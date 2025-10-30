Знаете ли вы, за что татары так сильно полюбили Екатерину II? Откуда в Казани подземная улица? Как казанские коты оказались в Петербурге? И с чего началась татарская гастрономия? Обо всём этом и многом другом мы с удовольствием расскажем! Проведём вас по главным достопримечательностям и познакомим с историей и культурой татар.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Мы пройдём по главной улице Казани — улице Баумана, где расположены самые важные для истории города объекты.
- Полюбуетесь самой высокой постройкой дореволюционного города.
- Увидите старинный Богоявленский собор.
- Заглянете в аптеку, которой 155 лет.
- Увидите самую известную гостиницу 20 века.
- Полюбуетесь на необычный дом эпохи конструктивизма.
- Увидите памятник Коту Казанскому, татарской русалке, карету Екатерины II.
На нашей прогулке:
- Вы узнаете, как жили татары после присоединения Казани Иваном Грозным.
- Раскроете, с чего началась татарская гастрономия и в чём специфика местной кухни.
- Заслушаетесь множеством легенд и историй из светской и религиозной культуры местных жителей.
- Познакомитесь со сказкой про татарскую русалку.
- И поймёте, почему драконоподобный змей охраняет город.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата за каждого дополнительного путешественника — 700 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 57377 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. НашаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
30 окт 2025
Мы были под впечатлением от данной экскурсии. Эксурсовод Азалия рассказывала интересно и иногда показывал фотографии, создавая атмосферу старой Казани.
Д
Дроздовская
26 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводу Лиане за рассказ! Всего за час мы смогли узнать главное из истории Казани, понять ее символику и послушать про выдающихся жителей города. Особенно ценно, что ораторское мастерство Лианы позволило запомнить все интересные факты, с чем справляется далеко не каждая экскурсия
Ю
Юрий
17 авг 2025
Азалия очень интересно рассказывает, время пролетело незаметно. Прошли по улице Баумана на одном дыхании. Супер!
Наталья
23 июл 2025
Были на экскурсии прямо в день приезда. Это оказалось замечательным решением и для первого впечатления и для скоротания времени.)) Экскурсовод Маргарита интересно рассказала и провела нас по главной улице, не напряжно, легко, интересно.
Татьяна
30 июн 2025
С нами гуляла Азалия. И хочется, в первую очередь, поблагодарить её за неравнодушие к городу и искренность. Экскурсия была содержательная и достаточно объемная. Для первого-первого и единственного ознакомления с городом- это мало, но как прекрасный доп- отлично!
Спасибо и организаторам)
Спасибо и организаторам)
Е
Елена
17 июн 2025
Экскурсия небольшая, но очень интересная и содержательная. Азалия очень доступно и легко преподносит информацию, экскурсию рекомендую - совсем по другому воспринимается прогулка по пешеходной улице Баумана: подмечаешь не только яркие локации, но знакомишься с историей.
А
Анжелика
30 мая 2025
Взяли экскурсию в первый день приезда в Казань. Не готовились, ничего не знали о городе (ну если только самую малость истории и немного по рассказам). Экскурсию нам провела Азалия по
Е
Елисеева
18 мая 2025
Нам нужна была простая ознакомительная экскурсия с учётом проливного дождя и затруднениях в ходьбе у путешественников(пожилая женщина). Экскурсовод справилась на отлично, повысив нам градус Темпла вокруг и внутри своим хорошим настроением, интересной беседой. Все было здорово!
N
N
2 мая 2025
скучный маршрут, информации мало, гид переспрашивает одно и тоже несколько раз. Поверхностно обзорная экскурсия. Гид при рассказе слишком близко приближается, не очень комфортно.
Арсений и Оля
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Для нас важно, как проходит каждая прогулка.
О маршруте и содержании. На этом маршруте мы обычно делаем множество остановок
Для нас важно, как проходит каждая прогулка.
О маршруте и содержании. На этом маршруте мы обычно делаем множество остановок
Лейсан
15 апр 2025
Была очень рада посетить данную экскурсию, узнала очень много о главной улице Казани - Баумана.
Гид прекрасно погрузил в историю города, было увлекательно слушать и узнавать каждый раз что-то новое и удивительное.
Спасибо вам большое! ❤️
Гид прекрасно погрузил в историю города, было увлекательно слушать и узнавать каждый раз что-то новое и удивительное.
Спасибо вам большое! ❤️
G
Guzel
15 апр 2025
Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом.
Прекрасная Азалия провела замечательную экскурсию по улице Баумана. Гид очень хорошо знает историю города и ответила на все наши вопросы. Рассказала много интересных фактов
Прекрасная Азалия провела замечательную экскурсию по улице Баумана. Гид очень хорошо знает историю города и ответила на все наши вопросы. Рассказала много интересных фактов
Ю
Юлия
18 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, короткая по маршруту, но очень познавательная по содержанию. Наш гид Маргарита прекрасный рассказчик, с удовольствием отвечала на наши вопросы и посоветовала еще локации для посещения. Спасибо!
Л
Лилия
17 мар 2025
Спасибо нашему гиду Азалии за прекрасную экскурсию - отличная неспешная прогулка по главной улице Казани. Мы узнали много интересного о городе, получили полезные советы. Рекомендуем эту экскурсию, и конечно же, гида Азалию.
Марина
2 мар 2025
Потрясающую и очень интересная экскурсия, мы восторге! Большое спасибо за чудо историю Казани, в которую мы окунулись!
Ю
Юлия
24 фев 2025
Спасибо Азалии за интересную прогулку! Информации вполне достаточно для первого знакомства с городом, не перегружено цифрами, именами, которые обычно сложно запомнить, но в то же время об основных исторических фактах информация была - все понятно. Спасибо!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Мини-группа
до 10 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Увидеть главные улицы, кремль, театр «Экият» и точки притяжения в историческом центре города
Начало: В районе кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
11 ноя в 12:00
12 ноя в 12:00
1795 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Казань - Петербург: два города - одна душа
Узнайте, как Казань и Петербург переплетаются в истории и архитектуре. Откройте для себя скрытые уголки Казани с петербургским шармом
Начало: На Петербургской улице
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + кремль
Путешествие по Казани на автобусе с посещением кремля. Узнайте, как изменился город после завоевания Иваном Грозным и почему башня Сююмбике падает
Начало: У метро «Площадь Тукая»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
1550 ₽ за человека