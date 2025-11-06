Мои заказы

«Дворец впечатлений» – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории ««Дворец впечатлений»» в Казани, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
На машине
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 500 ₽ за всё до 4 чел.
«Дворец впечатлений» в Казани
1 час
6 отзывов
Билеты
«Дворец впечатлений» в Казани
Оказаться в волшебном лесу, зеркальных мирах и сюрреалистическом супермаркете
Начало: На ул. Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1600 ₽ за билет
На минивэне по вечерней Казани
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
191 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
На минивэне по вечерней Казани
Погрузиться в легенды опустевшей столицы и увидеть город в огнях ночной подсветки
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 ноября 2025
    «Дворец впечатлений» в Казани
    Спасибо, все понравилось
    Спасибо, все понравилосьСпасибо, все понравилось
  • В
    Валентина
    17 августа 2025
    «Дворец впечатлений» в Казани
    Замечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилось.
    Замечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилосьЗамечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилосьЗамечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилосьЗамечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилосьЗамечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилосьЗамечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилосьЗамечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилосьЗамечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилось
  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    «Дворец впечатлений» в Казани
    18 июля посетили в Казани новое место притяжения — уникальный культурно-развлекательный центр «Дворец впечатлений». Это пространство отличается от привычного формата
    читать дальше

    музеев и выставок, ведь здесь созданы невероятные интерактивные зоны, погружающие посетителей в удивительные параллельные миры.
    Необычные локации дворца:
    1. «Зеркальные миры»
    Представьте себе помещение, заполненное зеркальными поверхностями, отражающими свет и создающими иллюзию.
    2. «Волшебный лес»
    Эта зона переносит вас в атмосферу настоящей сказки. Деревья покрыты мерцающим светом, звуки природы наполняют воздух, а вы словно становитесь героем захватывающего приключения. Волшебство оживает перед глазами каждого посетителя, позволяя ненадолго забыть о городской суете.
    3. «Сюрреалистический супермаркет»
    Здесь обычные предметы становятся источником вдохновения и юмора. Сверхразмерные товары на полках магазина заставляют улыбнуться даже самого серьезного человека. Посещение этой комнаты подарит заряд позитива и возможность взглянуть на повседневность совершенно иначе.
    4. «Зал бесконечных столбов»
    Посередине зала расположены сотни тонких колонн, уходящих вверх до потолка. Благодаря специальной подсветке создается впечатление глубины и перспективы, приглашая зрителя ощутить масштаб пространства.
    5. «Сад будущего»
    Цветущие растения, дополненные элементами футуристического дизайна, позволяют представить природу завтрашнего дня. Эта комната дарит чувство гармонии между человеком и окружающей средой, вдохновляя мечтателей и творческих людей.
    6. «Космическая капсула»
    Хотите совершить виртуальное путешествие в космос? В данной зоне установлены специальные капсулы, позволяющие испытать ощущение невесомости и насладиться видами Земли из космического корабля. Этот опыт станет незабываемым подарком для любителей научной фантастики и космических приключений.
    7. «Кабинет профессора»
    Вдохновившись фильмами про магические школы, создатели комплекса подготовили зону, где каждый сможет почувствовать себя учеником волшебника. Здесь находятся загадочные артефакты, старинные фолианты и таинственные устройства, вызывая желание раскрыть секреты древней науки.
    Культурно-развлекательные комплексы подобного типа давно завоевали популярность в крупных городах мира, и теперь жители и гости Казани получили уникальную возможность погрузиться в такие необычные путешествия. Если вы ищете способ интересно провести время, развлечься всей семьей или устроить фотосессию, обязательно загляните в «Дворец впечатлений».

    18 июля посетили в Казани новое место притяжения — уникальный культурно-развлекательный центр «Дворец впечатлений». Это пространство18 июля посетили в Казани новое место притяжения — уникальный культурно-развлекательный центр «Дворец впечатлений». Это пространство
  • О
    Оксана
    10 июля 2025
    «Дворец впечатлений» в Казани
    Очень интересное, необычное, комфортное пространство. Ребенок был в полном восторге! Особенно от магазина, где ничего нельзя купить. Очень смеялись всей семьёй))
  • А
    Андрей
    1 июля 2025
    «Дворец впечатлений» в Казани
    Феерично! Рекомендую.
  • Г
    Гулия
    20 мая 2025
    «Дворец впечатлений» в Казани
    Мы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все Кремль да Кремль.. В третий
    читать дальше

    раз в Казани - и на этот раз решила сама поискать интересные места- в Токио была в интерактивном музее -- но здесь во Дворце впечатлений КРУЧЕ!!! И цена демократическая,а" впечатления"!!! И волшебство и сказка и юмор и фантастика и загадочность и сверхвообраажение КОСМОС-все на высшем уровне!!!

    Мы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все КремльМы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все КремльМы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все КремльМы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все КремльМы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все КремльМы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все КремльМы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все КремльМы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все Кремль

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории ««Дворец впечатлений»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
  2. «Дворец впечатлений» в Казани
  3. На минивэне по вечерней Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Старая Казань
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Улица Баумана
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "«Дворец впечатлений»" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме ««Дворец впечатлений»», 347 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль