Вечерний Грозный - это красивый современный город.
Описание экскурсии
Однодневная экскурсия по Чеченской Республике
Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию по Чеченской Республике! Это уникальная возможность познакомиться с богатой культурой и историей региона, а также насладиться его удивительной архитектурой.
Что вас ждет?
- Посещение столицы Республики — города Грозный.
- Знакомство с великолепными мечетями:
- Мечеть "Сердце Чечни" в Грозном;
- Мечеть "Гордость Мусульман" в Шали;
- Мечеть им. Аймани Кадыровой "Сердце Матери".
- Прогулка по современному комплексу "Грозный Сити" с подъемом на смотровую площадку.
- Наслаждение природой в Цветочном парке и дегустация Грозненского мороженого.
- Посещение смотровой площадки "Лестница в Небеса".
Важная информация
После бронирования экскурсии за день до поездки будет создан рабочий чат в WhatsApp, где вы сможете задать все интересующие вас вопросы и получить необходимую информацию.
Не упустите шанс открыть для себя удивительный мир Чеченской Республики и создать незабываемые воспоминания!
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Шали
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Г. Грозный
- Мечеть «Сердце чечни»
- Смотровая площадка в Грозный Сити
- Цветочный парк
- Смотровая площадка «Лестница в Небеса»
- Г. Аргун
- Мечеть имени Аймани Кадыровой «Сердце Матери»
Что включено
- Вход на смотровую площадку
- Услуги гида-проводника
- Транспорт
- Вход на смотровую площадку / «Лестница в Небеса/»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- После бронирования в ватсапе будет создан рабочий чат для участников поездки
- Все интересующиеся вопросы можем обсуждать в чате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 мая 2025
Посмотрели мечети в Шали, Аргун и в Грозном, увидели вечерний Грозный, хотелось бы получить больше информации об истории Чеченской республики, но в целом все понравилось.
А
Александр
3 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Большая благодарность экскурсоводу Гаджи. Очень приятно с ним общаться,внимателен,отзывчивый. Советуем!!!
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