Город Грозный

Экскурсия по Чеченской республике: обзорная индивидуальная экскурсия в Каспийске
Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике.

В пути вы увидите ее главные достопримечательности и посетите три города, среди которых столица Чечни — Грозный.
5
38 отзывов
Город Грозный
Город Грозный
Город Грозный

Описание экскурсии

Чеченская Республика — это удивительное место с богатой историей и культурным наследием. Нас ожидает увлекательное путешествие, и вот небольшой обзор того, что вы увидите. Вы сможете увидеть:

Аргун • Мечеть имени Аймани Кадыровой • Black Star Burger или национальная чеченская кухня • Проспект Путина • Мечеть «Сердце Чечни» • Вертолетная площадка «Грозный Сити» • Цветочный парк • Мечеть Шали.

Ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аргун
  • Мечеть имени Аймани Кадыровой
  • Black Star Burger или национальная чеченская кухня
  • Проспект Путина
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Вертолетная площадка «Грозный Сити»
  • Цветочный парк
  • Мечеть Шали
Что включено
  • Услуги гида-проводника
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
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2
1
В
Экскурсия очень понравилась. Ездили в июле компанией из 7 человек. В начале экскурсии возникли технические сложности с автомобилем, но они были оперативно решены организатором Магомедом. Нашим гидом был Иса. Без
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спешки посетили мечети в Шали, в Аргуне и в Грозном: все рассмотрели, пофотографировались, прогулялись вокруг. В Грозном Сити поднялись на смотровую площадку, прогулялись по цветочному парку. Было оставлено свободное время на самостоятельную прогулку. Возвращались уже в вечернее время - Грозный в темное время особенно красив. Дорога не близкая, но с разговорами время в пути пролетело достаточно быстро. Все остались очень довольны.
Рекомендуем!

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Л
Под большим впечатлением от посещения городов Чечни! Грозный поразил своим размахом,своими зданиями,мечетями… Город впечатляет! Чисто,красиво,грандиозно!Мечети восхищают своим убранством,масштабностью. Спасибо нашему гиду Абдулхамиду за познавательное путешествие и комфортную езду!
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О
Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ. Узнали много нового. Время в дороге прошло незаметно. Очень аккуратное и безопасное вождение. Десять из десяти. Спасибо за отлично проведённый день!
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Е
Масштабы встановленного города впечатляет.
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Н
Экскурсия в Грозный, организованная 31 августа 2025 года, была просто потрясающей! Мы путешествовали с Рустамом, который обладает невероятным багажом знаний и оптимизмом. Он с радостью делился своими впечатлениями о Дагестане и Чечне.

Несмотря на долгую дорогу, время пролетело незаметно. Мы узнали много нового и интересного об этом удивительном крае. Благодарим вас, ребята, за прекрасно проведённое время!
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О
7сентября ездили в тур по Чечне. Интересная экскурсия!

Спасибо гиду Рустаму за очень информационно познавательную поездку. Забрал вовремя. Обедали в колоритном месте.
Вся поездка прошла на позитиве благодаря ему.
Нам очень понравилось!!!!
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Входит в следующие категории Каспийска

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