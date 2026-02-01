Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
28 фев в 09:00
1 мар в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
Завтра в 15:00
27 фев в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Погрузитесь в атмосферу Терского берега: панорамы залива, острова заповедника, Колвицкий водопад и пляж «Золотые пески»
Начало: По вашему адресу
27 фев в 07:00
28 фев в 07:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
