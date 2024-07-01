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На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: Город Каспийск. Уточните
«Вы расположитесь на катере и плавно выйдете в открытое море»
Сегодня в 13:00
Завтра в 04:30
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
«Здесь нас ждет прогулка на катере»
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
Начало: Г. Каспийск, ул. Маячная 48
«На катере мы посетим этот необычный завод в Каспийском море, а гид все расскажет и покажет»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июля 2024Необычное, динамичное приключение!!! Взмывание катера по волнам, солёные брызги, тематическая музыка - всё создаёт приключенческое настроение! Понравилось и подросткам, и взрослым
- ГГалина25 июня 2024Отличная экскурсия, великолепный гид Анвар! Красивейшие виды со смотровых площадок, впечатляет размер барана!
- ААлександр25 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Тамерлан очень подробно рассказывал интересные факты про Дагестан и достопримечательности, которые посещали. Вообще очень приятный человек,
- ААлена24 июня 2024Отличная увлекательная экскурсия, внимательный, тактичный гид, который знает много интересного. Очень довольны: все прошло даже лучше, чем мы ожидали! Думаю, те кто интересуются подобными объектами, будут в восторге) 👍
- ЕЕкатерина24 июня 2024Искали морские экскурсии по Каспию, и это предложение было единственным. Сама экскурсия была проведена отлично, гид Арсен показал и рассказал о
- ЮЮлия24 июня 2024Очень интересная и многообразная экскурсия! Хороший экскурсовод Эльвина. Советую для посещения!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На катере»
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