если посчастливится, то еще и понаблюдаем за бурым медведем.
После сплава заедем расслабиться на целебные источники Малки (горячие и холодные).
Дачные источники
Сегодня мы телепортируемся в те времена, когда наша планета только начинала формироваться.
Именно такие ассоциации придут в голову, когда мы приедем на Дачные термальные источники.
Здесь можно видеть паровые котлы, множество небольших выходов пара, нагретые площадки. Химический состав струй содержит целый букет элементов таблицы Менделеева.
На этом поле нет гейзеров, но рвущиеся наверх из недр земли паровые струи выглядят не менее впечатляюще.
После источников перемещаемся в Марсианские пейзажи. Ведь мы поедем к каньону Опасный.
Название его не случайно: каньон образуется, когда речка Вулканная падает с высоты около 80 м в узкую щель. Края ее отвесных стен расколоты трещинами, а некоторые участки готовы рухнуть.
Свободный день
За 5 дней тура мы получили тонну эмоций и впечатлений!
Сегодня есть возможность просто выспаться и расслабиться перед восхождением на вулкан Горелый.
А можно подобрать для себя новую дополнительную активность, ведь на Камчатке их огромное разнообразие (не входит в стоимость тура).
Чем заняться в свободный день?
-джип-экскурсии по разным направлениям: Вачкажец, Ганальские востряки, озеро Толмачева;
-поездки к термальным источникам в Паратунку;
-этнодеревня;
-вертолетные экскурсии;
-серфинг на Халактырском пляже;
-конные прогулки по берегу океана;
-музей вулканов.
В случае необходимости на все дополнительные активности мы поможем записаться.
Вулкан Горелый
После завтрака выезжаем покорять вулкан Горелый.
Путь к подножию пройдет через Вилючинский перевал, с которого нам откроется крышесносный вид на Вилючинский и Мутновский вулканы, а также на долину реки Паратунки.
высота 1825 метров, 11 кратеров, часть из которых заполнена водой и серной кислотой, есть пещеры, фумаролы трещины в горной породе, через которые вырываются горячие вулканические газы.
Сегодня нас ждет восхождение. Путь к вершине пройдет через застывшие потоки лавы. По пути будем осматривать кекурники (глыба лавы необычной формы).
Взобравшись на вершину, мы увидим настоящие кратеры.
После этого мы отправимся к несравненному водопаду Снежный барс, увидим лавовые пещеры, прогуляемся по тропе вдоль ручья и сделаем яркие фото.
Финальный день
Сегодня финальный день нашего насыщенного тура. Упаковываем икру, красную рыбку и крабов с собой домой.
После 12.00 покидаем отель и направляемся в аэропорт.
Мы не прощаемся, ведь за время путешествия мы стали отличной командой и в будущем поедем вместе покорять новые места!
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание в отелях
- Питание 3-разовое
- Морская прогулка
- Сплав
- Заброски на вулканы на внедорожниках
- Сопровождение организатором
- Местный гид-инструктор
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Страховка
- Обед в свободный день
О чём нужно знать до поездки
Взять с собой:
Небольшой рюкзак для личных вещей во время восхождений;
Емкость для воды;
Треккинговые ботинки;
Куртка из мембранной ткани для защиты от ветра и влаги (с капюшоном);
Дождевик;
Шапка (даже летом на вулканах холодно);
Кепка, шляпа для защиты от солнца;
Перчатки;
Кофта;
Купальник (для бассейнов, источников и на пляж);
Шлепки или сланцы;
Полотенце (для купания на источниках);
Powerbank, аккумуляторы для техники;
Солнцезащитные очки;
Крем солнцезащитный, крем после загара, гигиеническая помада;
Индивидуальная аптечка;
Средства личной гигиены;
Средства от комаров.