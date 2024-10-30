М Мария Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани Место очень атмосферное. Энергетика соответствующая… Можно бродить очень долго, рассматривая, граффити, рисунки, скульптуры и весь антураж в целом. Однозначно рекомендую к посещению. Руслан хороший рассказчик.

И Ирина Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани читать дальше Автор рассказывает об истории этого места, бывших владельцах, при этом показывая исторические фото фабрики. Были с ребенком 12 лет, нам понравилось. Необычная экскурсия, которая вызывает противоречивые эмоции, но равнодушной не оставит. Не туристические локации, но посмотреть, чем живет андеграундная молодежь интересно.

Д Дмитрий Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани Казань андеграундная:) Необычно, странно, а в вечернее время - даже жутковато, но очень интересно. Гид очень торопился с подачей информации и экскурсией, это немного напрягало.