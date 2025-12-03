Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в питейный дом с дегустацией
Казань приглашает на экскурсию в питейный дом, где вас ждёт дегустация напитков и закусок из местных продуктов. Откройте для себя традиции Татарстана
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1920 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Кулинарный мастер-класс в Казани
Откройте для себя кулинарные традиции Казани через мастер-класс: выпечка эчпочмака и элеша, дегустация напитков и знакомство с историей города
Начало: У озера Кабан
Сегодня в 14:30
Завтра в 16:30
3990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночная прогулка и винная дегустация
Погрузитесь в атмосферу ночной Казани, изучите её историю и культуру, а затем насладитесь дегустацией вин в уникальном магазине-музее
11 дек в 19:00
15 дек в 17:00
8250 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
Туда, где до сих пор ткут на ткацких станках, где делают пиво, где можно увидеть животных и ферму
Начало: На площади Тукая
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
11 дек в 09:00
16 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ХХИЛЬ3 декабря 2025Все супер, информативно, все крепкое! Закуска вкусная)
- ЕЕлена12 ноября 2025Здравствуйте, всё понравилось: не ходили, а ездили! В Чистополь! Только не были на пивзаводе почему-то. А в целом очень даже хорошо, особенно в музее Пастернака!
🤗🤗🤗🤗🤗
- ААнжелика1 ноября 2025Экскурсия нам понравилась,хотелось бы,сттбы напитки на пробу давали на выбор.
- ЕЕвгения22 октября 2025Всё прошло просто шикарно!
- ММихаил16 октября 2025Данияр прекрасный сомелье, открыл нам продукцию татспиртпрома с неожиданной стороны. Однако к такого формата дегустации нужно быть подготовленым. Количество доступных напитков огромное. Мы с трудом добрались до дома.
- ААлексей18 сентября 2025Отличная экскурсия. Проводил Данияр. Большой объём информации с большим объёмом практики:)
Очень понравилось, рекомендую!
- ЕЕлена9 сентября 2025После осмотра города и посещения основных достопримечательностей мы с мужем искали какие-нибудь необычные экскурсии в Казани. Выбор пал на питейный
- ООльга19 августа 2025Просто отлично! Были приятно удивлены качеством продукции, подача Данияра просто зашкаливает позитивом!!! На следующий день вернулись за добавкой)))
Утро было безболезненное…)))
- ННаталья2 мая 2025Все понравилось.
- ППавел18 апреля 2025Интересный и подробный рассказ сначала от работника магазина, а потом от кависта. Огромный ассортимент! Можно самостоятельно выбрать 7(!) вариантов напитков
- ССтас17 апреля 2025Экскурсия очень понравилась,всё подробно рассказывают во время дегустации.
- ЮЮлия23 февраля 2025Всё очень круто! Антураж, рассказ о напитках, сервис и сама дегустация! Из магазина ушли с полными пакетами их продукции)
- ААндрей31 декабря 2024Очень Интересная, получилась экскурсия. Очень сильно благодарен Яне, Марии. Всех с Наступающим)!!
Рекомендую, Советую данную экскурсию)!
- ААндрей6 ноября 2024Было очень вкусно. Приятная атмосфера. Не много не хватило времени чтобы посидеть не торопясь, но так получилось, что мы пришли
- ЮЮлия4 октября 2024Мы, замечательно провели время!
Интересно и вкусно. Если у вас есть время и желание попробовать новое - рекомендую!
- ТТатьяна22 сентября 2024Спасибо большое! Все интересно, познавательно! Приятная атмосфера и хорошая программа! Советую посетить это место!
- ЕЕлена16 сентября 2024Отличная экскурсия как для группы туристов, так и для одинокого путешественника. Ребята большие молодцы, очень профессионально подобрали напитки с учетом
- TTatiana23 августа 2024На экскурсии был брат!
В восторге!
Хотя не очень то и хотел идти!
Но эмоций было куча!
Вкусные и интересные напитки!
Рассказы и компания!
Бармен Марк, отдельное спасибо от Леши из Гусь-Хрустального!
Теперь всем советуем эту экскурсию!!!
Наливают и кормят от души🤟🏼🤟🏼🤟🏼
- ТТатьяна18 августа 2024Дегустация понравилась! Бармен Марк и администратор Яна очень дружелюбные) Все рассказали, показали, объяснили как пить, чем закусывать. При условии, что
- ЕЕлена16 августа 2024Супер сомелье!
