На Камчатку с вулканологом: VIP-экспедиция с прогулкой на вертолёте, рыбалкой, баней и деликатесами
Покорить Узон и Горелый, пообедать на Халактырском пляже и склоне вулкана и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
«На вертолёте доберёмся к кальдере Узона, где клубится пар, бурлят грязевые котлы, бьют кислотные источники»
16 авг в 10:00
720 000 ₽ за человека
VIP-гастротур: изыски от шеф-поваров, морская прогулка с рыбалкой и мастер-класс
Устроить трапезу в открытом океане, попариться в бане и попробовать высокую кухню Камчатки
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 16:00
23 июн в 10:00
11 июл в 10:00
242 000 ₽ за человека
VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)
Насладиться премиальным отдыхом, понаблюдать за дикими животными и пообщаться с малыми народами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
1 июл в 09:00
1 590 000 ₽ за человека
