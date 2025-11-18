Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
«Экскурсия по коньячному заводу с дегустацией — 2500 ₽ за человека»
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские из Каспийска
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
«Обед, дегустация национальных блюд»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 100 ₽
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван18 ноября 2025Только что вернулись из поездки. Все в отличном настроении и с кучей положительных эмоций. Я рекомендую. Михаил замечательный человек, отлично готовит маршрут и очень приятный собеседник. Время пролетело незаметно.
- ООльга4 ноября 2025Благодаря этой прекрасной экскурсии смогли увидеть и узнать много интересного и нового от коренного русского жителя Дагестана, по настоящему любящего
- ССергей21 августа 2025Михаил просто красава. Это гид от бога.
- ООльга14 августа 2025Поездка в Дербент была уже вторым нашим туром с Михаилом.
Михаил довез нас до крепости, мы погуляли по ней, потом прошлись
- ЛЛюдмила13 августа 2025Великолепная экскурсия! Михаил восхитил своим рассказом о местах, чувствуется глубокое знание и уважение к родной земле.
Очень интересная информация, без лишних
- ААлександр1 августа 2025Замечательная поездка, все было комфортно, даже с маленьким ребенком. Город покорил нас своим колоритом.
- ААнна20 июля 2025Михаил прекрасный гид. Очень много интересного рассказал о Дагестане. Начало маршрута началось с исторического экскурса о Каспийске. Далее продвигаясь по
- ННаталия2 июля 2025Выражаем огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию в Дербент! С первых минут знакомства он погрузил нас в историю Дагестана. Хочу
- LLudmila16 июня 2025Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!
- ЮЮлия12 июня 2025Отличный гид и порядочный человек. Все показал, рассказал и помог сделать красивые фото на память. Спасибо большое, Михаил!
- ЕЕлена8 мая 2025В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!
- ММихаил27 апреля 2025Экскурсия была очень содержательна. Михаил весьма эрудированный, доброжелательный гид. Остались только хорошие впечатления от поездки.
