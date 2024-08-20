Туда, где вулканы, Тихий океан и косатки: тур с треккингом, сплавом, рыбалкой и глэмпингом

Понаблюдать за морскими львами, подняться на гору Верблюд и пожить в Мёртвом лесу
Отправляемся в большое путешествие по Камчатке.

Вы побываете в лавовых пещерах и пожарите сосиски на вулканических трещинах, искупаетесь в горячих термах и пройдётесь по чёрному песку Халактырского пляжа. Отдыхать будем активно:
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вас ждёт прогулка на катере и рафтинг по реке Быстрая.

Вы сможете порыбачить на камбалу и треску и насладиться блюдами из свежей рыбки, крабов и морепродуктов. А ещё проведём 2 ночи в шатрах посреди удивительного Мёртвого леса в районе вулкана Толбачик.

Туда, где вулканы, Тихий океан и косатки: тур с треккингом, сплавом, рыбалкой и глэмпингом
Туда, где вулканы, Тихий океан и косатки: тур с треккингом, сплавом, рыбалкой и глэмпингом
Туда, где вулканы, Тихий океан и косатки: тур с треккингом, сплавом, рыбалкой и глэмпингом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами. Организатор оставляет за собой право изменить порядок прохождения маршрута по погодным условиям.

Время выезда на вертолётную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.

Что взять с собой:
Комплекты одежды, соответствующей погодным условиям, включая комплекты легкой одежды (шорты, футболки) и тёплые вещи (флис, брюки, непродуваемая куртка), а также рубашки с длинным рукавом
• термобелье
• головные уборы для разных погодных условий: бейсболка/шляпа/панама от солнца и горная шапка с виндстопером для восхождений
• перчатки
• бафф
• купальные костюмы/плавки
• дождевик
• трекинговая закрытая обувь для восхождений и удобная лёгкая обувь (кроссовки) для прогулок
• cредства личной гигиены, полотенце, влажные салфетки
• личная аптечка (анальгетики, антисептики, антибиотики, антивирусные, мультивитамины, регидрон, кишечные, необходимые лично для вас лекарства);
• cредства защиты от солнца и ветра (крем), солнцезащитные очки
• накомарник (по желанию)
• репелленты: спреи, крема
• рюкзак (баул) большой для вещей,
• маленький рюкзак для радиальных выходов (25 – 30 л)
• трекинговые палки
• налобный фонарик
• фото- и видео-техника, запасные аккумуляторы
• гермопакет (по желанию)
• термос (по желанию)

Проживание. Будем жить в гостинице «Лагуна» в Паратунке (2-местное размещение). 2 ночи проведём в глэмпинге в Мёртвом лесу, в отапливаемых шатрах, купола рассчитаны на 3, 6 или 7 человек. На 1 ночь остановимся в отеле «Ю» в Петропавловске-Камчатском.

Фото отелей взяты с сайтов bluelagoon.su, landofbears.ru и yu-hotel.ru.

Питание. В стоимость включены 9 завтраков, 6 обедов и 2 ужина. Остальное питание за доплату.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе, вахтовке и полноприводных внедорожниках с опытными водителями (по 4 пассажира в машине).

Программа тура по дням

0 день

Прибытие

Вылет на Камчатку — самостоятельно. Рекомендуем прямой рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский с вылетом в 22:10 и прибытием в 15:30 19 августа. Понадобится оплатить дополнительную ночь в отеле.

Можно выбрать перелёт из Южно-Сахалинска через Хабаровск с вылетом в 20:20 и прибытием в Петропавловск-Камчатский в 07:45 17 августа. Потребуется оплатить 3 дополнительные ночи.

Третий вариант: перелёт из Москвы или другого города с прибытием в любое время 20 августа.

1 день

Добро пожаловать на Камчатку

Встретим вас в аэропорту города Елизово и отвезём в гостиницу в Паратунке. Сегодня не запланировано никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть или за доплату искупаться в бассейне с термальной водой.

Добро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на КамчаткуДобро пожаловать на Камчатку
2 день

Прогулка на катере

Завтрак возьмём с собой и рано утром на микроавтобусе поедем в порт Петропавловска-Камчатского. Дорога займёт 1 час. На прогулочном катере в 8:00 отправимся прямиком в Тихий океан, в бухту Русская.

Вы сможете увидеть лежбище сивучей, и, если повезёт, понаблюдаете за косатками. Ещё здесь водятся нерпы, каланы, морские свиньи и горбатые киты.

