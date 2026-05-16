Теплоход отправляется от Речного вокзала Казань и плывет вдоль главных достопримечательностей города. Прекрасная Волга, речной простор, свежий воздух, красивые виды и приятная атмосфера ждут вас!

Описание экскурсии Казань — один из красивейших городов России. Во время прогулки на теплоходе вы узнаете историю речного порта и увидите остров Маркиз. Также вы увидите панораму Казанского кремля со знаменитыми башней Сююмбике и мечетью Кул Шариф. Благодаря аудиогиду на борту вы узнаете много нового об истории города и его достопримечательностях. Вы сможете насладиться свежим воздухом и прекрасными видами, а лёгкий ветерок станет приятным дополнением к вашему отдыху. Важная информация: После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. На борт строго запрещено приносить любые продукты и напитки! В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров.

Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Волга

Речной порт Казани

Остров Маркиз

Панорама Казанского кремля Что включено Речная прогулка

Аудиогид Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Улица Девятаева, 1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. Экскурсия длится около 1.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек. Важная информация После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ

Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.