13 отзывов оставили туристы

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меня была совмещенная экскурсия "Кто такие татары" и "Быт и увлечения татар" - рекомендую так же совместить для полного погружения. Самое интересное, что в экскурсии присутствует интерактив: по дороге к мечети Нурулла мы послушали произведения татарского композитора Салиха Сайдашева, посетили музей Каюма Насейри, где собрали татарский чай с травами, отогрелись и побеседовали во время татарского чаепития, посмотрели быт татар и даже учились писать на арабском языке свое имя. А посещение мечети Аль-Марджани оставило во мне самые теплые чувства. Поэтому, если вы планируете путешествие с ребенком, ему точно не будет скучно узнать о Казани и татарах через такие интерактивы. Вы и сами получите большое удовольствие! Экскурсии с Диной интересны как и просто для понятия татарской культуры, так и для тех, кто хочет очень близко познакомиться с этой культурой, как было в моем случае. Вдохновленная экскурсией Дины весь свой следующий день я провела в Татарской Слободе изучая ее более подробно и вспоминая все то, о чем рассказывала Дина. Дина - очень внимательный гид, отвечает на все вопросы и просто "ходячая" энциклопедия и любящая свое дело. Было очень приятно провести это время с таким гидом и так глубоко познакомиться с татарской культурой и бытом. Очень рекомендую экскурсии Дины. Хороших путешествий!