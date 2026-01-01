2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
Покорить Горелый и Авачинский, пожить на склоне Толбачика, отправиться в морской круиз с рыбалкой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
22 июн в 10:30
25 июн в 10:30
278 000 ₽ за человека
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, в течение дня в любое время
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
300 000 ₽ за человека
Туда, где горы дышат огнём: сплав, восхождение, глэмпинг и джипинг в мини-группе (всё включено)
Подняться на вулкан, погулять по Мёртвому лесу, заглянуть в кратер и пройти по лавовой пещере
Начало: Аэропорт г. Елизово, 10:00
23 июн в 10:00
1 июл в 10:00
199 000 ₽ за человека
