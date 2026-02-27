Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
2 мар в 08:30
3 мар в 08:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Сегодня в 10:00
1 мар в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Зимняя сказка на один день: покорить сопку Волосяную в Кандалакше
И насладиться видами Белого моря и снежной тайги с её высоты
Начало: У Турбазы-51
Завтра в 10:00
1 мар в 10:00
2500 ₽ за человека
