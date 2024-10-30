Экскурсии на фабрики и заводы в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Казани, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Пешая
51 отзыв
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
«Фабрика Алафузова — бывшее предприятие, ныне покрытое граффити»
14 ноя в 11:00
21 ноя в 11:00
700 за человека
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Пешая
3 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
«Завод Петцольда и успех знаменитого казанского пивовара»
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
600 за всё до 10 чел.
От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
На автобусе
10 часов
Групповая
От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
Раскрыть кулинарные тайны и секреты ремесленных традиций Татарстана
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«Увидеть процесс изготовления посуды на заводе»
Расписание: в пятницу в 08:30
15 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 октября 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Место очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антураж в целом. Однозначно рекомендую к посещению. Руслан хороший рассказчик.
    Место очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антуражМесто очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антураж
  • И
    Ирина
    29 октября 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Необычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чем живет андеграундная молодежь интересно.
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    Автор рассказывает об истории этого места, бывших владельцах, при этом показывая исторические фото фабрики. Были с ребенком 12 лет, нам понравилось.

    Необычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чемНеобычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чемНеобычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чемНеобычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чемНеобычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чемНеобычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чем
  • Д
    Дмитрий
    18 сентября 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Казань андеграундная:) Необычно, странно, а в вечернее время - даже жутковато, но очень интересно. Гид очень торопился с подачей информации и экскурсией, это немного напрягало.
  • N
    Natal.golovanova2016
    4 июня 2023
    Фабрика Алафузова
    Очень необычное место, но которое точно стоит посетить, побывав в Казани. Гид Руслан интересно рассказывает как об истории фабрики, так и о ее настоящих днях. Я была с сыном, ему понравилось даже больше, чем классическая экскурсия. Любителям граффити однозначно сюда))

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Фабрики и заводы»

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  3. От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
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  2. Казанский кремль
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  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Башня Сююмбике
  8. Кремль
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в ноябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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