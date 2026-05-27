Это путешествие объединяет контрасты Дагестана — пески, горы, бирюзовые реки — и дарит впечатления, которые остаются надолго.
Вы подниметесь на вершину бархана Сарыкум, услышите легенды и истории этого места, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и пообедаете свежей форелью на берегу реки.
Вы подниметесь на вершину бархана Сарыкум, услышите легенды и истории этого места, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и пообедаете свежей форелью на берегу реки.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Каспийска
7:40–8:45 — бархан Сарыкум
10:00–11:25 — прогулка на катере
11:30–12:50 — пещера Нохъо (за доплату)
13:00–13:40 — обед
13:45–14:15 — прогулка по форелевому хозяйству Главрыба
14:35–15:10 — смотровая площадка на Сулакский каньон в посёлке Дубки
15:30–15:50 — смотровая площадка на Чиркейское водохранилище
Вы узнаете:
- легенды возникновения пустыни среди гор
- историю о затопленном в Чиркейском водохранилище ауле
- самые интересные местные обычаи и традиции
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на минивэне или микроавтобусе, обед (на выбор предлагается форель на углях/куриный шашлык/хинкал с чуду/мясные люля), часовая прогулка на катере по реке Сулак
- Отдельно по желанию оплачивается вход в пещеру Нохъо (500–700 ₽ за чел.), входной билет на бархан Сарыкум (250 ₽)
- С собой обязательно возьмите оригинал паспорта
- Программа 3+
- С вами поедет гид из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии у главного входа Анжи-Арены
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии на «Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере из Каспийска (всё включено)»
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон, катер по Чиркейскому водохранилищу и бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
Расписание: Ежедневно 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
3900 ₽ за человека
5500 ₽ за человека