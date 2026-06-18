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Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
3100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 8:00
9 июл в 08:30
11 июл в 08:30
3700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Каспийска по дорогам аварского Дагестана: природа и традиции
От каньонов и водопадов до музея и мельницы - в сердце горной республики
Начало: У главного входа на стадион «Анжи Арена»
«В стоимость входят трансфер, услуги гида, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот), входной билет в музей»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
9 июл в 06:00
11 июл в 06:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
впечатления от поездки только самые положительные! встретили нас в назначенном месте. автобус комфортный с кондиционером, в группе нашей было 10
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Спасибо огромное
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Д
Всё понравилось, очень красивая природа, интересные локации, удобный и комфортный автомобиль. Гид Абдулкадыр молодец, очень интересно про всё рассказал.
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Ю
Хороший гид, комфортное авто, очень много интересных локации за одну поездку. В поездке предусмотрен обед, он ооочень вкусный!!! Ну а про красоту Дагестана можно и не говорить… это надо увидеть своими глазами. В следующем году обязательно снова приеду! Спасибо!!!
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Е
Экскурсия шикарная, легкая (подойдет людям любого возраста от 5 до 105 лет), но при этом насыщенная как информацией, так и
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О
Спасибо за прекраасную поездку! Мы в восторге от красоты гор, каменной чаши и водопадов! Отличное решение объединить вместе общение с
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Е
Сегодня, 1.09. посетили данную экскурсию! Это было наше первое знакомство с Дагестаном. Хочу высказать слова огромной благодарности водителю-гиду Камилю! До
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А
Экскурсия была великолепная. Во время экскурсии с нами рядом всегда был Камал. Он показал нам все достопримечательности и красоты горного Дагестана.
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В
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А
Сегодня утром были безумно рады, что нашим гидом будет Гаджи (как и на прошлой экскурсии). Было также интересно слушать, как
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Всего 13 отзывов в Каспийске в категории "Музеи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Музеи»
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