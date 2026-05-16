Для тех, кто хочет насладиться красивым видом на Казань с воды, прогулка на теплоходе по Волге — отличный выбор.
Теплоход отправляется от Речного вокзала Казань и плывет вдоль главных достопримечательностей города. Прекрасная Волга, речной простор, свежий воздух, красивые виды и приятная атмосфера ждут вас!
Описание экскурсииКазань — один из красивейших городов России. Во время прогулки на теплоходе вы узнаете историю речного порта и увидите остров Маркиз. Также вы увидите панораму Казанского кремля со знаменитыми башней Сююмбике и мечетью Кул Шариф. Благодаря аудиогиду на борту вы узнаете много нового об истории города и его достопримечательностях. Вы сможете насладиться свежим воздухом и прекрасными видами, а лёгкий ветерок станет приятным дополнением к вашему отдыху. Важная информация: После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ. На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. На борт строго запрещено приносить любые продукты и напитки! В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волга
- Речной порт Казани
- Остров Маркиз
- Панорама Казанского кремля
Что включено
- Речная прогулка
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Девятаева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- После оплаты билетов мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ
- На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете
- На борт строго запрещено приносить любые продукты и напитки
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
- Рейс отправляется только при загрузке не менее 10 пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Не предупреждаете, что прогулка только по Волге. Заявлена Волга и Казанка. Именно из-за Казанки и была куплена данная экскурсия. Если по техническим причинам не всегда получается проплыть по Казанке, это необходимо проговаривать заранее.
И
Замечательная прогулка, потрясающая заводная музыка-танцевала в такт
