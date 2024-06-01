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Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
10 сен в 10:00
198 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулкан Мутновский»
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- На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
- Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
- Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
- Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
- Активное путешествие на Камчатке с комфортом
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Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
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