Прогулки на катере в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Каспийске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
10 отзывов
В тренде
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: Город Каспийск. Уточните
«Вы расположитесь на катере и плавно выйдете в открытое море»
Сегодня в 13:00
Завтра в 04:30
2 000 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
346 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
3 700 за человека
Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
Начало: Г. Каспийск, ул. Маячная 48
«На катере мы посетим этот необычный завод в Каспийском море, а гид все расскажет и покажет»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июля 2024
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Необычное, динамичное приключение!!! Взмывание катера по волнам, солёные брызги, тематическая музыка - всё создаёт приключенческое настроение! Понравилось и подросткам, и взрослым
  • Г
    Галина
    25 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    Отличная экскурсия, великолепный гид Анвар! Красивейшие виды со смотровых площадок, впечатляет размер барана!
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    Экскурсия очень понравилась! Гид Тамерлан очень подробно рассказывал интересные факты про Дагестан и достопримечательности, которые посещали. Вообще очень приятный человек,
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    ему отдельный респект! Классная прогулка на катере по Чермейскому водохранилищу! Сулакский каньон впечатляет. Пещера Нахьо тоже интересно. В ресторане на Главрыбе накормили очень вкусно и сытно! Бархан тоже интересно. Микроавтобус Мерседес с кондиционером. Организация на хорошем уровне. Всем рекомендую!

  • А
    Алена
    24 июня 2024
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Отличная увлекательная экскурсия, внимательный, тактичный гид, который знает много интересного. Очень довольны: все прошло даже лучше, чем мы ожидали! Думаю, те кто интересуются подобными объектами, будут в восторге) 👍
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Искали морские экскурсии по Каспию, и это предложение было единственным. Сама экскурсия была проведена отлично, гид Арсен показал и рассказал о
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    каждом уголке цеха. После экскурсии было свободное время, чтобы побродить и сделать фотографии, а в конце купались в чистейшем открытом море. Однозначно рекомендую данную прогулку к посещению

    Искали морские экскурсии по Каспию, и это предложение было единственнымИскали морские экскурсии по Каспию, и это предложение было единственнымИскали морские экскурсии по Каспию, и это предложение было единственным
  • Ю
    Юлия
    24 июня 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    Очень интересная и многообразная экскурсия! Хороший экскурсовод Эльвина. Советую для посещения!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
  3. Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
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  2. Самое главное
  3. Бархан Сарыкум
  4. Хунзах
  5. Чиркейская ГЭС
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Салтинский водопад
  8. Село Чох
  9. Озеро Мочох
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2024
Сейчас в Каспийске в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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