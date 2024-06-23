5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
«А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад»
31 авг в 15:00
1 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Водная прогулка
Ландшафты беломорского побережья
За 1 день увидеть таёжный лес, арктическую тундру, речные водопады и морское дно
«Это небольшая, но живописная шумная река со множеством порогов и маленьких водопадов»
18 авг в 11:00
23 авг в 11:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
«А вокруг водопада — суровая заполярная тайга со скальными выступами, болотами и ручьями, сбегающими к полноводной реке»
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
от 54 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван23 июня 2024Очень веселая, душевная и теплая поездка. Даже небольшой дождь не испортил нашего настроения, локации тоже оказались потрясающими. Огромное спасибо Дмитрию за информативную и приятную атмосферу.
- ИИлья6 июня 2024Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
- DDmitry25 мая 2024Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Водопады»
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