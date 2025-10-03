За пределами городов Дагестана есть множество интересных мест. На один день мы отправимся с вами на изучение Сулакского каньона.
Для вас мы подготовили максимально интересную программу — прогулка на катере, обед на форелевом хозяйстве и подъем на вершины бархана Сарыкум.
Описание водной прогулкиЖемчужина Дагестана Самая настоящая жемчужина Дагестана и место, которое должен посетить каждый, кто сюда приезжает — впечатляющий и захватывающий дух Сулакский каньон. Это один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Мы полюбуемся на него с разных точек, окунаясь в историю, легенды и культуру народа. Путешествие за городскими пределами Наше путешествие — это единение с природой и отдых от городской суеты. После каньона мы остановимся у Чиркейского водохранилища для ваших потрясающих фото, далее спустимся к селу Зубутли для прогулки на катере по Сулакскому каньону, погуляем и пообедаем на форелевом хозяйстве, и, конечно же, поднимемся на вершины бархана Сарыкум — крупнейшего песчаного бархана в Европе. Важная информация:
- Возьмите паспорт.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Удобная одежда, головной убор и обувь по погоде.
- Можно взять с собой воду и перекус, солнцезащитные очки и крем, а также наличные деньги (в горах плохая связь).
каждый день в 6:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Сулакский каньон
- С. Зубутли
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Трансфер
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону и джиппинг до места и обратно
- Вход на бархан Сарыкум
- Обед на берегу реки
- Джиппинг до прогулки на катере
Что не входит в цену
- Посещение подвесного моста и пещеры (оплачивается отдельно - 500-700 р.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Каспийск, просп. Акулиничева, 21 (главный вход Анжи-Арена)
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 6:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
3 окт 2025
Очень понравилось, насыщенно локациями и событиями и на джипе покатались и на катере, можно съехать на зиплайне, причем два раза за поездку.
4
4055438
3 окт 2025
Очень насыщенная, организация отличная. Рекомендую!
Е
Елена
24 сен 2025
Очень насыщенная интересная программа: посетили много мест: это и Бархан Сарыкум, проехались на джипах по горному серпантину до села Зубутли, весёлая прогулка на катере по Сулакскому каньону, красивый большой парк, где разводят форель; подвесной мост и пещеры Нохьо, Чиркейское водохранилище с изумрудно-чистой водой👍
А
Анна
19 сен 2025
Классная экскурсия, визитная карточка Дагестана. Максимально насыщенная по локациям. Сам каньон дух захватывает от красоты. Гид Сабина очень интересно рассказывает о Дагестане. Рекомендую с детьми тоже можно очень интересно
П
Прохорова
16 сен 2025
В
Валерия
15 сен 2025
Потрясающая экскурсия,огромное кол-во локаций,вкуснейший обед. Гид и водитель отдельная любовь)
Лучшие туры это сюда!
С
Сергей
15 сен 2025
Н
Наталья
15 сен 2025
Увидели, всё, что планировали увидеть в этой экскурсии. Очень понравился экскурсовод Екатерина, она знает историю своего края и доносит эту информацию до туристов. Екатерина очень внимательна и доброжелательна!
Д
Данил
11 сен 2025
Все очень понравилось
С
Светлана
11 сен 2025
Всем доброго дня! Только вчера была на этой экскурсии! Все очень понравилось, организация, локации, особенно гид Марина❤️(тысяча звезд в её адрес🌟🌟🌟- очень интересно рассказывала, знает много легенд и историй🔥) Отдельная
Т
Татьяна
10 сен 2025
Замечательная экскурсия! Море впечатлений! Спасибо гиду Кате за интереснейший день! Даже дождь, как который не дал посмотреть смотровую в Дубках не испортил впечатление!
Е
Елена
8 сен 2025
Прекрасная поездка с интересными локациями! Очень хорошо всё организовано! Сопровождающий гид Сабина - замечательная девушка и профессионал своего дела! Она старалась не оставить без внимания каждого участника группы! В поездке было всё продуманно для удобства гостей и мы остались очень довольны!!
С
Снежана
7 сен 2025
Увидели Сулакский каньон, пещеры, подвесной мост. Очень понравилось катание на катере по Сулаку, обед был вкусный и вообще экскурсия понравилась
Н
Надежда
6 сен 2025
Экскурсия на Сулакский каньон была замечательной. Гид Марина интересно и с большой любовью рассказывала об истории и традициях Дагестана, о всех посещаемых местах. Нам выделяли достаточно времени, что полюбоваться и
Z
Zaira
6 сен 2025
Все было супер. Компания Этномир лучшая.
