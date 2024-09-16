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12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборТаинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
1555013 218₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборДербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан: Путешествие из Каспийска
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему Дербенту, где история встречается с красотой
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина, д. 35, тц Ривьера, вход 2
Расписание: Ежедневно в 8:00
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
3 000₽ за человека
20 часов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие по Северной Осетии
Начало: Г. Каспийск. ул. Дахадаева 76
Расписание: Каждую пятницу в 6:30
27 сен в 06:30
4 окт в 06:30
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 сентября 2024Экскурсия с Рамазаном была не первой за поездку и уже было с чем сравнить. Мы с мужем в полном восторге!
- ООльга10 сентября 2024Огромное спасибо за увлекательную, насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Рекомендую посетить особенно в компании гида Рамазана!
- ККузьменко30 августа 2024Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Ночные»
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