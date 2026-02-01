Мои заказы

Кандалакшский залив – экскурсии в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «Кандалакшский залив» в Кандалакше, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
На машине
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
28 фев в 14:00
1 мар в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Ландшафты беломорского побережья
На машине
7 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Ландшафты беломорского побережья
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Кандалакшскому заливу. Восхитительные виды и уникальная природа ждут вас на каждом шагу
1 мар в 11:00
2 мар в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

