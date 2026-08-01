1 день

Халактырский пляж

Встречаемся с группой в 10.00 в Елизово и едем знакомиться с Камчаткой.

От местного гида мы услышим историю региона и его столицы - старейшего города на Дальнем Востоке.

Со смотровой площадки на сопке увидим панораму одной из лучших гаваней мира - Авачинской бухты, которая окружена действующими и потухшими вулканами.

Следующий пункт сегодня - знаменитый Халактырский пляж протяженностью 50 км.

Мы пройдем по берегу Великого Тихого Океана! Ощутим мощь океанического прибоя, пройдемся босиком по черным вулканическим пескам.

Во время пикника на пляже мы получше познакомимся с группой, а вечером поедем заселяться в отель.

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