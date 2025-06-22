4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
22 июн в 09:00
3 июл в 08:00
250 000₽ за всё до 4 чел.
7 дней
На кратеры вулканов и по волнам Тихого океана: камчатские приключения
Поучиться сёрфить, попробовать морские деликатесы и совершить восхождение на вулкан
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
9 июл в 08:00
17 июл в 08:00
159 000₽ за человека
2 дня
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
36 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «В июле»
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