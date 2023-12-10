1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
24 июня в 09:00
4 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
23 июня в 19:00
24 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогуляться вдоль Кандалакшского залива, познакомиться с природой края и прикоснуться к его тайнам
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина10 декабря 2023Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
- ССергей30 сентября 2023Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
- ССветлана18 августа 2023Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни, белый песок, сосны, солнце,
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Для студентов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Кандалакше для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями