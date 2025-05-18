Экскурсии на фабрики и заводы в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Каспийске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
На катере
30 минут
37 отзывов
Водная прогулка
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Путешествие на катере к легендарному 8-му цеху в Каспийском море подарит незабываемые впечатления и откроет тайны советской эпохи
Начало: Город Каспийск. Уточните
Расписание: ежедневно в 05:00, 08:00, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
2500 ₽ за человека
Из Каспийска - в древнейший Дербент
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
«А ещё — заглянем на один из двух заводов»
Завтра в 12:00
25 мая в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
На катере
1 час
10 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка к 8 цеху завода «Дагдизель»
Вас ждет увлекательная водная прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель» в Каспийске. Увидите уникальный объект и насладитесь видами моря
Начало: Г. Каспийск, ул. Маячная 48
«Что вас ожидает: 8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске, в прошлом уникальный для СССР, был списан с заводского баланса в апреле 1966 года и сейчас не эксплуатируется в связи с изменениями требований к проводимым в цеху испытаниям»
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    18 мая 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Отличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещению. Арсену спасибо и за индивидуальный трансфер.
    Отличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещениюОтличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещениюОтличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещениюОтличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещениюОтличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещениюОтличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещениюОтличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещениюОтличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещению
  • А
    Анна
    16 мая 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Поездка к 8ому цеху была запоминающаяся - ветер, волны, брызги, но мы знали на что шли, поэтому путешествие оставило массу
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    впечатлений, смешанных с легким трепетом от чего-то таинственного, экстремального и грандиозного. Ребята организовали все прекрасно - заранее созвонились, подъехали, забрали, привезли, рассказали! Что запомнилось больше всего? - Дорога к платформе – добирались на катере, и чем ближе подплывали, тем более внушительным и даже немного жутким казалось это сооружение, особенно с музыкальным сопровождением от гидов. - Масштабы конструкции – огромные бетонные блоки, переходы, остатки оборудования. - Атмосфера заброшенности – ветер, волны, разбитые окна, ржавые механизмы… Место словно застыло во времени. Выглядит как декорация из фантастического фильма. - Невероятные виды – с верхних этажей открывается потрясающая панорама Каспийского моря, особенно красиво на закате, но нам не повезло, тк было пасмурно. - Птенцы не пуганных чаек Стоит ли ехать? Да, если вам интересна индустриальная история, урбантрип и необычные локации и любите атмосферные фотосессии – здесь получаются очень крутые кадры. Нет, если вы не спортивны, чтобы забраться с лодки по веревке на стену. (рекомендую гидам сделать более удобный трап, типа веревочной лестницы) Советы будущим посетителям: - Одевайтесь удобно – придётся лазить по разрушенным лестницам и бетонным плитам. - Берите теплую одежду (на катере будет холоднее, чем на берегу, еще и брызги) - Забираться туда только с гидом – самостоятельный заход может быть опасен. 🔥 Рекомендую тем, кто хочет увидеть «дагестанский Сталкер» в реальности! 🔥

    Поездка к 8ому цеху была запоминающаяся - ветер, волны, брызги, но мы знали на что шли
  • Е
    Ефимов
    12 мая 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Как минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно на катер может поместиться немного
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    людей, т. е. на месте кроме чаек никто не шумит и не носится везде перекрывая все виды для фотографии). Арсен интересно рассказал историю цеха и как что функционировало. Для фотосессий времени предостаточно. Забрались на самый верх, виды оттуда прекраснейшие как на сам цех, так и на море и берег. Много кладок чаек, нужно ходить аккуратно, их не сразу замечаешь. Внутри одной из комнат было даже 3 птенца. Когда спустились вниз, нам предложили порыбачить, что тоже интересно, особенно когда есть результат, а он был и не единожды) Однозначно советую к посещению, пока есть возможность, учитывая изношенность цеха. Не похоже ни на что. Думаю Форт Боярд все мечтали посетить, вот она возможность)

    Как минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно наКак минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно на
  • Е
    Елена
    8 мая 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!
    В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!
  • М
    Михаил
    27 апреля 2025
    Из Каспийска - в древнейший Дербент
    Экскурсия была очень содержательна. Михаил весьма эрудированный, доброжелательный гид. Остались только хорошие впечатления от поездки.
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
    Супер экскурсия!!! Ооочень понравилось, впечатления шикарные!! Отлично прокатились на катере, поднялись на самый верх Дагдизеля, впечатлений полные штаны! Были с сыном- всё отлично!! Это ооочень интересно побывать там!! Парни очень внимательные, тактичные, организовано всё чётко! Однозначно рекомендуем!!!
  • А
    Анастасия
    18 августа 2024
    Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
    Очень понравилась прогулка!! Советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Фабрики и заводы»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в мае 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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