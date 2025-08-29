А Анна

Спасибо Шамилю за экскурсию, очень приятно было слушать, много что рассказал. Шамиль - терпеливый, вежливый и с чувством юмора, повезет всем, кто с ним поедет на экскурсию! И спасибо, что довезли нас до дома!