1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
«Фабрика Алафузова — бывшее предприятие, ныне покрытое граффити»
14 ноя в 11:00
21 ноя в 11:00
700₽ за человека
3 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
«Завод Петцольда и успех знаменитого казанского пивовара»
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
600₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Групповая
От валенок до казанов: путешествие из Казани в Кукмор
Раскрыть кулинарные тайны и секреты ремесленных традиций Татарстана
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«Увидеть процесс изготовления посуды на заводе»
Расписание: в пятницу в 08:30
15 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 октября 2024Место очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антураж в целом. Однозначно рекомендую к посещению. Руслан хороший рассказчик.
- ИИрина29 октября 2024Необычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чем живет андеграундная молодежь интересно.
- ДДмитрий18 сентября 2024Казань андеграундная:) Необычно, странно, а в вечернее время - даже жутковато, но очень интересно. Гид очень торопился с подачей информации и экскурсией, это немного напрягало.
- NNatal.golovanova20164 июня 2023Фабрика АлафузоваОчень необычное место, но которое точно стоит посетить, побывав в Казани. Гид Руслан интересно рассказывает как об истории фабрики, так и о ее настоящих днях. Я была с сыном, ему понравилось даже больше, чем классическая экскурсия. Любителям граффити однозначно сюда))
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Фабрики и заводы»
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