Вулкан Мутновский – туры на Камчатке

Найдено 6 туров в категории «Вулкан Мутновский» на Камчатке, цены от 93 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000 за человека
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
10 сен в 10:00
198 000 за человека
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000 за человека
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
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    май все таки, не совсем сезон. Очень помогли мне Анастасия и Сергей из туристической фирмы "Это твоя Камчатка", подобрали замечательные экскурсии, которые реальны для сезона мая; и не только, предложили проживание в гостинице Double L Hotel. Хочу отдельно отметить это место, так как очень мне понравилось, ресторан гостиницы, обслуживание, девочки на ресепшене очень заботливы и внимательны!!! У меня были экскурсии: в малую долину гейзеров "Дачные источники" - подножие вулкана Мутновский, вулкан Горелый - восхождение на снегоходе, морская прогулка на остров Старичков и по самой Авачинской бухте, увидела скалы "Три брата", вблизи все выглядит иначе, завораживает. Халактырский пляж, как я его лично называю "галактический" с черным песком, при чем песок магнитится и этно - деревня "Кайныран" с живущим там камчатским медведем Сильвестром. Ещё был свободный день, в который погуляла по сопкам города, посетила театр, музеи города, самый главный это конечно Вулканариум, советую сходить и посетить эту экскурсию, Анастасия также ее может предложить, а почему? Так после нее сразу становится ясно, какие места хочется увидеть, какие вулканы и заповедники, и каким путем: на джип туре или вертолетной экскурсией или морской. Лично у меня уже сложился новый тур на следующий год, но уже в летний сезон. Очень хочется увидеть другие вулканы, потрогать на ощупь породы. Чем музей и понравился и привлек, что там можно все трогать и понимаешь, что необходимо увидеть это своими глазами уже. Хочется и на Толбачек, Ключевской, Шивелучь, Курильское озеро, озеро Толмачёво, снова Горелый так как зимой не видно бирюзового кратерского озера, бухту Русскую. А потом понимаешь, что есть ещё и заповедники и ещё вулканы, в общем если кого и зацепит, тот будет возвращаться неоднократно. 😀 Меня зацепило, при чем глубоко. И город, и вулканы, и океан, и люди живущие там. Отдельное спасибо и благодарность организаторам моего тура Анастасии и Сергею, благодаря им мне хочется снова вернуться!!! ❤️

    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулкан Мутновский»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
  2. Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
  3. Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
  4. Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
  5. Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Вулкан Мутновский" можно забронировать 6 авторских туров от 93 000 до 198 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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