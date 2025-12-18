Мои заказы

VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)

Насладиться премиальным отдыхом, понаблюдать за дикими животными и пообщаться с малыми народами
Отправимся на край света туда, где тундра встречается с океаном, а ветер шепчет имена первооткрывателей.

Мы проследуем маршрутом Витуса Беринга от Петропавловска-Камчатского до Анадыря и будем часто сходить на сушу.

С борта
читать дальше

понаблюдаем за китами и косатками, увидим, как берега делят колонии котиков и стаи птиц, а чуть дальше — как олень пасётся рядом с арктической лисицей.

Нам встретятся и абсолютно безлюдные просторы, и редкие стоянки коряков и чукчей — обязательно узнаем, как в суровых условиях живут за пределами цивилизации.

Сами же будем путешествовать с исключительными комфортом на элегантном бутик-лайнере с круглосуточным премиальным сервисом.

В экспедицию с нами отправятся эксперты: ведущий «Непутёвых заметок» Дмитрий Крылов, морской биолог Анастасия Куница и эколог Артём Акшинцев интересно расскажут об увиденном, а музыканты Алексей Кортнев и Миша Лузин и комик Виталий Коломиец создадут невероятную атмосферу.

VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)
VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)
VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Каждому выдадут фирменную экспедиционную парку и резиновые сапоги для высадок. Погода прохладная, переменчивая, возможны ветер и дождь — нужна тёплая одежда.

Программа тура по дням

1 день

Начало круиза

Путешествие начнётся в Петропавловске-Камчатском — городе между вулканами и океаном. Мы заберём вас от места проживания и доставим на борт. Вместе с нами отправятся ведущий «Непутёвых заметок» Дмитрий Крылов, морской биолог Анастасия Куница и эколог Артём Акшинцев, которые сделают экспедицию ещё интереснее. А настроение создадут музыканты Алексей Кортнев и Миша Лузин и комик Виталий Коломиец.

Начало круизаНачало круизаНачало круизаНачало круиза
2 день

На лодке по реке Жупанова

Впереди — река Жупанова, по которой мы проследуем на лодке. Пар над водой, следы медведя, рёв орлана, всплеск рыбы, аромат кедрового стланика — мы в сердце дикой Камчатки.

На лодке по реке ЖупановаНа лодке по реке ЖупановаНа лодке по реке ЖупановаНа лодке по реке Жупанова
3 день

Командорские острова

Начинаем изучать Командорские острова — безлюдные, суровые и поразительно красивые. Пройдём следами Витуса Беринга, вглядываясь в бескрайний горизонт и слушая музыку ветра.

Командорские островаКомандорские островаКомандорские островаКомандорские острова
4 день

Командорские острова

Продолжаем одиссею по Командорским островам. Здесь только мы, колонии птиц и бесконечные мхи — поразительно!

Командорские островаКомандорские островаКомандорские островаКомандорские острова
5 день

Командорские острова

Ещё немного насладимся пейзажами, где из людей — только мы.

Командорские островаКомандорские островаКомандорские островаКомандорские острова
6 день

Остров Карагинский

Движемся дальше, к острову Карагинский в заливе Берингова моря. Берега с песчаными косами, северные олени и арктические лисицы — это место медитативного настроения, где хочется задержаться.

Остров КарагинскийОстров КарагинскийОстров КарагинскийОстров Карагинский
7 день

Бухты Петра и Павла, лагуна Тинтикун

Сегодня окажемся в местах, где кажется, будто реальность поставили на паузу. Вокруг — лишь фьорды, зеркальная вода между небом и горами и кружащие над скалами орланы.

Бухты Петра и Павла, лагуна ТинтикунБухты Петра и Павла, лагуна ТинтикунБухты Петра и Павла, лагуна ТинтикунБухты Петра и Павла, лагуна Тинтикун
8 день

Бухта Анастасии

Перейдём в бухту Анастасии со скалами, тундровыми холмами и песчаными отмелями. На суше увидим стоянки коряков и чукчей, у берегов — нерп, тюленей, китов. А вокруг — ветер, море и невероятное чувство открытий.

Бухта АнастасииБухта АнастасииБухта АнастасииБухта Анастасии
9 день

Село Мейныпильгыно

Увидим, как в суровых условиях живут на Чукотке. Сойдём на берег в селе Мейныпильгыно, рассмотрим упряжки, тотемы, жилища и поймём многое о быте вне цивилизации.

Село МейныпильгыноСело МейныпильгыноСело МейныпильгыноСело Мейныпильгыно
10 день

Бухта Гавриила

Идём к скалистым берегам бухты Гавриила. Почувствуем кожей бриз Берингова моря, насладимся медленным закатом и на прощание признаемся в любви Дальнему Востоку.

Бухта ГавриилаБухта ГавриилаБухта ГавриилаБухта Гавриила
11 день

Завершение экспедиции

Финальная глава одиссеи. Мы пришвартуемся в порту Анадыря и доставим вас к месту проживания.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении в каюте OM4 с окном1 590 000 ₽
За одного при 2-местном размещении в каюте D5 с балконом1 870 000 ₽
За одного при 2-местном размещении в каюте M5 с балконом1 940 000 ₽
За одного при 2-местном размещении в каюте D6 с балконом2 190 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, круглосуточное обслуживание кают
  • Питание, напитки 24 часа в сутки
  • Групповые трансферы от места вашего проживания до порта посадки/высадки
  • Высадки на лодках-зодиаках и активности на берегу под руководством опытной экспедиционной команды
  • Лекционные и музыкальные программы экспертов и приглашённых спикеров
  • Видеооператор и фотограф на борту
  • Базовый пакет Wi-Fi
  • Сервисные и портовые сборы
  • Куртка-парка в подарок
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город из Анадыря
  • Обязательное медицинское страхование
  • По желанию:
  • Премиальный алкоголь, спа, косметические процедуры, услуги прачечной
  • Премиальный пакет Wi-Fi
  • Катание на каяках
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 9:00
Завершение: Ваше место проживания в Анадыре, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 152 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов на Камчатке
Привет, друзья! Наша команда уже 10 лет организует авторские путешествия по миру с местными инсайдерами и экспертами в области истории, литературы, религиоведения, архитектуры и гастрономии. Что бы вы ни выбрали — экспедицию
читать дальше

в удалённый уголок планеты, релаксацию вдали от городского шума, посещение оперной премьеры, модной выставки или фестиваля, с вами отправится наш эксперт, который раскроет тему путешествия, проведёт в потайные места «для своих» и устроит встречу с интересными людьми.

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры из Камчатки

Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
На машине
9 дней
1 отзыв
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, в течение дня в любое время
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
300 000 ₽ за человека
Золотая Камчатка. Мультиактивный тур
8 дней
-
13%
1 отзыв
Золотая Камчатка. Мультиактивный тур
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
168 000 ₽193 000 ₽ за человека
Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
На машине
Джиппинг
4 дня
Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
135 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки