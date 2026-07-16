Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике.
В пути вы увидите ее главные достопримечательности и посетите три города, среди которых столица Чечни — Грозный.
В пути вы увидите ее главные достопримечательности и посетите три города, среди которых столица Чечни — Грозный.
Описание экскурсии
Чеченская Республика — это удивительное место с богатой историей и культурным наследием. Нас ожидает увлекательное путешествие, и вот небольшой обзор того, что вы увидите. Вы сможете увидеть:Аргун • Мечеть имени Аймани Кадыровой • Black Star Burger или национальная чеченская кухня • Проспект Путина • Мечеть «Сердце Чечни» • Вертолетная площадка «Грозный Сити» • Цветочный парк • Мечеть Шали.
Ежедневно в 09:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аргун
- Мечеть имени Аймани Кадыровой
- Black Star Burger или национальная чеченская кухня
- Проспект Путина
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Вертолетная площадка «Грозный Сити»
- Цветочный парк
- Мечеть Шали
Что включено
- Услуги гида-проводника
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия очень понравилась. Ездили в июле компанией из 7 человек. В начале экскурсии возникли технические сложности с автомобилем, но они были оперативно решены организатором Магомедом. Нашим гидом был Иса. Без
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Л
Под большим впечатлением от посещения городов Чечни! Грозный поразил своим размахом,своими зданиями,мечетями… Город впечатляет! Чисто,красиво,грандиозно!Мечети восхищают своим убранством,масштабностью. Спасибо нашему гиду Абдулхамиду за познавательное путешествие и комфортную езду!
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О
Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ. Узнали много нового. Время в дороге прошло незаметно. Очень аккуратное и безопасное вождение. Десять из десяти. Спасибо за отлично проведённый день!
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Е
Масштабы встановленного города впечатляет.
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Н
Экскурсия в Грозный, организованная 31 августа 2025 года, была просто потрясающей! Мы путешествовали с Рустамом, который обладает невероятным багажом знаний и оптимизмом. Он с радостью делился своими впечатлениями о Дагестане и Чечне.
Несмотря на долгую дорогу, время пролетело незаметно. Мы узнали много нового и интересного об этом удивительном крае. Благодарим вас, ребята, за прекрасно проведённое время!
Несмотря на долгую дорогу, время пролетело незаметно. Мы узнали много нового и интересного об этом удивительном крае. Благодарим вас, ребята, за прекрасно проведённое время!
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О
7сентября ездили в тур по Чечне. Интересная экскурсия!
Спасибо гиду Рустаму за очень информационно познавательную поездку. Забрал вовремя. Обедали в колоритном месте.
Вся поездка прошла на позитиве благодаря ему.
Нам очень понравилось!!!!
Спасибо гиду Рустаму за очень информационно познавательную поездку. Забрал вовремя. Обедали в колоритном месте.
Вся поездка прошла на позитиве благодаря ему.
Нам очень понравилось!!!!
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Входит в следующие категории Каспийска
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