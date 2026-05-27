Приглашаю познакомиться с визитной карточкой Дагестана — Сулакским каньоном! Вы услышите, как он образовался и в какие рейтинги «самых-самых» входит. А также заглянете в пропасть со смотровой площадки Тёщин Язык, посмотрите на Чиркейскую ГЭС и посетите уютное форелевое хозяйство. А я расскажу о дагестанских традициях, истории и природе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тёщин язык и Чиркейская ГЭС

Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. Подниметесь на смотровую площадку Тёщин Язык, представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и раскроете легенду, связанную с этим местом.

Сулакский каньон и форелевое хозяйство

Мы оценим грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в форелевое хозяйство: вы попробуете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как её разводят.

Организационные детали

Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет

Еда и напитки оплачиваются отдельно

По желанию мы можем добавить в программу бархан Сарыкум (только в хорошую погоду). Доплата составит 2000 ₽ с группы, вход на бархан — 250 ₽ за чел.

За доплату 4000 ₽ есть возможность выехать на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot (если автомобиль свободен)

С собой нужно взять: удобную обувь, тёплую одежду, солнцезащитный крем, бутылочку воды, головной убор

Просим вас соблюдать традиции и обычаи нашей республики: надеть не обтягивающую одежду, закрывающую плечи и колени

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)