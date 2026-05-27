Это знакомство с городом, где стены помнят Персидскую империю, магалы хранят уклад восточной жизни, а у моря стоит экраноплан, символ уже другой эпохи. Мы проведём вас по страницам истории от Великого шёлкового пути до советских инженерных амбиций.
Расскажем, почему Дербент называют древнейшим городом России, как здесь сосуществовали мусульмане и христиане и какие традиции сохранились до сих пор.
Описание экскурсии
- Экраноплан «Лунь». Осмотрим легендарный советский ракетоносец на берегу моря, и вы узнаете, почему его прозвали «Каспийским монстром».
- Древняя крепость Нарын-Кала. Погуляем по территории цитадели, увидим древние стены, ворота и ханские бани, полюбуемся панорамой Дербента и Каспийского моря. Поговорим о Персии, арабском периоде и Великом шёлковом пути.
- Прогулка по старому городу (магалы). Пройдёмся по историческим кварталам с узкими улочками, каменными домами и традиционными двориками. Вы услышите о жизни горожан в разные эпохи.
- Джума-мечеть. Обсудим архитектуру одной из старейших мечетей России и поговорим о распространении ислама на Кавказе, а во дворе вы полюбуетесь древними платанами.
- Девичьи бани. Также вы узнаете о банных ритуалах, как проходила подготовка невест к свадьбе, устройстве восточных бань и их значении в культуре.
- Улица Счастливых людей. Завершим экскурсию на атмосферной улице с кафе, магазинчиками и фотозонами.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе или минивэне Volkswagen или Mercedes.
- В стоимость входят трансфер, услуги гида, обед, входные билеты в крепость.
- Отдельно оплачивается билет в Девичьи бани и в Армянский храм — по 150 ₽.
- Программа подходит взрослым и детям от 3 лет.
- Возьмите с собой наличные и перекус.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каспий-Лада
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Каспийске
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
