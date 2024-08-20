Вы побываете в лавовых пещерах и пожарите сосиски на вулканических трещинах, искупаетесь в горячих термах и пройдётесь по чёрному песку Халактырского пляжа. Отдыхать будем активно:
Описание тура
Организационные детали
Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами. Организатор оставляет за собой право изменить порядок прохождения маршрута по погодным условиям.
Время выезда на вертолётную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.
Что взять с собой:
Комплекты одежды, соответствующей погодным условиям, включая комплекты легкой одежды (шорты, футболки) и тёплые вещи (флис, брюки, непродуваемая куртка), а также рубашки с длинным рукавом
• термобелье
• головные уборы для разных погодных условий: бейсболка/шляпа/панама от солнца и горная шапка с виндстопером для восхождений
• перчатки
• бафф
• купальные костюмы/плавки
• дождевик
• трекинговая закрытая обувь для восхождений и удобная лёгкая обувь (кроссовки) для прогулок
• cредства личной гигиены, полотенце, влажные салфетки
• личная аптечка (анальгетики, антисептики, антибиотики, антивирусные, мультивитамины, регидрон, кишечные, необходимые лично для вас лекарства);
• cредства защиты от солнца и ветра (крем), солнцезащитные очки
• накомарник (по желанию)
• репелленты: спреи, крема
• рюкзак (баул) большой для вещей,
• маленький рюкзак для радиальных выходов (25 – 30 л)
• трекинговые палки
• налобный фонарик
• фото- и видео-техника, запасные аккумуляторы
• гермопакет (по желанию)
• термос (по желанию)
Проживание. Будем жить в гостинице «Лагуна» в Паратунке (2-местное размещение). 2 ночи проведём в глэмпинге в Мёртвом лесу, в отапливаемых шатрах, купола рассчитаны на 3, 6 или 7 человек. На 1 ночь остановимся в отеле «Ю» в Петропавловске-Камчатском.
Фото отелей взяты с сайтов bluelagoon.su, landofbears.ru и yu-hotel.ru.
Питание. В стоимость включены 9 завтраков, 6 обедов и 2 ужина. Остальное питание за доплату.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе, вахтовке и полноприводных внедорожниках с опытными водителями (по 4 пассажира в машине).
Программа тура по дням
Прибытие
Вылет на Камчатку — самостоятельно. Рекомендуем прямой рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский с вылетом в 22:10 и прибытием в 15:30 19 августа. Понадобится оплатить дополнительную ночь в отеле.
Можно выбрать перелёт из Южно-Сахалинска через Хабаровск с вылетом в 20:20 и прибытием в Петропавловск-Камчатский в 07:45 17 августа. Потребуется оплатить 3 дополнительные ночи.
Третий вариант: перелёт из Москвы или другого города с прибытием в любое время 20 августа.
Добро пожаловать на Камчатку
Встретим вас в аэропорту города Елизово и отвезём в гостиницу в Паратунке. Сегодня не запланировано никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть или за доплату искупаться в бассейне с термальной водой.
Прогулка на катере
Завтрак возьмём с собой и рано утром на микроавтобусе поедем в порт Петропавловска-Камчатского. Дорога займёт 1 час. На прогулочном катере в 8:00 отправимся прямиком в Тихий океан, в бухту Русская.
Вы сможете увидеть лежбище сивучей, и, если повезёт, понаблюдаете за косатками. Ещё здесь водятся нерпы, каланы, морские свиньи и горбатые киты.
По пути порабчим на камбалу и треску. Пообедаем прямо на катере блюдами из свежей рыбки, крабов и морепродуктов.
Поздно вечером вернёмся в отель.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Поход к Дачным источникам и водопаду Снежный барс
После завтрака в 8:00 на внедорожнике поедем к началу пешего маршрута. Дорога займёт 2 часа. Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, а затем мы отправимся в поход к Дачным источникам — большому фумарольному полю у подножия Мутновского вулкана. Здесь прямо из-под земли валит густой белый пар. На маршруте перекусим, а затем вернёмся к машине и устроим обед-пикник.
Переедем в район водопада Снежный барс и прогуляемся к водной громаде. Прогулка займёт около 30 минут в одну сторону. В гостиницу вернёмся к 19:00.
Питание: завтрак и обед.
Сплав по реке Быстрая и купание в термах
Завтрак снова возьмём с собой. Уже в 6:30 начнём наше путешествие на реку Быстрая на внедорожнике или на микроавтобусе. Дорога займёт около 2 часов. Сегодня будем сплавляться по спокойному участку реки на надувных весельных рафтах. Управлять нашим водным транспортом будут опытные гиды. Сплав займёт 3 часа.
Пообедаем в палаточном лагере и поедем в посёлок Малка. Здесь вы сможете искупаться в горячих источниках и даже прыгнуть в ледяную реку. Термы являются целебными, воды отсюда используют при лечении кожных заболеваний и остеохондроза. Здесь купался даже капитан Кларк — участник экспедиции Кука!
В гостиницу вернёмся после 17:00.
Питание: завтрак и обед.
Восхождение на гору Верблюд
Позавтракаем и в 9:00 на джипе или вахтовке (транспорт зависит от размера группы) отправимся к подножию Авачинского вулкана. Переезд займёт 2 часа. Пеший маршрут начнём от туристической базы, наша цель — гора Верблюд. Пройти предстоит 7 км.
Верблюд (1200 метров) — скальный массив, который возвышается над Корякским и Авачинским вулканами. Восхождение продлится около 3 часов, перепад высот — 300 метров. С вершины нам откроются захватывающие виды на окрестности.
