Экскурсии Каспийска об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Каспийске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
На машине
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
На машине
13 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
На машине
11 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска
Погрузитесь в атмосферу древних селений и захватывающих дух пейзажей Дагестана. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
3000 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 17 334. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
