Это не развлечение, а опыт, который заставляет задуматься. «Диалог» вовлечёт вас в цепочку вопросов и сцен, где каждое решение влияет на ход действия.
Спектакль основан на злободневных темах — от экологии до образования — и превращает их в личный опыт, в ситуацию выбора и переосмысления.
Спектакль основан на злободневных темах — от экологии до образования — и превращает их в личный опыт, в ситуацию выбора и переосмысления.
Описание экскурсии
«Диалог» — иммерсивный спектакль, который не рассказывает готовую историю, а создаёт пространство для размышлений. Его цель — не развлечь, а встряхнуть и изменить привычный взгляд на мир.
Формат
- Каждая комната — новая сцена
- Каждая сцена — новая мысль
- Действие развивается не по сценарию, а в диалоге с вами: ход постановки зависит от ваших решений и реакций
Темы
Спектакль обращается к важным вопросам современности:
- экологические вызовы
- образование и воспитание
- вредные привычки и социальные стереотипы
Вы не просто услышите о проблемах, а почувствуете их последствия, окажетесь в ситуации морального выбора и посмотрите со стороны на привычные модели поведения.
Кому подойдёт эта программа
- Тем, кто ищет новые форматы, ценит нестандартный театр и готов к саморефлексии
- Может не подойти тем, кто предпочитает лёгкие развлекательные программы
Организационные детали
- Формат: камерный спектакль, до 6 участников
- Продолжительность: 60–90 минут, без антрактов
- Дресс-код: свободная одежда
- Участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не допускаются
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00 и 20:00, в воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00 и 20:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 416 туристов
Всем привет! Я Слава Зайцев, молодой казанский художник. Создаю нестандартные картины из всего, что попадется под руки. Буду рад посвятить вас в творческий процесс и рассказать подробнее про идеи, которые лежат в основе моих работ.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
Индивидуальный мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Завтра в 12:00
30 ноя в 12:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Диалог об архитектуре, религии и деятелях Казани
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Казани и узнайте, как здесь мирно сосуществуют две религии. Откройте для себя историю выдающихся личностей
Начало: У Спасской башни кремля
1 дек в 12:00
2 дек в 12:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Узнайте, как интуитивное рисование раскрывает творческий потенциал. Создайте уникальную картину в центре Казани и насладитесь татарскими сладостями
Начало: В районе метро Кремлевская
Расписание: в воскресенье в 12:30
30 ноя в 12:30
7 дек в 12:30
2700 ₽ за человека