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Описание экскурсии

Однодневная экскурсия по Чеченской Республике

Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию по Чеченской Республике! Это уникальная возможность познакомиться с богатой культурой и историей региона, а также насладиться его удивительной архитектурой.

Что вас ждет?

Посещение столицы Республики — города Грозный.

Знакомство с великолепными мечетями: Мечеть "Сердце Чечни" в Грозном; Мечеть "Гордость Мусульман" в Шали; Мечеть им. Аймани Кадыровой "Сердце Матери".

Прогулка по современному комплексу "Грозный Сити" с подъемом на смотровую площадку.

Наслаждение природой в Цветочном парке и дегустация Грозненского мороженого.

Посещение смотровой площадки "Лестница в Небеса".

Важная информация

После бронирования экскурсии за день до поездки будет создан рабочий чат в WhatsApp, где вы сможете задать все интересующие вас вопросы и получить необходимую информацию.

Не упустите шанс открыть для себя удивительный мир Чеченской Республики и создать незабываемые воспоминания!