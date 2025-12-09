Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Каспийске, цены от 2950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
86 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
2950 ₽ за человека
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
«Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
14 670 ₽ за всё до 3 чел.
Язык Тролля и дагестанская Атлантида - из Каспийска
На машине
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Язык Тролля и дагестанская Атлантида
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным селениям Дагестана. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и захватывающие истории
Начало: На улице Дахадаева
«А во втором вы почувствуете себя в древней Атлантиде, разглядывая пустые дома и улицы, в которых давно уже не кипит жизнь»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
4700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
  2. Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
  3. Язык Тролля и дагестанская Атлантида - из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Водопад Тобот
  4. Салтинский водопад
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Самое главное
  7. Село Чох
  8. Чиркейская ГЭС
  9. Форелевое хозяйство
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2950 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Каспийска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод