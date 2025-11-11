Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему.
В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полёта, а также побываете на песчаном бархане Сарыкум и по желанию посетите пещеры Нохъо.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полёта. После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация:
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Вт, сб в 8:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая Дубки
- Форелевое хозяйство Главрыба
- Бархан Сарыкум
- Комплекс пещер Нохъо
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Экскурсия по форелевому хозяйству
Что не входит в цену
- Входные билеты на Бархан Сарыкум (250р/чел)
- Входные билеты в пещеру Нохъо (500-700р/чел)
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (от 500р/чел)
Место начала и завершения?
Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
