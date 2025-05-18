Водная прогулка
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Путешествие на катере к легендарному 8-му цеху в Каспийском море подарит незабываемые впечатления и откроет тайны советской эпохи
Начало: Город Каспийск. Уточните
Расписание: ежедневно в 05:00, 08:00, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
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Завтра в 12:00
25 мая в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка к 8 цеху завода «Дагдизель»
Вас ждет увлекательная водная прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель» в Каспийске. Увидите уникальный объект и насладитесь видами моря
Начало: Г. Каспийск, ул. Маячная 48
«Что вас ожидает: 8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске, в прошлом уникальный для СССР, был списан с заводского баланса в апреле 1966 года и сейчас не эксплуатируется в связи с изменениями требований к проводимым в цеху испытаниям»
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий18 мая 2025Отличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещению. Арсену спасибо и за индивидуальный трансфер.
- ААнна16 мая 2025Поездка к 8ому цеху была запоминающаяся - ветер, волны, брызги, но мы знали на что шли, поэтому путешествие оставило массу
- ЕЕфимов12 мая 2025Как минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно на катер может поместиться немного
- ЕЕлена8 мая 2025В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!
- ММихаил27 апреля 2025Экскурсия была очень содержательна. Михаил весьма эрудированный, доброжелательный гид. Остались только хорошие впечатления от поездки.
- ООльга18 августа 2024Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»Супер экскурсия!!! Ооочень понравилось, впечатления шикарные!! Отлично прокатились на катере, поднялись на самый верх Дагдизеля, впечатлений полные штаны! Были с сыном- всё отлично!! Это ооочень интересно побывать там!! Парни очень внимательные, тактичные, организовано всё чётко! Однозначно рекомендуем!!!
- ААнастасия18 августа 2024Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»Очень понравилась прогулка!! Советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Фабрики и заводы»
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