читать дальше Маршрут, знания, отношение на высшем уровне. Мы выехали чуть позже чем обычно и успели посмотреть всё! Было красиво, вкусно, интересно и весело. Уже раздаю друзьям и соседям по гостинице контакты и очень рекомендую поехать по Дагестану именно с Рамазаном🔥🏕️🌊✨👌🏻

Экскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы с мужем в полном восторге!