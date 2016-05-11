13 отзывов оставили туристы

Мы посетим дом-музей Каюма Насыри, ученого и одного из первых педагогов русского языка в татарских школах, где за чашкой чая вы узнаете об особенностях повседневной жизни горожан конца XIX –
Описание мастер-класса
Программа
- Я объясню, почему Каюма Насыри называют «татарским Ломоносовым» и какой вклад этот ученый внес в развитие татарской публицистики и образовательной системы Казани. Вы узнаете, как была выстроена повседневная жизнь человека, который обладал энциклопедическими знаниями, как он их применял в жизни в обществе.
- На примере внутренней планировки дома и предметов быта я расскажу, как строили и жили, о чем думали и говорили, что читали татары в конце XIX – начале XX века.
- Продолжением экскурсии станет мастер-класс на выбор: первый о приготовлении чая по собственному рецепту Каюма Насыри. Вы узнаете о целебных свойствах многих известных и позабытых вами трав, попробуете их заварить и, конечно же, насладитесь чаем (по желанию с традиционными сладостями на меду и орехах).
- Другой мастер-класс познакомит вас с особенностями татарского письма. Достаточное время татары писали арабской графикой. Вместе мы попробуем разобраться в алфавите и написать свое имя.
Организационные детали
Дополнительные расходы: на сладости к чаю.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 9 часов 50 минут
Провела экскурсии для 1109 туристов
Живу в Казани и люблю свой город. В 2010 году окончила исторический факультет КГУ, кафедру музеологии. С 2007 года работала в городских музеях, изучала музейное дело и исторические контексты Казани. В
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсии с Диной - это абсолютно новый мир, который открывается перед тобой и захватывает полностью! Столько новой и интересной информации я не получала ни от одного гида и путеводителя. У
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А
Огромной спасибо Дине и сотрудникам дома-музея Каюма Насыри за радушный прием! Очень важно, что история и быт, увлечения поданы простым и доступным языком с любовью и гордостью за свой народ
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Т
Дина замечательный экскурсовод! Я выбрала маршрут "кто такие татары" и получила полную информацию от носителя культуры. Ни один мой вопрос не остался без ответа, ведётся чёткое и грамотное повествование, блестящее
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Т
Дине большое спасибо за интересный рассказ, за чудесное чаепитие. Музей небольшой, но очень уютный. Атмосфера чаепития домашняя, общение с Диной душевное. Благодарна Дине за знакомство с ещё одним экскурсоводом -
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Е
Хочется выразить Дине огромную благодарность за проведенную экскурсию!!! Это было увлекательно, познавательно и очень - очень интересно! Мы с семьей благодарим за интересный маршрут, новые знания, за вашу любовь к
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К
Дина прекрасна настолько, насколько может быть хорош экскурсовод! Великолепный разказчик, увлечённый человек и вообще очень приятная в общении девушка! Спасибо большое за экскурсию – узнали много интересной информации о татарах
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