Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
28 фев в 14:00
1 мар в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Ландшафты беломорского побережья
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Кандалакшскому заливу. Восхитительные виды и уникальная природа ждут вас на каждом шагу
1 мар в 11:00
2 мар в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
