Индивидуальная обзорная экскурсия по Казани

Увидеть и узнать всё самое важное и интересное в столице Татарстана - пешком
Знаете ли вы, за что татары так сильно полюбили Екатерину II? Откуда в Казани подземная улица? Как казанские коты оказались в Петербурге? И с чего началась татарская гастрономия? Обо всём этом и многом другом мы с удовольствием расскажем! Проведём вас по главным достопримечательностям и познакомим с историей и культурой татар.
4.8
15 отзывов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по главной улице Казани — улице Баумана, где расположены самые важные для истории города объекты.
  • Полюбуетесь самой высокой постройкой дореволюционного города.
  • Увидите старинный Богоявленский собор.
  • Заглянете в аптеку, которой 155 лет.
  • Увидите самую известную гостиницу 20 века.
  • Полюбуетесь на необычный дом эпохи конструктивизма.
  • Увидите памятник Коту Казанскому, татарской русалке, карету Екатерины II.

На нашей прогулке:

  • Вы узнаете, как жили татары после присоединения Казани Иваном Грозным.
  • Раскроете, с чего началась татарская гастрономия и в чём специфика местной кухни.
  • Заслушаетесь множеством легенд и историй из светской и религиозной культуры местных жителей.
  • Познакомитесь со сказкой про татарскую русалку.
  • И поймёте, почему драконоподобный змей охраняет город.

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата за каждого дополнительного путешественника — 700 ₽.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 57377 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
читать дальше

цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работают у нас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

О
Ольга
30 окт 2025
Мы были под впечатлением от данной экскурсии. Эксурсовод Азалия рассказывала интересно и иногда показывал фотографии, создавая атмосферу старой Казани.
Д
Дроздовская
26 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводу Лиане за рассказ! Всего за час мы смогли узнать главное из истории Казани, понять ее символику и послушать про выдающихся жителей города. Особенно ценно, что ораторское мастерство Лианы позволило запомнить все интересные факты, с чем справляется далеко не каждая экскурсия
Ю
Юрий
17 авг 2025
Азалия очень интересно рассказывает, время пролетело незаметно. Прошли по улице Баумана на одном дыхании. Супер!
Наталья
Наталья
23 июл 2025
Были на экскурсии прямо в день приезда. Это оказалось замечательным решением и для первого впечатления и для скоротания времени.)) Экскурсовод Маргарита интересно рассказала и провела нас по главной улице, не напряжно, легко, интересно.
Татьяна
Татьяна
30 июн 2025
С нами гуляла Азалия. И хочется, в первую очередь, поблагодарить её за неравнодушие к городу и искренность. Экскурсия была содержательная и достаточно объемная. Для первого-первого и единственного ознакомления с городом- это мало, но как прекрасный доп- отлично!
Спасибо и организаторам)
Е
Елена
17 июн 2025
Экскурсия небольшая, но очень интересная и содержательная. Азалия очень доступно и легко преподносит информацию, экскурсию рекомендую - совсем по другому воспринимается прогулка по пешеходной улице Баумана: подмечаешь не только яркие локации, но знакомишься с историей.
А
Анжелика
30 мая 2025
Взяли экскурсию в первый день приезда в Казань. Не готовились, ничего не знали о городе (ну если только самую малость истории и немного по рассказам). Экскурсию нам провела Азалия по
улице Баумана. Погрузила в историю, рассказала интересные факты, подсказала по национальной кухне (ну кто не любит покушать))) Азалия ответила на все наши вопросы. Экскурсию вела очень интересно и вдохновленно, видно что любит свое дело и гостей.
Вообщем очень рекомендую ❤️Спасибо!

Е
Елисеева
18 мая 2025
Нам нужна была простая ознакомительная экскурсия с учётом проливного дождя и затруднениях в ходьбе у путешественников(пожилая женщина). Экскурсовод справилась на отлично, повысив нам градус Темпла вокруг и внутри своим хорошим настроением, интересной беседой. Все было здорово!
N
N
2 мая 2025
скучный маршрут, информации мало, гид переспрашивает одно и тоже несколько раз. Поверхностно обзорная экскурсия. Гид при рассказе слишком близко приближается, не очень комфортно.
Арсений и Оля
Арсений и Оля
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Для нас важно, как проходит каждая прогулка.

О маршруте и содержании. На этом маршруте мы обычно делаем множество остановок
и рассказываем истории о домах, архитекторах и городских легендах. Чаще всего гости отмечают именно насыщенность информации. Похоже, в вашем случае темп и глубина получились неподходящими. Однако, эта экскурсия именно обзорная и длится час - она создана для интересного знакомства с городом в удобном темпе, в маленькой группе. Действительно, чтобы получить всесторонние знания и большой объем информации, надо заказывать четыре-пять часов, минимум:)

Повторы вопросов. Мы иногда уточняем интересы группы, чтобы давать больше того, что действительно хочется узнать. Спасибо, что обратили внимание: будем точнее формулировать вопросы и сокращу их число.

Дистанция во время рассказа. Искренне прошу прощения, если нарушили личное пространство. Обычно мы стараемся держаться на расстоянии, чтобы всем было комфортно. Уже обсудили это правило с коллегами, чтобы подобное не повторялось. Возможно, в данном случае дело в том, что наша встреча проходила 1 мая и мы нам немного мешало количество людей на улице, мы старались, чтобы каждому было слышно речь.

Мы всегда готовы доработать экскурсию под пожелания. Если будет удобно, напишите мне в личные сообщения — предложу для вас альтернативную дату или дополнительную тематическую прогулку без доплаты.

Лейсан
Лейсан
15 апр 2025
Была очень рада посетить данную экскурсию, узнала очень много о главной улице Казани - Баумана.
Гид прекрасно погрузил в историю города, было увлекательно слушать и узнавать каждый раз что-то новое и удивительное.
Спасибо вам большое! ❤️
G
Guzel
15 апр 2025
Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом.
Прекрасная Азалия провела замечательную экскурсию по улице Баумана. Гид очень хорошо знает историю города и ответила на все наши вопросы. Рассказала много интересных фактов
о которых мы даже не подозревали. Захотелось углубиться в историю города и сходить в местные музеи.
Погода была прекрасная и наша пешая экскурсия превратилась в неспешную дружескую прогулку. Гид дала рекомендации по заведениям, рассказала где попробовать самые вкусные треугольники.
Спасибо огромное за увлекательную экскурсию!)

Ю
Юлия
18 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, короткая по маршруту, но очень познавательная по содержанию. Наш гид Маргарита прекрасный рассказчик, с удовольствием отвечала на наши вопросы и посоветовала еще локации для посещения. Спасибо!
Л
Лилия
17 мар 2025
Спасибо нашему гиду Азалии за прекрасную экскурсию - отличная неспешная прогулка по главной улице Казани. Мы узнали много интересного о городе, получили полезные советы. Рекомендуем эту экскурсию, и конечно же, гида Азалию.
Марина
Марина
2 мар 2025
Потрясающую и очень интересная экскурсия, мы восторге! Большое спасибо за чудо историю Казани, в которую мы окунулись!
Ю
Юлия
24 фев 2025
Спасибо Азалии за интересную прогулку! Информации вполне достаточно для первого знакомства с городом, не перегружено цифрами, именами, которые обычно сложно запомнить, но в то же время об основных исторических фактах информация была - все понятно. Спасибо!

