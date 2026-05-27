Вы проведёте день среди гор и живых традиций аварского Дагестана.
Увидите Гимринский тоннель, бирюзовое Ирганайское водохранилище, водопады Хунзаха и узкие скалы Матласа.
Услышите истории о горцах, а на мельнице посмотрите, как делают настоящий урбеч, и попробуете традиционное лакомство.
Описание экскурсии
- Гимринский тоннель. Проедем по самому длинному автодорожному тоннелю в России. Вы полюбуетесь горными пейзажами и послушаете рассказ о строительстве и значении дороги
- Гимринская башня. У оборонительного сооружения поговорим о Кавказской войне, имаме Шамиле и героизме горцев. Сделаем кадры с видом на ущелье и горные склоны
- Ирганайское водохранилище. Насладимся отражениями гор в бирюзовой воде, побеседуем о строительстве плотины, переселении жителей и изменении ландшафта
- Хунзахское плато. Прогуляемся в окружении горных вершин, долин и каньонов
- Водопады Тобот, Итляр и Матлас. Под умиротворяющий шум обсудим, как сформировались местные ущелья
- Матласское ущелье. Пройдёмся по узкому каньону, увидим скалы и игру света в каменных коридорах
- Каменная чаша. Вы узнаете о происхождении природной достопримечательности и сфотографируетесь на фоне гор
- Музей Гамзата Цадасы. Здесь вас ждёт знакомство с литературой и культурой Аварии, погружение в местную историю и уклад жизни
- Мельница по изготовлению урбеча. Вы понаблюдаете за изготовлением традиционного продукта, продегустируете лакомство и сможете его приобрести. Также поговорим о гастрономии, ремёслах и традициях горцев
Примерный тайминг:
6:00 — выезд из Каспийска
8:30 — Гимринская башня
9:10 — Ирганайское водохранилище
10:40 — мельница по производству урбеча
11:30 — Каменная чаша
12:40 — плато Матлас, Матласский водопад
14:00 — обед
15:00 — музей Гамзата Цадасы
15:40 — Хунзахское плато, водопады
20:00 — возвращение в Каспийск
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе/минивэне Volkswagen или Mercedes
- В стоимость входят трансфер, услуги гида, обед (лагман, плов, овощная нарезка, куру, чуду, чай, компот), входной билет в музей
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет. Будьте готовы к пешим прогулкам по горной местности. Возьмите с собой наличные и перекус
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа на стадион «Анжи Арена»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — Организатор в Каспийске
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Мы с командой радуем путешественников экскурсиями в фантастические места Дагестана и соседних республик с 2017 года. Наша главная задача в каждой поездке — погрузить вас в историю и традиции тех мест, куда мы с вами отправимся, и подарить незабываемые эмоции и впечатления. Также организуем экскурсии по Абхазии, Грузии, Турции и Азербайджану.
