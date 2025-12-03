Мои заказы

Экскурсии на пивзавод в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Пивзавод» в Казани, цены от 1920 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
1 час
32 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в питейный дом с дегустацией
Казань приглашает на экскурсию в питейный дом, где вас ждёт дегустация напитков и закусок из местных продуктов. Откройте для себя традиции Татарстана
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1920 ₽ за человека
Вкусная Казань
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Кулинарный мастер-класс в Казани
Откройте для себя кулинарные традиции Казани через мастер-класс: выпечка эчпочмака и элеша, дегустация напитков и знакомство с историей города
Начало: У озера Кабан
Сегодня в 14:30
Завтра в 16:30
3990 ₽ за человека
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
На машине
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночная прогулка и винная дегустация
Погрузитесь в атмосферу ночной Казани, изучите её историю и культуру, а затем насладитесь дегустацией вин в уникальном магазине-музее
11 дек в 19:00
15 дек в 17:00
8250 ₽ за всё до 5 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
Туда, где до сих пор ткут на ткацких станках, где делают пиво, где можно увидеть животных и ферму
Начало: На площади Тукая
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Х
    ХИЛЬ
    3 декабря 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Все супер, информативно, все крепкое! Закуска вкусная)
  • Е
    Елена
    12 ноября 2025
    Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
    Здравствуйте, всё понравилось: не ходили, а ездили! В Чистополь! Только не были на пивзаводе почему-то. А в целом очень даже хорошо, особенно в музее Пастернака!
    🤗🤗🤗🤗🤗
    Здравствуйте, всё понравилось: не ходили, а ездили! В Чистополь! Только не были на пивзаводе почему-то. А в целом очень даже хорошо, особенно в музее Пастернака!
  • А
    Анжелика
    1 ноября 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Экскурсия нам понравилась,хотелось бы,сттбы напитки на пробу давали на выбор.
  • Е
    Евгения
    22 октября 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Всё прошло просто шикарно!
  • М
    Михаил
    16 октября 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Данияр прекрасный сомелье, открыл нам продукцию татспиртпрома с неожиданной стороны. Однако к такого формата дегустации нужно быть подготовленым. Количество доступных напитков огромное. Мы с трудом добрались до дома.
  • А
    Алексей
    18 сентября 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Отличная экскурсия. Проводил Данияр. Большой объём информации с большим объёмом практики:)
    Очень понравилось, рекомендую!
  • Е
    Елена
    9 сентября 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    После осмотра города и посещения основных достопримечательностей мы с мужем искали какие-нибудь необычные экскурсии в Казани. Выбор пал на питейный
    читать дальше

    дом с дегустацией алкогольных напитков. Очень уютное заведение, с почти домашней атмосферой и прекрасным отношением к гостям. Выбрав 7 напитков для дегустации на каждого, мы услышали подробный и интересный рассказ Данияра о производстве, составе и особенностях употребления каждого из них. Конечно, невозможно уйти оттуда не прикупив несколько бутылок особенно понравившейся продукции. Благодарим Данияра за отличный вечер, если будем в Казани, обязательно посетим питейный дом еще раз.

    После осмотра города и посещения основных достопримечательностей мы с мужем искали какие-нибудь необычные экскурсии в КазаниПосле осмотра города и посещения основных достопримечательностей мы с мужем искали какие-нибудь необычные экскурсии в КазаниПосле осмотра города и посещения основных достопримечательностей мы с мужем искали какие-нибудь необычные экскурсии в Казани
  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Просто отлично! Были приятно удивлены качеством продукции, подача Данияра просто зашкаливает позитивом!!! На следующий день вернулись за добавкой)))
    Утро было безболезненное…)))
  • Н
    Наталья
    2 мая 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Все понравилось.
  • П
    Павел
    18 апреля 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Интересный и подробный рассказ сначала от работника магазина, а потом от кависта. Огромный ассортимент! Можно самостоятельно выбрать 7(!) вариантов напитков
    читать дальше

    для дегустации. Кависта помогает с выбором и даёт возможность понять достоинства того или иного напитка. Вкусная и разнообразная закуска. Если бы было побольше времени до поезда, задержался бы ещё на часок.))

  • С
    Стас
    17 апреля 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Экскурсия очень понравилась,всё подробно рассказывают во время дегустации.
  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Всё очень круто! Антураж, рассказ о напитках, сервис и сама дегустация! Из магазина ушли с полными пакетами их продукции)
    Всё очень круто! Антураж, рассказ о напитках, сервис и сама дегустация! Из магазина ушли с полными пакетами их продукции)
  • А
    Андрей
    31 декабря 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Очень Интересная, получилась экскурсия. Очень сильно благодарен Яне, Марии. Всех с Наступающим)!!
    Рекомендую, Советую данную экскурсию)!
  • А
    Андрей
    6 ноября 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Было очень вкусно. Приятная атмосфера. Не много не хватило времени чтобы посидеть не торопясь, но так получилось, что мы пришли
    читать дальше

    на последнее время. Нужно отдать должное, администратору, которая очень доброжелательно нам все рассказала и подобрала сет из напитков, которые нам были интересны. Когда подошло время закрытия вежливо напомнила нам об этом.

    Дегустация оставила только приятные впечатления

    Всю продукцию можно будет приобрести там же по приятным ценам

    Было очень вкусно. Приятная атмосфера. Не много не хватило времени чтобы посидеть не торопясь, но такБыло очень вкусно. Приятная атмосфера. Не много не хватило времени чтобы посидеть не торопясь, но так
  • Ю
    Юлия
    4 октября 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Мы, замечательно провели время!
    Интересно и вкусно. Если у вас есть время и желание попробовать новое - рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Спасибо большое! Все интересно, познавательно! Приятная атмосфера и хорошая программа! Советую посетить это место!
  • Е
    Елена
    16 сентября 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Отличная экскурсия как для группы туристов, так и для одинокого путешественника. Ребята большие молодцы, очень профессионально подобрали напитки с учетом
    читать дальше

    моих пожеланий. Рассказали много интересного про алкоголь и его варианты. Удачные легкие закуски с национальным колоритом. Сам питейный дом расположен в центре, в шаговой доступности от метро. В заведении есть симпатичные фото локации, национальные наряды для гостей и даже на 100% инстаграмное место для селфи. Очень рекомендую разнообразить этой экскурсией свои впечатления от Казани.

  • T
    Tatiana
    23 августа 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    На экскурсии был брат!
    В восторге!
    Хотя не очень то и хотел идти!
    Но эмоций было куча!
    Вкусные и интересные напитки!
    Рассказы и компания!
    Бармен Марк, отдельное спасибо от Леши из Гусь-Хрустального!
    Теперь всем советуем эту экскурсию!!!
    Наливают и кормят от души🤟🏼🤟🏼🤟🏼
    На экскурсии был брат!На экскурсии был брат!
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Дегустация понравилась! Бармен Марк и администратор Яна очень дружелюбные) Все рассказали, показали, объяснили как пить, чем закусывать. При условии, что
    читать дальше

    крепкие напитки мы с мужем не пьем, нам все равно было интересно послушать и попробовать на вкус) После дегустации можно купить понравившийся напиток. А ещё можно заказать коктейль из местных напитков, сфотографироваться в фотозоне и очень хорошо провести вечер)

    Дегустация понравилась! Бармен Марк и администратор Яна очень дружелюбные) Все рассказали, показали, объяснили как пить, чем
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
    Супер сомелье!

