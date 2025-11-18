читать дальше

отметить насколько глубоко Михаил знает историю своего края,рассказывает очень подробно (интересные факты о городе, религии, обычаях,традициях), обладает хорошим чувством юмора, слушать его одно удовольствие. Весь наш экскурсионный маршрут был продуман до мелочей(крепость, мечеть, старые кварталы,набережная, обед в уютном ресторане и вишенка на торте- коньячный комбинат с дегустацией- Ваууу💪🏼 Также отмечу аккуратное вождение, управление автомобилем👌Наша поездка была насыщена впечатлениями и новыми открытиями для нас👍 Хочу посоветовать туристам, не пожалеете, с данным гидом поездка будет интересной и незабываемой!!!! Нам с мужем было приятно познакомиться с Михаилом и его очаровательной женой, до новых встреч и путешествий👋❤️