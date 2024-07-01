читать дальше ему отдельный респект! Классная прогулка на катере по Чермейскому водохранилищу! Сулакский каньон впечатляет. Пещера Нахьо тоже интересно. В ресторане на Главрыбе накормили очень вкусно и сытно! Бархан тоже интересно. Микроавтобус Мерседес с кондиционером. Организация на хорошем уровне. Всем рекомендую!

Экскурсия очень понравилась! Гид Тамерлан очень подробно рассказывал интересные факты про Дагестан и достопримечательности, которые посещали. Вообще очень приятный человек,