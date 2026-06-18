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Музеи и искусство Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Каспийске, цены от 3100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Каспийска - в удивительный Дербент
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
3100 ₽ за человека
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
12 часов
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 8:00
9 июл в 08:30
11 июл в 08:30
3700 ₽ за человека
Из Каспийска по дорогам аварского Дагестана: природа и традиции
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Каспийска по дорогам аварского Дагестана: природа и традиции
От каньонов и водопадов до музея и мельницы - в сердце горной республики
Начало: У главного входа на стадион «Анжи Арена»
«В стоимость входят трансфер, услуги гида, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот), входной билет в музей»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
9 июл в 06:00
11 июл в 06:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Из Каспийска - в удивительный Дербент
впечатления от поездки только самые положительные! встретили нас в назначенном месте. автобус комфортный с кондиционером, в группе нашей было 10
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человек. водитель, он же наш гид Айваз прекрасный человек! все рассказал, на все вопросы ответил. Началась наша поездка с Лунь., топом мы поехали пообедали, для нас заказали комплексные обеды (меню и сумму согласовывали в автобусе) было очень вкусно и сытно, порции большие👍 далее мы пошли в крепость где нам провели познавательную экскурсию! далее мы прогулялись по городу, купили сувениры, домашнее Виноградное вино😁. и поехали домой, по дороге купили клубнику и черешню. Айваз старался высаживать нас максимально близко к местам нашего проживания, за то отдельная ему благодарность!! Всем советую воспользоваться данной экскурсией. Спасибо большое организаторам 🤝

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Евгений
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Спасибо огромное
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Д
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Всё понравилось, очень красивая природа, интересные локации, удобный и комфортный автомобиль. Гид Абдулкадыр молодец, очень интересно про всё рассказал.
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Ю
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Хороший гид, комфортное авто, очень много интересных локации за одну поездку. В поездке предусмотрен обед, он ооочень вкусный!!! Ну а про красоту Дагестана можно и не говорить… это надо увидеть своими глазами. В следующем году обязательно снова приеду! Спасибо!!!
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Е
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Экскурсия шикарная, легкая (подойдет людям любого возраста от 5 до 105 лет), но при этом насыщенная как информацией, так и
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красивейшими видами. Гид-водитель Гаджи - просто находка: внимательный, эрудированный, веселый. Никуда не торопил, помог сделать прекрасные фото, рассказал много интересного даже вне рамок заявленной экскурсии. Обед в горах - отдельный респект, такого изобилия во включенном в экскурсию обеде не встречали нигде и никогда! Спасибо за прекрасный день!

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О
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Спасибо за прекраасную поездку! Мы в восторге от красоты гор, каменной чаши и водопадов! Отличное решение объединить вместе общение с
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природой и знакомство с жизнью и творчеством Великих Дагестанских Поэтов! Отдельное Спасибо нашему Гиду Ринату! С ним было надёжно и комфортно. Он умело совместил в одно целое интересные рассказы и заботу и внимание к каждому туристу)!

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Е
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Сегодня, 1.09. посетили данную экскурсию! Это было наше первое знакомство с Дагестаном. Хочу высказать слова огромной благодарности водителю-гиду Камилю! До
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этого мы много ездим по подобного рода экскурсиям в разных регионах России, но такого душевного, гостеприимного человека, показывающего свой край, ещё не встречали. Камиль сделал всё, чтобы его гости получили массу удовольствия от поездки! Спасибо ему огромное за сегодняшний день!

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А
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Экскурсия была великолепная. Во время экскурсии с нами рядом всегда был Камал. Он показал нам все достопримечательности и красоты горного Дагестана.
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В
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
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А
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Сегодня утром были безумно рады, что нашим гидом будет Гаджи (как и на прошлой экскурсии). Было также интересно слушать, как
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и в первый раз, когда проезжали повторяющиеся локации с прошлой экскурсии. Ни капли не жалею, что выбрала в этот раз именно Рахат Тур, жалею только, что отпуск короткий, но ничего, в следующем году приедем и обязательно обратимся именно сюда!
Очень рекомендую!!! Огромное спасибо за экскурсии!

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Всего 13 отзывов в Каспийске в категории "Музеи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Каспийска - в удивительный Дербент;
  2. Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас;
  3. Из Каспийска по дорогам аварского Дагестана: природа и традиции.
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Бархан Сарыкум;
  2. Сулакский каньон;
  3. Салтинский водопад;
  4. Экраноплан «Лунь»;
  5. Водопад Тобот;
  6. Село Чох;
  7. Чиркейская ГЭС;
  8. Хрустальный мост;
  9. Форелевое хозяйство;
  10. Хунзах.
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2026
Сейчас в Каспийске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3100 до 4000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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