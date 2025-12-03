Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, в течение дня в любое время
«Вас ждёт морской круиз на комфортабельном катере, во время которого отведаем крабов, красную икру и уху и, если повезёт, увидим китов, косаток и сивучей»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
300 000 ₽ за человека
2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
Покорить Горелый и Авачинский, пожить на склоне Толбачика, отправиться в морской круиз с рыбалкой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
22 июн в 10:30
25 июн в 10:30
277 700 ₽ за человека
VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)
Насладиться премиальным отдыхом, понаблюдать за дикими животными и пообщаться с малыми народами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
«Сами же будем путешествовать с исключительными комфортом на элегантном бутик-лайнере с круглосуточным премиальным сервисом»
1 июл в 09:00
1 590 000 ₽ за человека
