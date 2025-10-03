читать дальше

благодарность водителю Руслану за комфортную поездку🙏. Очень приятно, что вначале поездки всем бесплатно раздали бутылочки с водой, а в конце Марина провела небольшой квиз- задавала вопросы, кто что запомнил из её рассказов о посещенных локациях (я выиграла подарок за ответ - теперь у меня будет на память кружка из Дагестана 🔥 и магнитик) Единственное, нам не повезло с погодой (а может наоборот повезло, потому что я все лето мечтала побегать под дождем😂, ну что ж - мечты сбываются 🙈). Дождь застал нас на Сулакском каньоне, промокли все до нижнего белья😂) Естественно - погода от организаторов не зависит, но зато у нас фотки, которые не как у всех👌 Так что, от души рекомендую этот маршрут и эту турфирму👌