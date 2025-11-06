Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 500 ₽ за всё до 4 чел.
«Дворец впечатлений» в Казани
Оказаться в волшебном лесу, зеркальных мирах и сюрреалистическом супермаркете
Начало: На ул. Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1600 ₽ за билет
На минивэне по вечерней Казани
Погрузиться в легенды опустевшей столицы и увидеть город в огнях ночной подсветки
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 7 чел.
- ООксана6 ноября 2025Спасибо, все понравилось
- ВВалентина17 августа 2025Замечательное место и для взрослых и для детей. Ребенку ооочень понравилось.
- ООльга19 июля 202518 июля посетили в Казани новое место притяжения — уникальный культурно-развлекательный центр «Дворец впечатлений». Это пространство отличается от привычного формата
- ООксана10 июля 2025Очень интересное, необычное, комфортное пространство. Ребенок был в полном восторге! Особенно от магазина, где ничего нельзя купить. Очень смеялись всей семьёй))
- ААндрей1 июля 2025Феерично! Рекомендую.
- ГГулия20 мая 2025Мы в восторге! Рекомендую всем тур. фирмам обязательно включать в набор экскурсий! а то все Кремль да Кремль.. В третий
