Последние два столетия в городе существует пивоваренная индустрия с заводами, креативной рекламой пивной безалкогольной продукции и многообразием брендов. На экскурсии вы узнаете, какую роль играет пиво в развитии экономики и культуры Казани.
А затем закрепите теорию практикой: посетите действующий завод компании «АБ ИнБев Эфес», познакомитесь с процессом производства и продегустируете несколько сторов.
А затем закрепите теорию практикой: посетите действующий завод компании «АБ ИнБев Эфес», познакомитесь с процессом производства и продегустируете несколько сторов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- районы, где холодным пивом освежались торговцы, студенты и простые рабочие
- старинный завод — памятник промышленной архитектуры и финансового успеха начала 20 века
- дом самой известной семьи казанских пивоваров
И узнаете:
- в чём разница между пивной лавкой, трактиром и рестораном
- кто из татарских купцов пиво производил, а кто — пил
- как в Казани связаны театр, пароходы и торговля алкоголем
А также всё об особенностях современного высокотехнологичного производства — от выбора качественного натурального сырья до розлива готовой продукции.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе и входные билеты
- Для посещения завода необходимо надеть закрытую обувь, одежду, закрывающую ноги, снять украшения (кольца, браслеты, цепочки)
- Пожалуйста, возьмите с собой оригинал паспорта
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Федосеевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1707 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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