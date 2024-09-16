Ночные прогулки и экскурсии Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Каспийске, цены от 3 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
На машине
скидка
15%
18 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
1555013 218 за всё до 3 чел.
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Пешая
На автобусе
126 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан: Путешествие из Каспийска
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему Дербенту, где история встречается с красотой
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина, д. 35, тц Ривьера, вход 2
Расписание: Ежедневно в 8:00
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
3 000 за человека
Путешествие по Северной Осетии
Пешая
На автобусе
20 часов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие по Северной Осетии
Начало: Г. Каспийск. ул. Дахадаева 76
Расписание: Каждую пятницу в 6:30
27 сен в 06:30
4 окт в 06:30
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 сентября 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Экскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы с мужем в полном восторге!
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    Маршрут, знания, отношение на высшем уровне. Мы выехали чуть позже чем обычно и успели посмотреть всё! Было красиво, вкусно, интересно и весело. Уже раздаю друзьям и соседям по гостинице контакты и очень рекомендую поехать по Дагестану именно с Рамазаном🔥🏕️🌊✨👌🏻

    Экскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы сЭкскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы сЭкскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы сЭкскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы сЭкскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы сЭкскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы с
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!
    Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!
  • К
    Кузьменко
    30 августа 2024
    Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
    Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
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  3. Путешествие по Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Язык Тролля
  8. Форелевое хозяйство
  9. Гимринский тоннель
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 13 218 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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