По пути порабчим на камбалу и треску. Пообедаем прямо на катере блюдами из свежей рыбки, крабов и морепродуктов.

Поздно вечером вернёмся в отель.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Прогулка на катереПрогулка на катереПрогулка на катереПрогулка на катере
3 день

Поход к Дачным источникам и водопаду Снежный барс

После завтрака в 8:00 на внедорожнике поедем к началу пешего маршрута. Дорога займёт 2 часа. Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, а затем мы отправимся в поход к Дачным источникам — большому фумарольному полю у подножия Мутновского вулкана. Здесь прямо из-под земли валит густой белый пар. На маршруте перекусим, а затем вернёмся к машине и устроим обед-пикник.

Переедем в район водопада Снежный барс и прогуляемся к водной громаде. Прогулка займёт около 30 минут в одну сторону. В гостиницу вернёмся к 19:00.

Питание: завтрак и обед.

Поход к Дачным источникам и водопаду Снежный барсПоход к Дачным источникам и водопаду Снежный барсПоход к Дачным источникам и водопаду Снежный барсПоход к Дачным источникам и водопаду Снежный барс
4 день

Сплав по реке Быстрая и купание в термах

Завтрак снова возьмём с собой. Уже в 6:30 начнём наше путешествие на реку Быстрая на внедорожнике или на микроавтобусе. Дорога займёт около 2 часов. Сегодня будем сплавляться по спокойному участку реки на надувных весельных рафтах. Управлять нашим водным транспортом будут опытные гиды. Сплав займёт 3 часа.

Пообедаем в палаточном лагере и поедем в посёлок Малка. Здесь вы сможете искупаться в горячих источниках и даже прыгнуть в ледяную реку. Термы являются целебными, воды отсюда используют при лечении кожных заболеваний и остеохондроза. Здесь купался даже капитан Кларк — участник экспедиции Кука!

В гостиницу вернёмся после 17:00.

Питание: завтрак и обед.

Сплав по реке Быстрая и купание в термахСплав по реке Быстрая и купание в термахСплав по реке Быстрая и купание в термахСплав по реке Быстрая и купание в термах
5 день

Восхождение на гору Верблюд

Позавтракаем и в 9:00 на джипе или вахтовке (транспорт зависит от размера группы) отправимся к подножию Авачинского вулкана. Переезд займёт 2 часа. Пеший маршрут начнём от туристической базы, наша цель — гора Верблюд. Пройти предстоит 7 км.

Верблюд (1200 метров) — скальный массив, который возвышается над Корякским и Авачинским вулканами. Восхождение продлится около 3 часов, перепад высот — 300 метров. С вершины нам откроются захватывающие виды на окрестности.

Пообедаем в базовом лагере, а затем у вас будет время, чтобы пофотографировать вулканы. В гостиницу вернёмся после 18:00.

Питание: завтрак и обед.

Восхождение на гору ВерблюдВосхождение на гору ВерблюдВосхождение на гору ВерблюдВосхождение на гору Верблюд
6 день

Программа на выбор

Программа дня зависит от вашего желания. Вы можете выбрать одну из экскурсий за доплату.

Вариант 1. Вертолётная экскурсия в Долину гейзеров. Вы облетите действующие вулканы Карымский и Малый Семячик и приземлитесь в Долине гейзеров. Полётное время 1 час 15 минут. Затем прогуляетесь в окрестностях пешком. После перелетите в кальдеру вулкана Узон (полётное время 5-7 минут) и погуляем около 1 часа. Дальше вертолёт доставит вас в Налычевскую долину, где вы пообедаете и искупаетесь в горячих источниках. Вернётесь на вертолётную площадку (35 минут в пути), а оттуда — в гостиницу.

Вариант 2. Вертолётная экскурсия на Курильское озеро. Сначала вас ждёт посадка в кратер потухшего вулкана Ксудач (полётное время 1 час 10 минут). Вы прогуляетесь у Курильского озера и понаблюдаете за медведями. Затем можно устроить катание на лодке (активность не гарантирована). На обратном пути вертолёт приземлится на Ходуткинских горячих источниках. Там вы пообедаете, отдохнёте и сможете искупаться. Вернётесь на вертолётную площадку (полётное время 1 час 10 минут) и поедете обратно в гостиницу.

