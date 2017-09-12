13 отзывов оставили туристы

Я объясню, почему Каюма Насыри называют «татарским Ломоносовым» и какой вклад этот ученый внес в развитие татарской публицистики и образовательной системы Казани. Вы узнаете, как была выстроена повседневная жизнь человека, который обладал энциклопедическими знаниями 🎓, как он их применял в жизни в обществе.
На примере внутренней планировки дома и предметов быта я расскажу, как строили и жили, о чем думали и говорили, что читали татары в конце XIX – начале XX века.
Продолжением экскурсии 🧭 станет мастер-класс на выбор: первый о приготовлении чая по собственному рецепту Каюма Насыри. Вы узнаете о целебных свойствах многих известных и позабытых вами трав, попробуете их заварить и, конечно же, насладитесь чаем (по желанию с традиционными сладостями на меду и орехах).
Другой мастер-класс познакомит вас с особенностями татарского письма. Достаточное время татары писали арабской графикой. Вместе мы попробуем разобраться в алфавите и написать свое имя.
Организационные детали
Дополнительные расходы: на сладости к чаю.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне 28 лет. Живу в Казани и люблю свой город. В 2010 году закончила КГУ, исторический факультет, кафедру музеологии. С 2007 года, работая в музеях города, постигала тайны музейной науки и изучала особенные исторические контексты нашего города. В своих экскурсиях стремлюсь к объективности и удивительности.
Дине большое спасибо за интересный рассказ, за чудесное чаепитие. Музей небольшой, но очень уютный. Атмосфера чаепития домашняя, общение с Диной душевное. Благодарна Дине за знакомство с ещё одним экскурсоводом - Наилей. Обе девушки образованные, замечательные рассказчицы, точнее будет сказать - собеседницы, всегда готовы объяснить что-то непонятное, ответить на вопросы. Общительные, тактичные. И очень-очень увлеченные, любящие свой край и готовые делиться этой любовью со всеми желающими. Я очень рада знакомству с Диной и Наилей, желаю им удачи и благодарных туристов.
Марина
14 августа 2017
Очень интересно, Дина заинтересовала детей, они слушали. им очень понравилось - делать своими руками чай. Дома всем рассказывали только про эти экскурсии. Огромное спасибо.
Глеб
9 августа 2017
Очень понравилась экскурсия. Дина прекрасный рассказчик. Очень доходчиво, живо и интересно! Узнали много нового не только о личности Каюма Насыри, а ещё о культуре татар в целом. Большое спасибо!
Оксана
6 августа 2017
Большое спасибо замечательному экскурсоводу Дине за очень интересную и познавательную экскурсию. Дина так интересно рассказала мне и дочери об удивительном человеке Каюме Насыри, о жизни татар, открыли для себя секрет заваривания очень вкусного национального чая. За приятной беседой время пролетело незаметно. Обязательно порекомендуем друзьям обратиться к Дине и сами будем рады новой встрече в следующий приезд в удивительный город Казань.
Ольга
15 мая 2017
Огромное спасибо Дине за отличную экскурсию и потрясающее общение. Наконец то почувствовали, чтобы мы в Татарстане. Были с дочкой 13 лет: она восторге от мастер классов
Ирина
6 марта 2017
Очень неожиданно: экскурсия заставила задуматься о материях сложных и отвлечённых, о взаимопонимании и различиях культур. Экскурсовод Дина замечательно эрудированный специалист и очень приятный собеседник. Спасибо!
Екатерина
5 января 2017
Хочется выразить Дине огромную благодарность за проведенную экскурсию!!! Это было увлекательно, познавательно и очень - очень интересно! Мы с семьей благодарим за интересный маршрут, новые знания, за вашу любовь к городу и людям. Мы очень долго обсуждали с мужем и дочкой наш поход и все в восторге. Спасибо вам большое! Господа путешествующие, обращайтесь к этому замечательному экскурсоводу- вас проведут и окунут в жизнь татар 18-19 веков. Дина замечательный рассказчик. Не пожалеете!
