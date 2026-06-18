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человек. водитель, он же наш гид Айваз прекрасный человек! все рассказал, на все вопросы ответил. Началась наша поездка с Лунь., топом мы поехали пообедали, для нас заказали комплексные обеды (меню и сумму согласовывали в автобусе) было очень вкусно и сытно, порции большие👍 далее мы пошли в крепость где нам провели познавательную экскурсию! далее мы прогулялись по городу, купили сувениры, домашнее Виноградное вино😁. и поехали домой, по дороге купили клубнику и черешню. Айваз старался высаживать нас максимально близко к местам нашего проживания, за то отдельная ему благодарность!! Всем советую воспользоваться данной экскурсией. Спасибо большое организаторам 🤝