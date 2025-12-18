Мы проследуем маршрутом Витуса Беринга от Петропавловска-Камчатского до Анадыря и будем часто сходить на сушу.
Описание тура
Каждому выдадут фирменную экспедиционную парку и резиновые сапоги для высадок. Погода прохладная, переменчивая, возможны ветер и дождь — нужна тёплая одежда.
Программа тура по дням
Начало круиза
Путешествие начнётся в Петропавловске-Камчатском — городе между вулканами и океаном. Мы заберём вас от места проживания и доставим на борт. Вместе с нами отправятся ведущий «Непутёвых заметок» Дмитрий Крылов, морской биолог Анастасия Куница и эколог Артём Акшинцев, которые сделают экспедицию ещё интереснее. А настроение создадут музыканты Алексей Кортнев и Миша Лузин и комик Виталий Коломиец.
На лодке по реке Жупанова
Впереди — река Жупанова, по которой мы проследуем на лодке. Пар над водой, следы медведя, рёв орлана, всплеск рыбы, аромат кедрового стланика — мы в сердце дикой Камчатки.
Командорские острова
Начинаем изучать Командорские острова — безлюдные, суровые и поразительно красивые. Пройдём следами Витуса Беринга, вглядываясь в бескрайний горизонт и слушая музыку ветра.
Командорские острова
Продолжаем одиссею по Командорским островам. Здесь только мы, колонии птиц и бесконечные мхи — поразительно!
Командорские острова
Ещё немного насладимся пейзажами, где из людей — только мы.
Остров Карагинский
Движемся дальше, к острову Карагинский в заливе Берингова моря. Берега с песчаными косами, северные олени и арктические лисицы — это место медитативного настроения, где хочется задержаться.
Бухты Петра и Павла, лагуна Тинтикун
Сегодня окажемся в местах, где кажется, будто реальность поставили на паузу. Вокруг — лишь фьорды, зеркальная вода между небом и горами и кружащие над скалами орланы.
Бухта Анастасии
Перейдём в бухту Анастасии со скалами, тундровыми холмами и песчаными отмелями. На суше увидим стоянки коряков и чукчей, у берегов — нерп, тюленей, китов. А вокруг — ветер, море и невероятное чувство открытий.
Село Мейныпильгыно
Увидим, как в суровых условиях живут на Чукотке. Сойдём на берег в селе Мейныпильгыно, рассмотрим упряжки, тотемы, жилища и поймём многое о быте вне цивилизации.
Бухта Гавриила
Идём к скалистым берегам бухты Гавриила. Почувствуем кожей бриз Берингова моря, насладимся медленным закатом и на прощание признаемся в любви Дальнему Востоку.
Завершение экспедиции
Финальная глава одиссеи. Мы пришвартуемся в порту Анадыря и доставим вас к месту проживания.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении в каюте OM4 с окном
|1 590 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении в каюте D5 с балконом
|1 870 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении в каюте M5 с балконом
|1 940 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении в каюте D6 с балконом
|2 190 000 ₽
Что включено
- Проживание, круглосуточное обслуживание кают
- Питание, напитки 24 часа в сутки
- Групповые трансферы от места вашего проживания до порта посадки/высадки
- Высадки на лодках-зодиаках и активности на берегу под руководством опытной экспедиционной команды
- Лекционные и музыкальные программы экспертов и приглашённых спикеров
- Видеооператор и фотограф на борту
- Базовый пакет Wi-Fi
- Сервисные и портовые сборы
- Куртка-парка в подарок
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город из Анадыря
- Обязательное медицинское страхование
- По желанию:
- Премиальный алкоголь, спа, косметические процедуры, услуги прачечной
- Премиальный пакет Wi-Fi
- Катание на каяках