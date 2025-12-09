Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
2950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
«Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
14 670 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Язык Тролля и дагестанская Атлантида
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным селениям Дагестана. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и захватывающие истории
Начало: На улице Дахадаева
«А во втором вы почувствуете себя в древней Атлантиде, разглядывая пустые дома и улицы, в которых давно уже не кипит жизнь»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
4700 ₽ за человека
