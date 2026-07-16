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спешки посетили мечети в Шали, в Аргуне и в Грозном: все рассмотрели, пофотографировались, прогулялись вокруг. В Грозном Сити поднялись на смотровую площадку, прогулялись по цветочному парку. Было оставлено свободное время на самостоятельную прогулку. Возвращались уже в вечернее время - Грозный в темное время особенно красив. Дорога не близкая, но с разговорами время в пути пролетело достаточно быстро. Все остались очень довольны.

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