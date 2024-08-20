Отправляемся в большое путешествие по Камчатке.Вы побываете в лавовых пещерах и пожарите сосиски на вулканических трещинах, искупаетесь в горячих термах и пройдётесь по чёрному песку Халактырского пляжа. Отдыхать будем активно:

вас ждёт прогулка на катере и рафтинг по реке Быстрая. Вы сможете порыбачить на камбалу и треску и насладиться блюдами из свежей рыбки, крабов и морепродуктов. А ещё проведём 2 ночи в шатрах посреди удивительного Мёртвого леса в районе вулкана Толбачик.

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Описание тура

Организационные детали

Время начала экскурсий может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами. Организатор оставляет за собой право изменить порядок прохождения маршрута по погодным условиям.

Время выезда на вертолётную площадку и время вылета может изменяться в зависимости от погодных условий.

Что взять с собой:

Комплекты одежды, соответствующей погодным условиям, включая комплекты легкой одежды (шорты, футболки) и тёплые вещи (флис, брюки, непродуваемая куртка), а также рубашки с длинным рукавом

• термобелье

• головные уборы для разных погодных условий: бейсболка/шляпа/панама от солнца и горная шапка с виндстопером для восхождений

• перчатки

• бафф

• купальные костюмы/плавки

• дождевик

• трекинговая закрытая обувь для восхождений и удобная лёгкая обувь (кроссовки) для прогулок

• cредства личной гигиены, полотенце, влажные салфетки

• личная аптечка (анальгетики, антисептики, антибиотики, антивирусные, мультивитамины, регидрон, кишечные, необходимые лично для вас лекарства);

• cредства защиты от солнца и ветра (крем), солнцезащитные очки

• накомарник (по желанию)

• репелленты: спреи, крема

• рюкзак (баул) большой для вещей,

• маленький рюкзак для радиальных выходов (25 – 30 л)

• трекинговые палки

• налобный фонарик

• фото- и видео-техника, запасные аккумуляторы

• гермопакет (по желанию)

• термос (по желанию)