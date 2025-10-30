О Ольга Мы были под впечатлением от данной экскурсии. Эксурсовод Азалия рассказывала интересно и иногда показывал фотографии, создавая атмосферу старой Казани.

Д Дроздовская Большое спасибо экскурсоводу Лиане за рассказ! Всего за час мы смогли узнать главное из истории Казани, понять ее символику и послушать про выдающихся жителей города. Особенно ценно, что ораторское мастерство Лианы позволило запомнить все интересные факты, с чем справляется далеко не каждая экскурсия

Ю Юрий Азалия очень интересно рассказывает, время пролетело незаметно. Прошли по улице Баумана на одном дыхании. Супер!

Наталья Были на экскурсии прямо в день приезда. Это оказалось замечательным решением и для первого впечатления и для скоротания времени.)) Экскурсовод Маргарита интересно рассказала и провела нас по главной улице, не напряжно, легко, интересно.

Татьяна С нами гуляла Азалия. И хочется, в первую очередь, поблагодарить её за неравнодушие к городу и искренность. Экскурсия была содержательная и достаточно объемная. Для первого-первого и единственного ознакомления с городом- это мало, но как прекрасный доп- отлично!

Спасибо и организаторам)

Е Елена Экскурсия небольшая, но очень интересная и содержательная. Азалия очень доступно и легко преподносит информацию, экскурсию рекомендую - совсем по другому воспринимается прогулка по пешеходной улице Баумана: подмечаешь не только яркие локации, но знакомишься с историей.

улице Баумана. Погрузила в историю, рассказала интересные факты, подсказала по национальной кухне (ну кто не любит покушать))) Азалия ответила на все наши вопросы. Экскурсию вела очень интересно и вдохновенно, видно что любит свое дело и гостей.

Вообщем очень рекомендую ❤️Спасибо! Взяли экскурсию в первый день приезда в Казань. Не готовились, ничего не знали о городе (ну если только самую малость истории и немного по рассказам). Экскурсию нам провела Азалия по

Е Елисеева Нам нужна была простая ознакомительная экскурсия с учётом проливного дождя и затруднениях в ходьбе у путешественников(пожилая женщина). Экскурсовод справилась на отлично, повысив нам градус Темпла вокруг и внутри своим хорошим настроением, интересной беседой. Все было здорово!

N N скучный маршрут, информации мало, гид переспрашивает одно и тоже несколько раз. Поверхностно обзорная экскурсия. Гид при рассказе слишком близко приближается, не очень комфортно. Арсений и Оля Ответ организатора:

Для нас важно, как проходит каждая прогулка.



О маршруте и содержании. На этом маршруте мы обычно делаем множество остановок и рассказываем истории о домах, архитекторах и городских легендах. Чаще всего гости отмечают именно насыщенность информации. Похоже, в вашем случае темп и глубина получились неподходящими. Однако, эта экскурсия именно обзорная и длится час - она создана для интересного знакомства с городом в удобном темпе, в маленькой группе. Действительно, чтобы получить всесторонние знания и большой объем информации, надо заказывать четыре-пять часов, минимум:)



Повторы вопросов. Мы иногда уточняем интересы группы, чтобы давать больше того, что действительно хочется узнать. Спасибо, что обратили внимание: будем точнее формулировать вопросы и сокращу их число.



Дистанция во время рассказа. Искренне прошу прощения, если нарушили личное пространство. Обычно мы стараемся держаться на расстоянии, чтобы всем было комфортно. Уже обсудили это правило с коллегами, чтобы подобное не повторялось. Возможно, в данном случае дело в том, что наша встреча проходила 1 мая и мы нам немного мешало количество людей на улице, мы старались, чтобы каждому было слышно речь.



Мы всегда готовы доработать экскурсию под пожелания. Если будет удобно, напишите мне в личные сообщения — предложу для вас альтернативную дату или дополнительную тематическую прогулку без доплаты.

Лейсан Была очень рада посетить данную экскурсию, узнала очень много о главной улице Казани - Баумана.

Гид прекрасно погрузил в историю города, было увлекательно слушать и узнавать каждый раз что-то новое и удивительное.

Спасибо вам большое! ❤️

G Guzel

Прекрасная Азалия провела замечательную экскурсию по улице Баумана. Гид очень хорошо знает историю города и ответила на все наши вопросы. Рассказала много интересных фактов о которых мы даже не подозревали. Захотелось углубиться в историю города и сходить в местные музеи.

Погода была прекрасная и наша пешая экскурсия превратилась в неспешную дружескую прогулку. Гид дала рекомендации по заведениям, рассказала где попробовать самые вкусные треугольники.

Спасибо огромное за увлекательную экскурсию!) Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом.

Ю Юлия Экскурсия очень понравилась, короткая по маршруту, но очень познавательная по содержанию. Наш гид Маргарита прекрасный рассказчик, с удовольствием отвечала на наши вопросы и посоветовала еще локации для посещения. Спасибо!

Л Лилия Спасибо нашему гиду Азалии за прекрасную экскурсию - отличная неспешная прогулка по главной улице Казани. Мы узнали много интересного о городе, получили полезные советы. Рекомендуем эту экскурсию, и конечно же, гида Азалию.

Марина Потрясающую и очень интересная экскурсия, мы восторге! Большое спасибо за чудо историю Казани, в которую мы окунулись!