Вариант 3. Экскурсия в этнический комплекс-питомник ездовых собак. Трансфер до комплекса оплачивается дополнительно. Для вас проведут экскурсию по питомнику, а затем вы встретитесь с представителями коренных народов Камчатки. Вы узнаете историю аборигенов, обучитесь движениям национального танца и познакомитесь с бытом и обычаями местных. А ещё попробуете ароматную уху прямо на свежем воздухе. В стоимость входят обед и фотосессия в национальных костюмах.

Питание: завтрак.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
7 день

Халактырский пляж

Сегодня поспим подольше, позавтракаем и в 10:00-11:00 на микроавтобусе поедем на Халактырский пляж. Полюбуемся, как чёрный вулканический песок омывается волнами Тихого океана, а рядом зеленеют цветущие травы и ягодники голубики и шиповника. Желающие смогут за доплату заняться сёрфингом или покататься верхом.

Переедем в Петропавловск-Камчатский, пообедаем и заглянем на рыбный рынок и в сувенирный магазин. В гостиницу вернёмся к 19:00.

Питание: завтрак и обед.

Халактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляж
8 день

Переезд в Мёртвый лес

Рано утром рассядемся по джипам (по 4 человека в машине) и отправимся в путь. Проехать предстоит 550 км, сначала по асфальту, потом по гравийной и лесной дороге. В пути проведём около 10 часов. Остановимся в посёлке Сокоч, который прозвали «пирожковым раем», и попробуем местную выпечку. Ещё сделаем остановку в селе Мильково и на лавовом потоке.

От Толбачинского дола проедем по шлаковым полям. Дорога вдоль лавы и шлаковых конусов приведёт нас в Мёртвый лес, где мы и будем жить в отапливаемых шатрах. После ужина прогуляемся в окрестностях глэмпинга.

Питание: завтрак и ужин.

Переезд в Мёртвый лесПереезд в Мёртвый лесПереезд в Мёртвый лесПереезд в Мёртвый лес
9 день

Подъём на шлаковый конус и лавовые пещеры

После завтрака на джипах помчим к шлаковым конусам Северного прорыва. Ехать предстоит 6 км. Сегодня вас ждёт восхождение на один из конусов, откуда открываются невероятные виды. На вершине пожарим сосиски прямо на горячих выходах, а потом спустимся и поедем к кратеру Звезда (7 км). Погуляем и заглянем в лавовые пещеры, которые образовались ещё в 18 веке. Вернёмся в лагерь и пообедаем.

Дальше отправимся к лавовому потоку, возникшему в 2012 году. По пути наберём воды и покормим евражек в базовом лагере Клешня. Погуляем по застывшему потоку, побываем в пещерах и взойдём на конус Набока. На обратном пути приготовим пищу на лавовых трещинах, перекусим. Пройти нам предстоит около 8 км в обе стороны. Вернёмся в лагерь и поужинаем.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Подъём на шлаковый конус и лавовые пещерыПодъём на шлаковый конус и лавовые пещерыПодъём на шлаковый конус и лавовые пещеры
10 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Позавтракаем и на джипе (по 4 человека) начнём обратный путь в Петропавловск-Камчатский. Проехать предстоит 10 часов. Пообедаем в селе Мильково, к вечеру прибудем в город и заселимся в отель.

Питание: завтрак.

Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-Камчатский
11 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт города Елизово.

Рекомендованы перелёты:
— прямой из Петропавловска-Камчатского в Москву авиакомпанией Аэрофлот в 12:40 дня 30 августа с прибытием в 12:25 30 августа.
— прямой из Петропавловска-Камчатского в Москву авиакомпанией Аэрофлот в 16:00 30 августа с прибытием в 15:50 утра 30 августа.
— либо любой другой перелёт из Петропавловска-Камчатского в Москву или другой город с вылетом из Петропавловска-Камчатского в любое время 30 августа.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет299 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и в глэмпинге в больших куполах
  • Питание: 9 завтраков, 6 обедов и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Рекреационные сборы
  • Трекинговые палки и спальные мешки при походе на Толбачик
  • Услуги местных гидов и проводников, водителей-гидов
  • Русско - и англоговорящий тим-лидер
Что не входит в цену
  • Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Медицинская страховка
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Купание в термальном бассейне и SPA в отеле
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • 299 000 рублей за 1 человека при 11 участниках
  • 309 000 рублей за 1 человека при 10 участниках
  • 329 000 рублей за 1 человека при 8 - 9 участниках
Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе турыВулкан МутновскийПопулярные местаПрирода и пейзажиМёртвый лесГорыЖивотныеРыбалкаВодные развлеченияТреккинг и походыВулканыИз аэропорта

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