13 отзывов оставили туристы

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Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века

Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри
Мы посетим дом-музей Каюма Насыри, ученого и одного из первых педагогов русского языка в татарских школах, где за чашкой чая вы узнаете об особенностях повседневной жизни горожан конца XIX –
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начала XX века.

Я расскажу о видном просветителе Российской Империи и объясню уклад жизни и мыслей городских татар той эпохи.

А еще вы сможете поучаствовать в мастер-классе по завариванию чая из целебных трав или познакомиться с особенностями татарского письма.

5
13 отзывов
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века

Описание мастер-класса

Программа

  • Я объясню, почему Каюма Насыри называют «татарским Ломоносовым» и какой вклад этот ученый внес в развитие татарской публицистики и образовательной системы Казани. Вы узнаете, как была выстроена повседневная жизнь человека, который обладал энциклопедическими знаниями, как он их применял в жизни в обществе.
  • На примере внутренней планировки дома и предметов быта я расскажу, как строили и жили, о чем думали и говорили, что читали татары в конце XIX – начале XX века.
  • Продолжением экскурсии станет мастер-класс на выбор: первый о приготовлении чая по собственному рецепту Каюма Насыри. Вы узнаете о целебных свойствах многих известных и позабытых вами трав, попробуете их заварить и, конечно же, насладитесь чаем (по желанию с традиционными сладостями на меду и орехах).
  • Другой мастер-класс познакомит вас с особенностями татарского письма. Достаточное время татары писали арабской графикой. Вместе мы попробуем разобраться в алфавите и написать свое имя.

Организационные детали

Дополнительные расходы: на сладости к чаю.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 9 часов 50 минут
Провела экскурсии для 1109 туристов
Живу в Казани и люблю свой город. В 2010 году окончила исторический факультет КГУ, кафедру музеологии. С 2007 года работала в городских музеях, изучала музейное дело и исторические контексты Казани. В
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2013 году стала аккредитованным городским гидом. В 2022 году окончила аспирантуру и ещё глубже погрузилась в культуру татар. В 2025 году вышел мой путеводитель по Старотатарской слободе. В экскурсиях стремлюсь к объективности, живому рассказу и умению удивлять.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
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1
Ольга
Экскурсии с Диной - это абсолютно новый мир, который открывается перед тобой и захватывает полностью! Столько новой и интересной информации я не получала ни от одного гида и путеводителя. У
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меня была совмещенная экскурсия "Кто такие татары" и "Быт и увлечения татар" - рекомендую так же совместить для полного погружения. Самое интересное, что в экскурсии присутствует интерактив: по дороге к мечети Нурулла мы послушали произведения татарского композитора Салиха Сайдашева, посетили музей Каюма Насейри, где собрали татарский чай с травами, отогрелись и побеседовали во время татарского чаепития, посмотрели быт татар и даже учились писать на арабском языке свое имя. А посещение мечети Аль-Марджани оставило во мне самые теплые чувства. Поэтому, если вы планируете путешествие с ребенком, ему точно не будет скучно узнать о Казани и татарах через такие интерактивы. Вы и сами получите большое удовольствие! Экскурсии с Диной интересны как и просто для понятия татарской культуры, так и для тех, кто хочет очень близко познакомиться с этой культурой, как было в моем случае. Вдохновленная экскурсией Дины весь свой следующий день я провела в Татарской Слободе изучая ее более подробно и вспоминая все то, о чем рассказывала Дина. Дина - очень внимательный гид, отвечает на все вопросы и просто "ходячая" энциклопедия и любящая свое дело. Было очень приятно провести это время с таким гидом и так глубоко познакомиться с татарской культурой и бытом. Очень рекомендую экскурсии Дины. Хороших путешествий!

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А
Огромной спасибо Дине и сотрудникам дома-музея Каюма Насыри за радушный прием! Очень важно, что история и быт, увлечения поданы простым и доступным языком с любовью и гордостью за свой народ
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и с уважением к истории сосуществования с другими народами. По прошествии времени остаются же в памяти чаще всего впечатления и эмоции! Рекомендую для экскурсий с детьми. Мой сын-подросток, которого трудно в чем-то академическом историческом заинтересовать, подключился в беседу и с удовольствием смешивал чай,пытался освоить арабский алфавит. По приезде домой первым делом угощал всех своим чаем, демонстрировал друзьям свое письмо. Такие экскурсии важны для человеческого понимания для наших детей в это непростое время, принятия мира людей разных культур, как не банально это звучит.

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Т
Дина замечательный экскурсовод! Я выбрала маршрут "кто такие татары" и получила полную информацию от носителя культуры. Ни один мой вопрос не остался без ответа, ведётся чёткое и грамотное повествование, блестящее
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знание истории своего края. Время пролетело незаметно! Кроме того мне была оказана помощь и фотографированием, так как я была одна, и фотографии получились очень качественными. Также Дина посоветовала не заметное с первого взгляда кафе, которое я посетила на следующий день и осталась чрезвычайно сыта и довольна: татарская кухня, низкие цены, и очень много местных, что действительно говорит о качестве.
Большое спасибо за увлекательную информацию и помощь, я очень надеюсь, что когда нибудь прогуляюсь с вами и по другим маршрутам!)

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Т
Дине большое спасибо за интересный рассказ, за чудесное чаепитие. Музей небольшой, но очень уютный. Атмосфера чаепития домашняя, общение с Диной душевное. Благодарна Дине за знакомство с ещё одним экскурсоводом -
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Наилей. Обе девушки образованные, замечательные рассказчицы, точнее будет сказать - собеседницы, всегда готовы объяснить что-то непонятное, ответить на вопросы. Общительные, тактичные. И очень-очень увлеченные, любящие свой край и готовые делиться этой любовью со всеми желающими. Я очень рада знакомству с Диной и Наилей, желаю им удачи и благодарных туристов.

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Е
Хочется выразить Дине огромную благодарность за проведенную экскурсию!!! Это было увлекательно, познавательно и очень - очень интересно! Мы с семьей благодарим за интересный маршрут, новые знания, за вашу любовь к
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городу и людям. Мы очень долго обсуждали с мужем и дочкой наш поход и все в восторге. Спасибо вам большое!
Господа путешествующие, обращайтесь к этому замечательному экскурсоводу- вас проведут и окунут в жизнь татар 18-19 веков. Дина замечательный рассказчик. Не пожалеете!

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К
Дина прекрасна настолько, насколько может быть хорош экскурсовод! Великолепный разказчик, увлечённый человек и вообще очень приятная в общении девушка! Спасибо большое за экскурсию – узнали много интересной информации о татарах
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и их культуре. Мастер-класс по завариванию чая - это вообще находка, удивительное волшебство рук и на выходе – ароматный чай с вкусняшками. И родители, и дети были в полном восторге от экскурсии! Спасибо Дине, рекомендую всем её экскурсии!

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