Вечерний Грозный, Шали, Аргун

Вечерний Грозный - это красивый современный город.
4.5
2 отзыва
Вечерний Грозный, Шали, Аргун
Вечерний Грозный, Шали, Аргун
Вечерний Грозный, Шали, Аргун
Ближайшие даты:
24
мая25
мая26
мая27
мая28
мая29
мая30
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия по Чеченской Республике

Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию по Чеченской Республике! Это уникальная возможность познакомиться с богатой культурой и историей региона, а также насладиться его удивительной архитектурой.

Что вас ждет?

  • Посещение столицы Республики — города Грозный.
  • Знакомство с великолепными мечетями:
    • Мечеть "Сердце Чечни" в Грозном;
    • Мечеть "Гордость Мусульман" в Шали;
    • Мечеть им. Аймани Кадыровой "Сердце Матери".
  • Прогулка по современному комплексу "Грозный Сити" с подъемом на смотровую площадку.
  • Наслаждение природой в Цветочном парке и дегустация Грозненского мороженого.
  • Посещение смотровой площадки "Лестница в Небеса".

Важная информация

После бронирования экскурсии за день до поездки будет создан рабочий чат в WhatsApp, где вы сможете задать все интересующие вас вопросы и получить необходимую информацию.

Не упустите шанс открыть для себя удивительный мир Чеченской Республики и создать незабываемые воспоминания!

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Шали
  • Мечеть «Гордость Мусульман»
  • Г. Грозный
  • Мечеть «Сердце чечни»
  • Смотровая площадка в Грозный Сити
  • Цветочный парк
  • Смотровая площадка «Лестница в Небеса»
  • Г. Аргун
  • Мечеть имени Аймани Кадыровой «Сердце Матери»
Что включено
  • Вход на смотровую площадку
  • Услуги гида-проводника
  • Транспорт
  • Вход на смотровую площадку / «Лестница в Небеса/»
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • После бронирования в ватсапе будет создан рабочий чат для участников поездки
  • Все интересующиеся вопросы можем обсуждать в чате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Е
1 мая 2025
Посмотрели мечети в Шали, Аргун и в Грозном, увидели вечерний Грозный, хотелось бы получить больше информации об истории Чеченской республики, но в целом все понравилось.
А
3 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Большая благодарность экскурсоводу Гаджи. Очень приятно с ним общаться,внимателен,отзывчивый. Советуем!!!

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