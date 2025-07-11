Погрузитесь в красоту Кармадонского ущелья.
Откройте для себя загадочный «Город мертвых» Даргавс, уникальные башни братьев Тага и Курта, и арт-объект Æ, где каждая точка — шедевр для фото!
Откройте для себя загадочный «Город мертвых» Даргавс, уникальные башни братьев Тага и Курта, и арт-объект Æ, где каждая точка — шедевр для фото!
Описание трансфер
Насладитесь невероятными пейзажами и окунитесь в тайны древних сооружений Осетии!:
- Кармадонское ущелье – одно из самых красивых мест в Осетии, откуда открывается прекрасный вид на горы со снежными вершинами и просторную долину реки Геналдон. В верховьях ущелья расположены известные всем ледники Колка и Майли.
- «Город мертвых» Даргавс — данная локация очень удивит Вас необычной архитектурой своих строений. Так почему же город получил звание «Город мертвых»? Всего здесь 97 склепов. На одном из них даже сохранилась надпись на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».
- Арт-объект Æ – завораживающий арт-объект, с которого открывается вид на Скалистый хребет в районе вершины Кариухох. Это третья по высоте вершина Скалистого хребта в Северной Осетии. Также является одной из самых популярнейших фотозон на всем Северной Кавказе!
Башни «Тага и Курта» — о появлении и причинах строения этих башен ходит много действительно интересных легенд. Точно известно, что башни носят имена двух братьев Тага и Курта. В двух словах не описать всевозможных версий зарождения башен. Важная информация:.
Башни «Тага и Курта» — о появлении и причинах строения этих башен ходит много действительно интересных легенд. Точно известно, что башни носят имена двух братьев Тага и Курта. В двух словах не описать всевозможных версий зарождения башен. Важная информация:.
• Башни «Тага и Курта» — о появлении и причинах строения этих башен ходит много действительно интересных легенд. Точно известно, что башни носят имена двух братьев Тага и Курта. В двух словах не описать всевозможных версий зарождения башен. Важная информация:
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода.
Каждую пятницу в 6:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- «Город мертвых» Даргавс
- Арт-объект Æ
- Башни «Тага и Курта»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Дзивгисская крепость
- Кадаргаванский каньон
Что включено
- Гид-экскурсовод
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в Даргавс 100-200 р/чел
Место начала и завершения?
Г. Каспийск. ул. Дахадаева 76
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу в 6:30
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобная обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Вода
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
Групповая
до 19 чел.
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: ежедневно в 07:45
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Каспийска в таинственный Гамсутль
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Каспийска в загадочный аул Гамсутль. Вас ждут уникальные виды и увлекательные истории о древнем народе
Начало: Выезжаем из вашего отеля
Расписание: каждый день из вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
12 700 ₽ за экскурсию