Пообедаем в базовом лагере, а затем у вас будет время, чтобы пофотографировать вулканы. В гостиницу вернёмся после 18:00.
Питание: завтрак и обед.
Программа на выбор
Программа дня зависит от вашего желания. Вы можете выбрать одну из экскурсий за доплату.
Вариант 1. Вертолётная экскурсия в Долину гейзеров. Вы облетите действующие вулканы Карымский и Малый Семячик и приземлитесь в Долине гейзеров. Полётное время 1 час 15 минут. Затем прогуляетесь в окрестностях пешком. После перелетите в кальдеру вулкана Узон (полётное время 5-7 минут) и погуляем около 1 часа. Дальше вертолёт доставит вас в Налычевскую долину, где вы пообедаете и искупаетесь в горячих источниках. Вернётесь на вертолётную площадку (35 минут в пути), а оттуда — в гостиницу.
Вариант 2. Вертолётная экскурсия на Курильское озеро. Сначала вас ждёт посадка в кратер потухшего вулкана Ксудач (полётное время 1 час 10 минут). Вы прогуляетесь у Курильского озера и понаблюдаете за медведями. Затем можно устроить катание на лодке (активность не гарантирована). На обратном пути вертолёт приземлится на Ходуткинских горячих источниках. Там вы пообедаете, отдохнёте и сможете искупаться. Вернётесь на вертолётную площадку (полётное время 1 час 10 минут) и поедете обратно в гостиницу.
Вариант 3. Экскурсия в этнический комплекс-питомник ездовых собак. Трансфер до комплекса оплачивается дополнительно. Для вас проведут экскурсию по питомнику, а затем вы встретитесь с представителями коренных народов Камчатки. Вы узнаете историю аборигенов, обучитесь движениям национального танца и познакомитесь с бытом и обычаями местных. А ещё попробуете ароматную уху прямо на свежем воздухе. В стоимость входят обед и фотосессия в национальных костюмах.
Питание: завтрак.
Халактырский пляж
Сегодня поспим подольше, позавтракаем и в 10:00-11:00 на микроавтобусе поедем на Халактырский пляж. Полюбуемся, как чёрный вулканический песок омывается волнами Тихого океана, а рядом зеленеют цветущие травы и ягодники голубики и шиповника. Желающие смогут за доплату заняться сёрфингом или покататься верхом.
Переедем в Петропавловск-Камчатский, пообедаем и заглянем на рыбный рынок и в сувенирный магазин. В гостиницу вернёмся к 19:00.
Питание: завтрак и обед.
Переезд в Мёртвый лес
Рано утром рассядемся по джипам (по 4 человека в машине) и отправимся в путь. Проехать предстоит 550 км, сначала по асфальту, потом по гравийной и лесной дороге. В пути проведём около 10 часов. Остановимся в посёлке Сокоч, который прозвали «пирожковым раем», и попробуем местную выпечку. Ещё сделаем остановку в селе Мильково и на лавовом потоке.
От Толбачинского дола проедем по шлаковым полям. Дорога вдоль лавы и шлаковых конусов приведёт нас в Мёртвый лес, где мы и будем жить в отапливаемых шатрах. После ужина прогуляемся в окрестностях глэмпинга.
Питание: завтрак и ужин.
Подъём на шлаковый конус и лавовые пещеры
После завтрака на джипах помчим к шлаковым конусам Северного прорыва. Ехать предстоит 6 км. Сегодня вас ждёт восхождение на один из конусов, откуда открываются невероятные виды. На вершине пожарим сосиски прямо на горячих выходах, а потом спустимся и поедем к кратеру Звезда (7 км). Погуляем и заглянем в лавовые пещеры, которые образовались ещё в 18 веке. Вернёмся в лагерь и пообедаем.
Дальше отправимся к лавовому потоку, возникшему в 2012 году. По пути наберём воды и покормим евражек в базовом лагере Клешня. Погуляем по застывшему потоку, побываем в пещерах и взойдём на конус Набока. На обратном пути приготовим пищу на лавовых трещинах, перекусим. Пройти нам предстоит около 8 км в обе стороны. Вернёмся в лагерь и поужинаем.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Позавтракаем и на джипе (по 4 человека) начнём обратный путь в Петропавловск-Камчатский. Проехать предстоит 10 часов. Пообедаем в селе Мильково, к вечеру прибудем в город и заселимся в отель.
Питание: завтрак.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт города Елизово.
Рекомендованы перелёты:
— прямой из Петропавловска-Камчатского в Москву авиакомпанией Аэрофлот в 12:40 дня 30 августа с прибытием в 12:25 30 августа.
— прямой из Петропавловска-Камчатского в Москву авиакомпанией Аэрофлот в 16:00 30 августа с прибытием в 15:50 утра 30 августа.
— либо любой другой перелёт из Петропавловска-Камчатского в Москву или другой город с вылетом из Петропавловска-Камчатского в любое время 30 августа.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|299 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и в глэмпинге в больших куполах
- Питание: 9 завтраков, 6 обедов и 2 ужина
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Рекреационные сборы
- Трекинговые палки и спальные мешки при походе на Толбачик
- Услуги местных гидов и проводников, водителей-гидов
- Русско - и англоговорящий тим-лидер
Что не входит в цену
- Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Медицинская страховка
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Купание в термальном бассейне и SPA в отеле
- Доплата за 1-местное размещение
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- 299 000 рублей за 1 человека при 11 участниках
- 309 000 рублей за 1 человека при 10 участниках
- 329 000 рублей за 1 человека при 8 - 9 участниках