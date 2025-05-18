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впечатлений, смешанных с легким трепетом от чего-то таинственного, экстремального и грандиозного. Ребята организовали все прекрасно - заранее созвонились, подъехали, забрали, привезли, рассказали! Что запомнилось больше всего? - Дорога к платформе – добирались на катере, и чем ближе подплывали, тем более внушительным и даже немного жутким казалось это сооружение, особенно с музыкальным сопровождением от гидов. - Масштабы конструкции – огромные бетонные блоки, переходы, остатки оборудования. - Атмосфера заброшенности – ветер, волны, разбитые окна, ржавые механизмы… Место словно застыло во времени. Выглядит как декорация из фантастического фильма. - Невероятные виды – с верхних этажей открывается потрясающая панорама Каспийского моря, особенно красиво на закате, но нам не повезло, тк было пасмурно. - Птенцы не пуганных чаек Стоит ли ехать? Да, если вам интересна индустриальная история, урбантрип и необычные локации и любите атмосферные фотосессии – здесь получаются очень крутые кадры. Нет, если вы не спортивны, чтобы забраться с лодки по веревке на стену. (рекомендую гидам сделать более удобный трап, типа веревочной лестницы) Советы будущим посетителям: - Одевайтесь удобно – придётся лазить по разрушенным лестницам и бетонным плитам. - Берите теплую одежду (на катере будет холоднее, чем на берегу, еще и брызги) - Забираться туда только с гидом – самостоятельный заход может быть опасен. 🔥 Рекомендую тем, кто хочет увидеть «дагестанский Сталкер» в реальности! 🔥