АННА
3 ноября 2016
Дина очень хорошо рассказывает, и еще немаловажный момент, что культуру татарского народа она знает изнутри, что всегда более интересно. Очень рекомендую ее как гида по Казани.
Ольга
11 мая 2016
Экскурсии с Диной - это абсолютно новый мир, который открывается перед тобой и захватывает полностью! Столько новой и интересной информации я не получала ни от одного гида и путеводителя. У меня была совмещенная экскурсия "Кто такие татары" и "Быт и увлечения татар" - рекомендую так же совместить для полного погружения. Самое интересное, что в экскурсии присутствует интерактив: по дороге к мечети Нурулла мы послушали произведения татарского композитора Салиха Сайдашева, посетили музей Каюма Насейри, где собрали татарский чай с травами, отогрелись и побеседовали во время татарского чаепития, посмотрели быт татар и даже учились писать на арабском языке свое имя. А посещение мечети Аль-Марджани оставило во мне самые теплые чувства. Поэтому, если вы планируете путешествие с ребенком, ему точно не будет скучно узнать о Казани и татарах через такие интерактивы. Вы и сами получите большое удовольствие! Экскурсии с Диной интересны как и просто для понятия татарской культуры, так и для тех, кто хочет очень близко познакомиться с этой культурой, как было в моем случае. Вдохновленная экскурсией Дины весь свой следующий день я провела в Татарской Слободе изучая ее более подробно и вспоминая все то, о чем рассказывала Дина. Дина - очень внимательный гид, отвечает на все вопросы и просто "ходячая" энциклопедия и любящая свое дело. Было очень приятно провести это время с таким гидом и так глубоко познакомиться с татарской культурой и бытом. Очень рекомендую экскурсии Дины. Хороших путешествий!
Александра
5 мая 2016
Огромной спасибо Дине и сотрудникам дома-музея Каюма Насыри за радушный прием! Очень важно, что история и быт, увлечения поданы простым и доступным языком с любовью и гордостью за свой народ и с уважением к истории сосуществования с другими народами. По прошествии времени остаются же в памяти чаще всего впечатления и эмоции! Рекомендую для экскурсий с детьми. Мой сын-подросток, которого трудно в чем-то академическом историческом заинтересовать, подключился в беседу и с удовольствием смешивал чай, пытался освоить арабский алфавит. По приезде домой первым делом угощал всех своим чаем, демонстрировал друзьям свое письмо. Такие экскурсии важны для человеческого понимания для наших детей в это непростое время, принятия мира людей разных культур, как не банально это звучит.
Альфия
5 мая 2016
Большое спасибо экскурсоводу Дине за чаепитие в музее Каюма Насыри, детям понравился мастер-класс по чайной церемонии. Приедем ещё, очень много не успели увидеть и узнать о Казани. Спасибо вашей команде за работу в развитии наших моральных и духовных ценностей.
Татьяна
26 марта 2016
Дина замечательный экскурсовод! Я выбрала маршрут "кто такие татары" и получила полную информацию от носителя культуры. Ни один мой вопрос не остался без ответа, ведётся чёткое и грамотное повествование, блестящее знание истории своего края. Время пролетело незаметно! Кроме того мне была оказана помощь и фотографированием, так как я была одна, и фотографии получились очень качественными. Также Дина посоветовала не заметное с первого взгляда кафе, которое я посетила на следующий день и осталась чрезвычайно сыта и довольна: татарская кухня, низкие цены, и очень много местных, что действительно говорит о качестве. Большое спасибо за увлекательную информацию и помощь, я очень надеюсь, что когда нибудь прогуляюсь с вами и по другим маршрутам!)
Ксения
8 марта 2016
Дина прекрасна настолько, насколько может быть хорош экскурсовод! Великолепный разказчик, увлечённый человек и вообще очень приятная в общении девушка! Спасибо большое за экскурсию – узнали много интересной информации о татарах и их культуре. Мастер-класс по завариванию чая - это вообще находка, удивительное волшебство рук и на выходе – ароматный чай с вкусняшками. И родители, и дети были в полном восторге от экскурсии! Спасибо Дине, рекомендую всем её экскурсии!