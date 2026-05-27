Приглашаю познакомиться с визитной карточкой Дагестана — Сулакским каньоном! Вы услышите, как он образовался и в какие рейтинги «самых-самых» входит.
А также заглянете в пропасть со смотровой площадки Тёщин Язык, посмотрите на Чиркейскую ГЭС и посетите уютное форелевое хозяйство. А я расскажу о дагестанских традициях, истории и природе.
Описание экскурсии
Тёщин язык и Чиркейская ГЭС
Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. Подниметесь на смотровую площадку Тёщин Язык, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и раскроете легенду, связанную с этим местом.
Сулакский каньон и форелевое хозяйство
Мы оценим грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в форелевое хозяйство: вы попробуете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как её разводят.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет
- Еда и напитки оплачиваются отдельно
- По желанию мы можем добавить в программу бархан Сарыкум (только в хорошую погоду). Доплата составит 2000 ₽ с группы, вход на бархан — 250 ₽ за чел.
- За доплату 4000 ₽ есть возможность выехать на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot (если автомобиль свободен)
- С собой нужно взять: удобную обувь, тёплую одежду, солнцезащитный крем, бутылочку воды, головной убор
- Просим вас соблюдать традиции и обычаи нашей республики: надеть не обтягивающую одежду, закрывающую плечи и колени
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону + джиппинг с красивыми смотровыми площадками — 11 000 ₽ (индивидуально до 4 человек)
- Прогулка на катере по водохранилищу — от 5000 ₽ в зависимости от дальности маршрута и количества посещаемых ущелий. Прогулка на катере может быть спокойной или с экстримом (по вашему желанию)
- Зиплайн — от 1000 ₽ за чел.
- Билеты в пещерный комплекс «Салатау» с кофейней в скале: в будние дни — 500 ₽ взрослый, 250 ₽ детский; выходные — 500 ₽ детский, 700 ₽ взрослый
- Доплата гиду за ожидание во время посещения «Салатау» — 1000 ₽
- Гигантские качели — 5000 ₽ за чел.
- Роуп-джампинг — 7000 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амели — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 1677 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Амелия. Дагестан — это одновременно высокогорные села и заснеженные вершины, субтропические леса и глубокие каньоны, море и песчаные барханы, леса и степи. Для нас он самый родной и любимый, а для вас — всегда радушный и гостеприимный. Вместе с командой единомышленников мы с радостью поможем вам организовать максимально интересное, приятное и комфортное путешествие.
