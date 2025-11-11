Что вас ждёт? Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему. В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы, осмотрев каньон сверху, с высоты птичьего полёта. После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор. Гид расскажет вам местные легенды и истории о киносъемках, а вы подниметесь на бархан, чтобы сделать незабываемые фото на память. Важная информация:

Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.