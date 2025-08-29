Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска
Погрузитесь в атмосферу древних селений и захватывающих дух пейзажей Дагестана. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
3000 ₽ за человека
- ААнна29 августа 2025Спасибо Шамилю за экскурсию, очень приятно было слушать, много что рассказал. Шамиль - терпеливый, вежливый и с чувством юмора, повезет всем, кто с ним поедет на экскурсию! И спасибо, что довезли нас до дома!
- ЮЮлия17 августа 2025Все супер!
