На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
Покорить вулканы, выйти в океан, отдохнуть в источниках, полакомиться ухой из своего улова и крабами
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), вре...
31 мая в 08:00
28 июн в 08:00
160 000 ₽ за человека
Вулканы, гейзеры и шум океана: активное путешествие по природным чудесам Камчатки
Увидеть пляж с чёрным песком, пройти по лавовым полям и отправиться на прогулку по Авачинской бухте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
23 июн в 10:30
6 июл в 10:30
131 600 ₽ за человека
Тур-приключение на Камчатке: главные места, треккинг и восхождение на вулкан
Взойти на вершину вулкана Горелый, погулять по Халактырскому пляжу, увидеть маяк и фумарольные поля
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
10 июн в 08:00
21 июн в 08:00
150 000 ₽ за человека
VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)
Насладиться премиальным отдыхом, понаблюдать за дикими животными и пообщаться с малыми народами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
1 июл в 09:00
1 590 000 ₽ за человека
Активный отпуск на Камчатке: восхождение на вулкан, морская прогулка, сплав, баня
Покорить Горелый, порыбачить в океане, поискать китов, искупаться в источниках, отведать деликатесов
Начало: Аэропорт Елизово, 14:00
21 июн в 14:00
22 июн в 14:00
155 000 ₽ за человека
Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
135 000 ₽ за человека
2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
Покорить Горелый и Авачинский, пожить на склоне Толбачика, отправиться в морской круиз с рыбалкой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
22 июн в 10:30
25 июн в 10:30
277 700 ₽ за человека
Экспедиция по Камчатке с восхождениями на вулканы, морской прогулкой и рыбалкой
Подняться на Горелый и Авачинский, с борта увидеть обитателей Тихого океана и сходить в вулканариум
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
6 июл в 10:30
18 июл в 10:30
188 800 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Камчатке: столица, топовые локации, вкусы
Пообедать на Халактырском пляже, искупаться в Малкинских термах и понаблюдать за фумаролами
Начало: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатско...
1 июл в 10:00
2 июл в 10:00
130 000 ₽ за всё до 4 чел.
