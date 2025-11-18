Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Каспийске – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Каспийске, цены от 11 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Каспийска - в древнейший Дербент
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
«Экскурсия по коньячному заводу с дегустацией — 2500 ₽ за человека»
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские из Каспийска
На машине
12 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские из Каспийска
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
«Обед, дегустация национальных блюд»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 100 ₽19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    18 ноября 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Только что вернулись из поездки. Все в отличном настроении и с кучей положительных эмоций. Я рекомендую. Михаил замечательный человек, отлично готовит маршрут и очень приятный собеседник. Время пролетело незаметно.
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Благодаря этой прекрасной экскурсии смогли увидеть и узнать много интересного и нового от коренного русского жителя Дагестана, по настоящему любящего
    читать дальше

    свою Родину. Михаил учел все наши непростые пожелания по маршруту путешествия, его экскурсия в Дербент сделала наш после день путешествия по Дагестану прекрасным и незабываемым!!! Огромное спасибо!!!

  • С
    Сергей
    21 августа 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Михаил просто красава. Это гид от бога.
    Михаил просто красава. Это гид от богаМихаил просто красава. Это гид от богаМихаил просто красава. Это гид от бога
  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Поездка в Дербент была уже вторым нашим туром с Михаилом.
    Михаил довез нас до крепости, мы погуляли по ней, потом прошлись
    читать дальше

    по улочкам старого города, Михаил рассказывал факты, было очень интересно, показал место, где покушать.
    Михаил забрал нас прямо от дома и также довёз обратно до дома, уложились в обозначенные в описании часы.
    Всё очень понравилось!
    Мы рады, что Вы были нашим гидом!
    С любовью делаете своё дело и это чувствуется)
    Благодарим!

    Поездка в Дербент была уже вторым нашим туром с МихаиломПоездка в Дербент была уже вторым нашим туром с МихаиломПоездка в Дербент была уже вторым нашим туром с МихаиломПоездка в Дербент была уже вторым нашим туром с МихаиломПоездка в Дербент была уже вторым нашим туром с МихаиломПоездка в Дербент была уже вторым нашим туром с Михаилом
  • Л
    Людмила
    13 августа 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Великолепная экскурсия! Михаил восхитил своим рассказом о местах, чувствуется глубокое знание и уважение к родной земле.
    Очень интересная информация, без лишних
    читать дальше

    дат и скучных фактов. Получилось сложить полное впечатление о жителях и Дагестане в целом.

    Было много остановок в разных интересных местах, смотрели как растет гранат, купили прямо с поля виноград.
    В Дербенте осмотрели старый город, прониклись духом прошлого.
    В добавок ходили на дегустацию на винодельню - отдельное наслаждение, мы были в восторге.
    Михаил также посоветовал где можно вкусно поесть в городе, куда сходить погулять.
    Советую от всей души!

  • А
    Александр
    1 августа 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Замечательная поездка, все было комфортно, даже с маленьким ребенком. Город покорил нас своим колоритом.
  • А
    Анна
    20 июля 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Михаил прекрасный гид. Очень много интересного рассказал о Дагестане. Начало маршрута началось с исторического экскурса о Каспийске. Далее продвигаясь по
    читать дальше

    дороге Каспийск-Дербент, кстати Михаил очень аккуратный водитель, мы узнали про историю Дагестана, его развитие, чем отличаются серверные и южные части, ну и много всего интересного. В Дербенте рассказ получил продолжение повествованием о создании города, его развитии. Прогулка по городу завершилась с посещением магазина коньячного завода. Не утомительно и интересно.

  • Н
    Наталия
    2 июля 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Выражаем огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию в Дербент! С первых минут знакомства он погрузил нас в историю Дагестана. Хочу
    читать дальше

    отметить насколько глубоко Михаил знает историю своего края,рассказывает очень подробно (интересные факты о городе, религии, обычаях,традициях), обладает хорошим чувством юмора, слушать его одно удовольствие. Весь наш экскурсионный маршрут был продуман до мелочей(крепость, мечеть, старые кварталы,набережная, обед в уютном ресторане и вишенка на торте- коньячный комбинат с дегустацией- Ваууу💪🏼 Также отмечу аккуратное вождение, управление автомобилем👌Наша поездка была насыщена впечатлениями и новыми открытиями для нас👍 Хочу посоветовать туристам, не пожалеете, с данным гидом поездка будет интересной и незабываемой!!!! Нам с мужем было приятно познакомиться с Михаилом и его очаровательной женой, до новых встреч и путешествий👋❤️

  • L
    Ludmila
    16 июня 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!
    Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    12 июня 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Отличный гид и порядочный человек. Все показал, рассказал и помог сделать красивые фото на память. Спасибо большое, Михаил!
  • Е
    Елена
    8 мая 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!
    В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!
  • М
    Михаил
    27 апреля 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Экскурсия была очень содержательна. Михаил весьма эрудированный, доброжелательный гид. Остались только хорошие впечатления от поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Каспийска - в древнейший Дербент
  2. Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские из Каспийска
  3. Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Салтинский водопад
  7. Село Чох
  8. Чиркейская ГЭС
  9. Форелевое хозяйство
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 17 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 12 ⭐ отзывов, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль