понаблюдаем за китами и косатками, увидим, как берега делят колонии котиков и стаи птиц, а чуть дальше — как олень пасётся рядом с арктической лисицей.



Нам встретятся и абсолютно безлюдные просторы, и редкие стоянки коряков и чукчей — обязательно узнаем, как в суровых условиях живут за пределами цивилизации.



Сами же будем путешествовать с исключительными комфортом на элегантном бутик-лайнере с круглосуточным премиальным сервисом.



В экспедицию с нами отправятся эксперты: ведущий «Непутёвых заметок» Дмитрий Крылов, морской биолог Анастасия Куница и эколог Артём Акшинцев интересно расскажут об увиденном, а музыканты Алексей Кортнев и Миша Лузин и комик Виталий Коломиец создадут невероятную атмосферу.