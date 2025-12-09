Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Каспийске, цены от 2950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 10 часов 86 отзывов Групповая до 19 чел. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку Начало: На ул. Халилова «Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 2950 ₽ за человека На машине 13 часов 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери» «Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами» 14 670 ₽ за всё до 3 чел. На машине 10 часов Групповая до 18 чел. Язык Тролля и дагестанская Атлантида Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным селениям Дагестана. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и захватывающие истории Начало: На улице Дахадаева «А во втором вы почувствуете себя в древней Атлантиде, разглядывая пустые дома и улицы, в которых давно уже не кипит жизнь» Расписание: ежедневно в 06:30 4700 ₽ за человека Другие экскурсии Каспийска

